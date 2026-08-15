Lucrecia Martel fue distinguida con el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba

Lucrecia Martel recibe el diploma y la medalla de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba durante el acto realizado el viernes 14 de agosto

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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorgó el título de Doctora Honoris Causa Lucrecia Martel en una ceremonia realizada este viernes en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, ante un auditorio colmado. La distinción, propuesta por las facultades de Artes, Ciencias Sociales y Filosofía y Humanidades, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución. El acto estuvo presidido por la vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio, junto a las decanas de las tres facultades impulsoras de la distinción: Alejandra Castro (Filosofía y Humanidades), Alicia Cáceres (Artes) y Alejandra Domínguez (Ciencias Sociales). También participaron integrantes del Consejo Superior, autoridades de las facultades y miembros de la comunidad universitaria.

La UNC definió a Martel como “una de las realizadoras más singulares e influyentes del cine argentino” y reconoció en sus fundamentos una obra que articula una mirada anclada en los territorios y conflictos del país con una proyección que excede las fronteras nacionales. La filmografía de la cineasta abarca títulos como La ciénaga, La niña santa, La mujer sin cabeza, Zama y Nuestra tierra, además de cortometrajes, documentales y el libro Un destino común, que reúne ensayos y conferencias sobre cine, cultura y sociedad.

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La cineasta pronunció la conferencia “Donde empiezan y terminan las cosas”, donde reflexionó sobre el lenguaje cinematográfico y el papel de lo colectivo en la creación artística

Durante la ceremonia, Alicia Cáceres estuvo a cargo de las palabras de presentación. “Lucrecia nos invita a pensar el arte como una forma de conocimiento, el pensamiento como práctica liberadora al servicio de los más vulnerables, la necesaria implicación entre arte y política y, fundamentalmente, la necesidad de cultivar la crítica y la imaginación para construir otros futuros posibles”, expresó la decana de la Facultad de Artes.

Tras recibir el título y la medalla, Lucrecia Martel ofreció la conferencia Donde empiezan y terminan las cosas, en la que reflexionó sobre el lenguaje cinematográfico, la escucha y el papel de lo colectivo en la creación artística. La cineasta planteó que la ficción tiene la capacidad de poner en cuestión aquello que una sociedad aprendió a aceptar como natural, y que el arte puede abrir una distancia respecto de las formas de injusticia y desigualdad que se incorporan a la vida cotidiana. “Frente al desánimo y a la urgencia, tenemos que confiar en que la conversación, la creación artística y el uso crítico del lenguaje son herramientas indispensables para pensar nuestro país”, afirmó Martel durante su conferencia. La cineasta también sostuvo que “refundar los valores humanitarios es una obligación del presente si pretendemos reconstruir una identidad colectiva y un país donde habitar sea, verdaderamente, un acto de dignidad compartida”.

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La distinción otorgada por la UNC se inscribe en una trayectoria que posicionó a Martel como una de las voces más reconocidas del cine latinoamericano contemporáneo. Su obra, que aborda desigualdades, relaciones de poder, memoria y problemáticas sociales y ambientales desde una perspectiva profundamente ligada a la Argentina, alcanzó circulación y reconocimiento en festivales y circuitos cinematográficos de todo el mundo.

[Fotos: UNC]