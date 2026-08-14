Estreno: “El Libertador”, el cortometraje de Infobae que recrea con IA el encuentro entre San Martín y Sarmiento

"El Libertador", el cortometraje completo: la recreación del encuentro de 1846 entre San Martín y Sarmiento, con las voces de Arturo Puig y Juan Leyrado

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El 24 de mayo de 1846, Domingo Faustino Sarmiento llegó a Grand Bourg, una localidad cercana a París, para conocer al hombre que había libertado medio continente.

José de San Martín tenía 68 años y vivía retirado con su hija Mercedes, lejos de la política y de los honores. Sarmiento tenía 35, estaba exiliado por el rosismo y recorría el mundo. Pasaron un día entero conversando, solos. “He pasado con él momentos sublimes”, escribió después el sanjuanino, que contó aquella jornada en una carta y en un discurso ante el Instituto Histórico de Francia. Esos textos son la base de “El Libertador”.

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El cortometraje, de 20 minutos, recorre a través de esa conversación los grandes hitos de la gesta sanmartiniana: la formación del Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera, Chacabuco, la independencia de Chile y Perú, el enigma de Guayaquil y el deseo final del prócer, que su corazón descansara en Buenos Aires, cumplido recién en 1880, cuando sus restos volvieron al país.

Es una docuficción basada en hechos reales: el encuentro existió y los hechos históricos están documentados, pero los diálogos fueron recreados a partir de crónicas y documentos de la época, con un propósito educativo.

Las imágenes fueron creadas íntegramente con inteligencia artificial por un equipo de más de 15 personas de Infobae.

Las voces, en cambio, son bien reales: Arturo Puig le pone la voz a San Martín y Juan Leyrado, que actualmente interpreta a Sarmiento en teatro, hace lo propio con el sanjuanino. Los actores grabaron primero y sobre esa base humana se construyó todo lo visual: sus tiempos y sus interpretaciones marcaron el ritmo de la película.

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La idea y la dirección general son de Opy Morales, director de Inteligencia Artificial de Infobae, que lidera el equipo Visuales IA que el medio creó hace dos años para explorar estas nuevas formas de narrar.

El guion es de Marcelo Camaño, reconocido autor de cine y televisión, y el asesoramiento histórico estuvo a cargo del periodista Adrián Pignatelli, especializado en historia argentina.

El objetivo del proyecto es acercar la historia argentina a las nuevas generaciones mostrando la dimensión humana de los próceres: no la estatua ni el bronce, sino el hombre.

“El Libertador” es una producción de Infobae, presentada por Banco Macro con el acompañamiento de LIFE Seguros.