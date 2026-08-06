Oleada de críticas contra el director de las anteriores entregas de ‘Spider-Man’ tras el éxito de la nueva: “No vuelvas nunca por favor”

Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película del superhéroe de Marvel. (Sony Pictures)

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La llegada de Spider-Man: Brand New Day ha generado una reacción inesperada entre los seguidores del arácnido más popular del cine. Mientras la nueva cinta dirigida por Destin Daniel Cretton se consolida como uno de los mayores éxitos del verano, el foco de las conversaciones digitales se ha desplazado hacia Jon Watts, responsable de las tres entregas anteriores del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La oleada de críticas hacia Watts se ha intensificado, con mensajes directos en sus redes sociales como contundentes “No vuelvas nunca por favor”, evidenciando un descontento que trasciende el mero debate cinéfilo.

El fenómeno se explica en parte por el contraste entre la recepción de Spider-Man: Brand New Day y la trilogía previa. Aunque la película debutó con elogios que la posicionan como la mejor versión live-action del personaje en la historia —o, según algunos, la mejor dentro del MCU—, esta aclamación ha servido como catalizador para reavivar viejas críticas hacia la etapa de Watts. El estreno ha reabierto discusiones sobre la dirección creativa y las decisiones que marcaron el paso de Tom Holland como Peter Parker bajo las órdenes de Watts.

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El lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day no solo acaparó la atención por su éxito en taquilla y las críticas favorables. También provocó que numerosos fanáticos recurrieran a las redes sociales de Jon Watts para expresar su desaprobación por la visión que imprimió en el personaje. Comentarios como “Eres un buen director, Watts, pero tu visión de Spider-Man no nos satisfizo en absoluto” y “Diste una trilogía muy floja, muy Disney” se multiplicaron en su cuenta de Instagram y otras plataformas. La reacción no es nueva, pero sí ha alcanzado un pico inédito tras el lanzamiento de la nueva película. El rápido abrazo a la cinta de Cretton puso en evidencia, a juicio de los fans, que el Spider-Man de Holland solo necesitaba un director que comprendiera mejor al personaje. Para muchos seguidores, la comparación entre ambas etapas acentuó la percepción de que la trilogía de Watts adolecía de profundidad y conexión con la esencia del héroe.

El director Jon Watts junto a Tom Holland

Una entrega con más corazón

Entre los argumentos más repetidos por la comunidad se encuentra la decisión de Watts de eliminar los icónicos “balanceos” de Spider-Man. Según se difundió, el propio Watts habría aconsejado a Destin Daniel Cretton evitar esos movimientos por considerarlos “aburridos y se veían tontos”, algo que fue desestimado por el nuevo director. Para los seguidores, este detalle simboliza el alejamiento de la trilogía de Watts respecto al espíritu clásico del personaje.

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Otra de las críticas recurrentes es la dependencia de la narrativa de Tony Stark en la evolución de Peter Parker. A lo largo de las tres películas dirigidas por Watts —Homecoming, Far From Home y No Way Home—, el desarrollo del protagonista se vincula constantemente al legado de Stark. Esta falta de autonomía argumental fue señalada como una de las grandes debilidades de la etapa, incluso en la muy popular No Way Home, que logró reunir a los tres Spider-Man del cine reciente pero no escapó al escrutinio de los fans.

Las redes sociales de Jon Watts se convirtieron en un espacio de catarsis para quienes nunca estuvieron conformes con su dirección. “Pero gracias por dejar a Spider-Man en buenas manos”, escribió un usuario, reflejando el sentir de parte del público que ve en Cretton una esperanza renovada. Otros mensajes, más duros, insistieron en que Watts no regrese a la franquicia, atribuyéndole el haber dado un tono excesivamente ligero y dependiente de la fórmula Disney. Esta dinámica adquirió una dimensión colectiva, con cientos de comentarios que no solo cuestionan las decisiones estéticas y narrativas de Watts, sino que agradecen su salida. El fenómeno expone cómo la percepción de una saga puede cambiar radicalmente a partir de una nueva entrega exitosa.

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Imagen del rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day' con Destin Daniel Cretton

La diferencia más notoria, según la conversación de los fans, reside en la capacidad de Cretton para ofrecer una historia más introspectiva y madura. Spider-Man: Brand New Day presenta una secuencia de peleas que muchos describen como “sacada de los cómics más exitosos”, y una narrativa que explora las dudas y desafíos del héroe sin depender de tutores ni fórmulas previas. Cretton, que ya había dirigido Shang-Chi: La Leyenda de los Diez Anillos, sumó su experiencia en el MCU para dar un giro al personaje, logrando una conexión inmediata con la audiencia. El éxito de la película en menos de una semana y la recepción global refuerzan la idea de que la saga ha encontrado una nueva voz.

La comunidad de seguidores celebró la llegada de Cretton como el inicio de una etapa prometedora para Spider-Man en el cine. El propio director agradeció el apoyo y expresó su deseo de que la historia conecte con espectadores de todo el mundo. Mientras Spider-Man: Brand New Day continúa su recorrido en los cines, el debate sobre el legado de Jon Watts y la dirección futura del personaje sigue abierto, impulsado por una base de seguidores que no ha dudado en manifestar sus preferencias y expectativas.

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