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La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

El actor y director, quien colaboró con Tarantino en películas como ‘Death Proof’ o ‘Malditos bastardos’, acaba de estrenar ‘Ice Cream Man’

Eli Roth junto a Quentin Tarantino
Eli Roth junto a Quentin Tarantino
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La nueva película Ice Cream Man, dirigida por Eli Roth, ha encendido el debate en la industria cinematográfica por la inclusión de escenas realizadas con inteligencia artificial. Días antes del estreno previsto para el 7 de agosto en Estados Unidos, Roth admitió que la tecnología fue utilizada en “una porción muy pequeña de algunas escenas”. Esta revelación se produjo tras publicaciones en redes sociales que señalaban el uso extensivo de IA y la colaboración con el estudio de efectos visuales Dark Half.

Roth, conocido por su trayectoria en el cine de terror, es reconocido además por su estrecha relación profesional y personal con Quentin Tarantino. La amistad entre ambos se forjó a comienzos de los años 2000, cuando Roth debutó como director con Cabin Fever. Tarantino se convirtió en un referente y mentor para Roth, guiándolo en sus primeros pasos en la dirección. Más adelante, Tarantino apoyó la carrera de Roth al producir Hostel, uno de los títulos más influyentes en el auge del horror extremo de la década. Además, han compartido créditos en proyectos como Death Proof y Malditos bastardos, consolidando una alianza creativa que ha dejado huella en el género.

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En una declaración difundida por Polygon, Roth aclaró que la inteligencia artificial se empleó únicamente en “una muy pequeña fracción de algunas escenas”. El director explicó que recurrió a esta tecnología para materializar su visión artística en secuencias animadas que muestran a un dibujo animado hipnotizando niños, convirtiéndolos en asesinos. Según Roth, él mismo dibujó las primeras versiones de la animación, inspirado en los cortos de Mickey Mouse de los años veinte, y posteriormente trabajó con animadores para “dotar a las imágenes de mayor fluidez” y un estilo clásico “tembloroso”. El director reconoció: “Me expresé mal. La IA se usó en una parte muy pequeña de unas pocas escenas de la película. Fue una oportunidad para que la tecnología y la creatividad se unieran y ayudaran a dar vida a mi visión para el filme”.

Eli Roth junto a Brad Pitt en 'Malditos bastardos'
Eli Roth junto a Brad Pitt en 'Malditos bastardos'

Proceso creativo y aportes artísticos

El proceso creativo detrás de las secuencias animadas comenzó con bocetos desarrollados por Roth, quien buscaba emular la estética de la animación vintage. Tras finalizar los dibujos iniciales, el cineasta contó con la asistencia de animadores y de un artista dedicado a replicar la textura y el movimiento propios de los cortos de principios del siglo XX. La participación del estudio Dark Half aportó recursos de inteligencia artificial para lograr que ciertas transiciones y efectos resultaran más fluidos, según las necesidades planteadas por Roth. La decisión de integrar IA respondió, según el director, a una búsqueda puntual de soluciones técnicas para escenas concretas, sin que la tecnología sustituyera la labor creativa central ni se extendiera al resto del largometraje.

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La confirmación del uso de inteligencia artificial en Ice Cream Man se produce en medio de un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia en la utilización de tecnologías emergentes en el cine. En los últimos meses, otros directores han enfrentado polémicas similares. El caso de Late Night with the Devil obligó a sus realizadores, Cameron y Colin Cairne, a explicar la presencia de imágenes generadas por IA tras la reacción de la audiencia. Por otro lado, Adam Shankman, responsable de Stop That Train, declaró que el filme protagonizado por RuPaul no contiene “ningún plano concebido por IA” luego de cuestionamientos en redes sociales por la colaboración con la firma Acme AI and FX.

La industria se encuentra ante un debate abierto sobre la legitimidad, alcance y límites del uso de inteligencia artificial en la producción audiovisual. En el caso de Roth, la reacción de parte del público ha oscilado entre la sorpresa, la crítica y el reconocimiento por la transparencia al aclarar la naturaleza de la intervención tecnológica. Tras la declaración de Roth, los representantes del director y del estudio Dark Half no ofrecieron comentarios adicionales. El episodio pone de manifiesto la sensibilidad actual del sector frente a la adopción de nuevas herramientas en el proceso creativo. La revelación en torno a Ice Cream Man evidencia la tensión entre innovación tecnológica y expectativas del público respecto a la autoría y autenticidad de las obras cinematográficas.

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