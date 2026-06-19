6 libros brasileños: premios internacionales, heridas coloniales y misticismo Jarê en primera línea

La narrativa brasileña contemporánea acumula premios internacionales, traducciones y adaptaciones que consolidan su proyección global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La narrativa brasileña contemporánea acumula premios internacionales, adaptaciones televisivas y traducciones a decenas de lenguas a un ritmo que pocos países pueden igualar. En 2026, Ana Paula Maia llegó a la final del Premio Booker Internacional con una novela ambientada en una colonia penal; antes, Itamar Vieira Junior había colocado Tortuoso arado en la lista corta del mismo galardón y vendido cerca de medio millón de ejemplares en todo el mundo. La literatura de Brasil no atraviesa un momento de auge: lleva décadas construyendo uno.

Detrás de esos números hay obras que nacen del Brasil más profundo —el sertón árido de Bahía, las favelas de Río de Janeiro, el noreste paupérrimo— y autores que escriben desde la experiencia directa: un funcionario que medió conflictos de tierras con comunidades quilombolas, un hombre que creció en la favela que retrató, una escritora que terminó su última novela enferma de cáncer. Estos siete títulos —de Vieira Junior, Paulo Lins, Clarice Lispector, Maia, Tatiana Salem Levy y Nélida Piñon— ofrecen una entrada a esa tradición.

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Tortuoso arado — Itamar Vieira Junior

Tortuoso arado, de Itamar Vieira Junior, sitúa en el sertón de Bahía un conflicto entre tierra, colonialismo y espiritualidad Jarê

En el sertón de Bahía, dos hermanas, Bibiana y Belonísia, encuentran de niñas un cuchillo bajo la cama de su abuela. El accidente que sigue —una de ellas pierde la lengua— parte sus vidas en dos destinos irreconciliables: la resistencia política y el arraigo silencioso a la tierra. Con ese punto de partida, Vieira Junior construyó una de las novelas más celebradas del siglo XXI en lengua portuguesa.

El autor, doctor en Estudios Étnicos y Africanos por la Universidad Federal de Bahía, pasó más de quince años como funcionario del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) mediando conflictos de tierras con comunidades quilombolas. Esa experiencia directa con la pobreza rural y con las comunidades descendientes de esclavos impregna cada página. La novela explora las secuelas del colonialismo y el peso de las tradiciones místicas de matriz africana —el culto Jarê—, y se divide en tres partes: las dos primeras narradas por cada hermana, la tercera por una entidad espiritual que eleva el relato a un plano mítico.

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Tortuoso arado ganó los premios LeYa, Jabuti y Oceanos, llegó a la lista corta del Booker Internacional 2024, se tradujo a más de veinte lenguas y vendió cerca de medio millón de ejemplares.

Ciudad de Dios — Paulo Lins

Ciudad de Dios retrata la transformación de una favela de Río de Janeiro en escenario de guerra urbana y expansión del narcotráfico

Paulo Lins creció en la propia urbanización de "Ciudad de Dios“, en Río de Janeiro, desde los siete años, y fue testigo de cómo un proyecto de viviendas sociales se transformó en escenario de guerra urbana. Esa biografía es el cimiento de esta novela monumental, tardó diez años en escribirla y la construyó a partir de archivos de entrevistas reales recopilados durante su trabajo como asistente de investigación antropológica sobre el crimen organizado en las favelas.

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La novela no tiene un protagonista único: el personaje central es la propia favela a lo largo de treinta años. Desde los años 60, cuando el barrio era apenas un conjunto habitacional del gobierno para reubicar damnificados, hasta la consolidación del narcotráfico en los 80, el libro traza a través de decenas de personajes el camino del abandono estatal, la llegada de armas pesadas y la evolución del tráfico de drogas —de la marihuana a la cocaína— que convirtió el lugar en un campo de batalla. La prosa es acelerada, cargada de jerga callejera y de un hiperrealismo de corte sociológico. Lins coescribió el guion de la película homónima, que recibió cuatro nominaciones al Óscar.

La hora de la estrella — Clarice Lispector

La hora de la estrella muestra en Río de Janeiro la marginalidad de Macabéa y cuestiona cómo se narra la pobreza desde una voz burguesa

Clarice Lispector llegó a Brasil a los dos años, huyendo de los pogromos en la actual Ucrania. Estudió Derecho, trabajó como periodista y pasó dos décadas en el extranjero. Escribió esta novela corta enferma de cáncer; se publicó semanas antes de su muerte en 1977, como testamento literario de quien es considerada una de las escritoras más influyentes del siglo XX en cualquier idioma.

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La historia sigue a Macabéa, una joven de diecinueve años del noreste brasileño que emigra a Río de Janeiro, trabaja como mecanógrafa mal pagada y vive completamente invisible para la sociedad, sin conciencia siquiera de su propia miseria. La genialidad de la novela reside en su estructura: la historia la narra Rodrigo S.M., un escritor burgués ficticio que interrumpe el relato para reflexionar sobre la marginalidad, la alienación urbana y la hipocresía de intentar narrar la pobreza ajena desde una posición acomodada. Su rutina monótona se quiebra cuando decide visitar a una cartomante.

Así en la tierra como debajo de la tierra — Ana Paula Maia

Así en la tierra como debajo de la tierra llevó a Ana Paula Maia a la final del Booker Internacional 2026 con una novela sobre colonia penal, castigo y abandono del Estado

Ana Paula Maia, nacida en Río de Janeiro, llegó a la final del Premio Booker Internacional 2026 con esta novela ambientada en una colonia penal construida sobre una antigua plantación de esclavos, donde los presos deben sobrevivir a la brutalidad del sistema y la corrupción institucional. La autora, que ya había explorado los espacios de confinamiento en su libro anterior De ganados y de hombres, describe el escenario como un reflejo de la relación de la sociedad con las prácticas punitivas, el abandono del Estado y la indiferencia social.

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La novela fue publicada originalmente en 2017, traducida al español por Cristian De Nápoli y al inglés por Padma Viswanathan en 2024. Este año Maia compartió la lista final del Booker con escritores como Daniel Kehlmann y Marie NDiaye. La autora trabaja actualmente en su décima novela, O tenebroso brilho do sol, inscrita en el género folkhorror.

Vista Chinesa — Tatiana Salem Levy

La obra de Tatiana Salem Levy fue finalista de los premios Oceanos, São Paulo de Literatura y Jabuti, y se volvió uno de los títulos brasileños más leídos

Río de Janeiro, 2014. El país vive una euforia que parece no tener fondo: el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos se preparan en simultáneo, y Júlia, una arquitecta que diseña el campo de golf de la futura Villa Olímpica, sale a correr una tarde hasta el mirador Vista Chinesa. Un hombre la arrastra al bosque y la viola. La novela la encuentra años después, convertida en madre, con la necesidad de poner en palabras lo que durante tanto tiempo no pudo decir.

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Tatiana Salem Levy —nacida en Lisboa en 1979, investigadora en la Universidad Nueva de Lisboa y columnista del periódico Valor Econômico— construyó esta novela a partir de un hecho real. El relato acompaña a Júlia a través del dolor, la culpa, la investigación policial en una sociedad donde ser pobre basta para parecer sospechoso, y la recuperación del cuerpo y la sexualidad.

La obra fue finalista de los premios Oceanos, São Paulo de Literatura y Jabuti, y se convirtió en uno de los títulos brasileños más leídos de los últimos años.

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La épica del corazón — Nélida Piñon

Nélida Piñon, primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras, defendió en La épica del corazón las culturas que los tiempos contemporáneos intentaron asfixiar

Nélida Piñon (Río de Janeiro, 1937 – Lisboa, 2022), hija de padres españoles y primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras, fue una de las escritoras más galardonadas de la lengua portuguesa: Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Juan Rulfo, Premio Menéndez Pelayo, entre decenas de otros reconocimientos. Su obra, traducida en más de veinte países, abarca novelas, relatos y ensayos.

La épica del corazón reúne su mirada sobre la tradición literaria latinoamericana y sus maestros —entre ellos, García Márquez—, pero también su defensa del lugar de las culturas que los tiempos contemporáneos intentaron asfixiar. “Son ellas las que me llevan a vagar por el mundo con la imaginación”, escribió Piñon en este volumen de ensayos que condensa décadas de pensamiento sobre la literatura, la identidad y la resistencia cultural.

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