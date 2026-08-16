Arsenal goleó al Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield: el inédito gol a los 24 segundos

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Arsenal arrancó la temporada 2026/27 con fuerza al golear de forma contundente por 3 a 0 al Manchester City y conquistar su 18º título de la Community Shield en Cardiff. Los Gunners encaminaron la victoria con el tanto de Riccardo Calafiori a los 24 segundos, mientras que Kai Havertz y Martin Odegaard completaron la victoria. El debut de Enzo Maresca como reemplazante de Pep Guardiola en el banco celeste concluyó con una decepcionante presentación.

La victoria le dio al conjunto de Mikel Arteta su segundo trofeo en cuatro meses, ya que ganó la Premier League en la temporada pasada, aunque perdió la final de la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain. Arsenal dominó la posesión con precisión y desarmó a un City vulnerable en todas las líneas. La ausencia de Rodri en el mediocampo, en medio de dudas sobre su futuro y una posible salida al Barcelona, dejó al campeón de la FA Cup sin control ni capacidad de respuesta.

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Calafiori abrió el marcador antes de que se cumpliera el primer minuto de juego tras una acción que marcó el tono de la tarde en el Principality Stadium. Un pase filtrado de Myles Lewis-Skelly dejó al defensor italiano en posición de definir en soledad y ese golpe prematuro a los 24 segundos dio impulso a un Arsenal que controló el partido de principio a fin.

*El gol de Calafiori para el Arsenal tras sacar del medio en la Community Shield

El segundo tanto llegó a los 28 minutos y volvió a mostrar la superioridad del equipo de Arteta. Christos Tzolis ganó protagonismo por la izquierda y participó en casi todas las mejores acciones ofensivas del Arsenal. De una de las acciones individuales del flamante refuerzo ―llegó por 40 millones de euros desde Brujas de Bélgica― nació el cabezazo de Kai Havertz que amplió la ventaja.

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El 3-0 terminó de desarmar al City apenas comenzado el segundo tiempo. A los tres minutos del complemento, Martin Odegaard realizó un exquisito amague dentro del área, hizo que Gianluigi Donnarumma se derrumbara hacia su izquierda y definió con total tranquilidad al otro palo mientras que el arquero italiano estaba en el suelo.

Para el equipo de Enzo Maresca, el debut en un partido de esta dimensión dejó señales preocupantes. El City fue superado en el ritmo, en la organización y en los duelos individuales, sin encontrar control en la mitad de la cancha ni solidez atrás. Elliot Anderson, en su estreno tras un fichaje de 116 millones de libras procedente del Nottingham Forest, tuvo dificultades para asentarse. El equipo también extrañó a Rodri y nunca logró construir una secuencia sostenida de juego que alterara el desarrollo.

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La única ocasión clara de Erling Haaland llegó casi al final del primer tiempo. El delantero desvió su remate y la pelota pasó rozando el poste del arco defendido por David Raya, en una escena que resumió la falta de puntería y de convicción del conjunto celeste. El arquero de la selección de España se destacó con buenas intervenciones, aunque no fue exigido en muchas oportunidades.

Arsenal ganó el primer título de la temporada en Inglaterra al vencer 3-0 al Manchester City (Reuters/Matthew Childs)

El triunfo por 3-0 también rompió con una tendencia reciente de la competición: las tres ediciones anteriores de la Community Shield se habían decidido por penales. Uno de los aspectos atípicos del enfrentamiento fue la sede que albergó la final: el encuentro se disputó en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, y no en el mítico estadio de Wembley. El histórico recinto británico no pudo acoger el duelo por un concierto de The Weeknd.

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“Queremos seguir construyendo sobre lo que hemos conseguido y mantener la ambición de ganar grandes títulos”, señaló Mikel Arteta en la conferencia de prensa posterior al título. La victoria dejó al club londinense mejor posicionado de cara al arranque de la defensa de su corona en la Premier League, que comenzará en casa frente al Coventry el próximo viernes. Los Citizens debutarán el domingo contra el Bournemouth.

Con 18 conquistas, Arsenal se asentó como el segundo máximo ganador de la Community Shield, únicamente superado por el Manchester United con 21. En el tercer escalón se encuentra el Liverpool con 16, que cayó en la pasada edición contra el Crystal Palace. Manchester City se consagró campeón en siete ocasiones: su último trofeo fue en 2024, cuando venció a su histórico rival de la ciudad en penales.

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Tras dirigir al Leicester y Chelsea, Enzo Maresca es el encargado de reemplazar a Pep Guardiola en el banco de suplentes del Manchester City (Reuters/Matthew Childs)