Cultura

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

El realizador bahiano, que tenía 86 años al momento de su fallecimiento, dejó una trayectoria de más de cinco décadas entre películas, televisión y gestión cultural, con un legado que marcó al Cinema Novo y a varias generaciones del audiovisual latinoamericano

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Orlando Senna
Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño (Crédito: Facebook Orlando Senna)

El cineasta brasileño Orlando Senna, estrechamente vinculado al Cinema Novo y un destacado nombre de la cultura de su país, murió a los 86 años, informó el martes el Ministerio de Cultura de Brasil.

Senna dedicó su trayectoria a “la defensa de la cultura como instrumento de transformación social”, señaló el ministerio en un comunicado en Instagram, al expresar solidaridad a quienes fueron inspirados por “su obra, su generosidad y su dedicación a la cultura brasileña”.

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Nacido el 25 de abril de 1940 en Lençóis, en el estado de Bahia (noreste), dedicó más de cinco décadas al cine, la televisión y la gestión cultural.

El ministerio no precisó la causa ni las circunstancias del fallecimiento.

Orlando Senna
El realizador bahiano, que tenía 86 años al momento de su fallecimiento, dejó una trayectoria de más de cinco décadas entre películas, televisión y gestión cultural, con un legado que marcó al Cinema Novo y a varias generaciones del audiovisual latinoamericano (Crédito: Facebook Orlando Senna)

Director, guionista, escritor, periodista, dramaturgo y gestor cultural, su obra más emblemática fue “Iracema - Uma Transa Amazônica” (1975), codirigida con Jorge Bodanzky, un clásico de la cinematografía brasileña que aborda los impactos sociales de la ocupación de la Amazonia durante la dictadura militar.

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También escribió los guiones de “O Rei da Noite” y “Ópera do Malandro”.

Entre 1991 y 1994 dirigió la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), en Cuba, fundada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri, y referente en la formación de generaciones de cineastas latinoamericanos.

En la década de 2000 ocupó la Secretaría Nacional del Audiovisual, desde donde impulsó políticas culturales de alcance nacional y regional. Fue uno de los artífices de la creación de la televisora pública TV Brasil.

A finales de abril, Senna había participado en una retrospectiva en su honor realizada en la Caixa Cultural de Rio de Janeiro.

Fuente: AFP

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