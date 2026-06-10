Arte Pequeño Formato regresa al MARQ con Marcos López como estrella y una edición que juega en grande

La feria Arte Pequeño Formato vuelve a Buenos Aires, del 10 al 14 de junio en el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ), con 34 galerías y la participación estelar del fotógrafo Marcos López como invitado de honor.

La propuesta no solo amplía su escala y diversidad, sino que afianza un modelo de acceso abierto donde el arte contemporáneo en pequeño formato se posiciona como puerta de entrada para coleccionistas experimentados y nuevos públicos.

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Desde sus inicios en 2022, Arte Pequeño Formato planteó una pregunta central para el circuito artístico argentino: ¿puede la escala determinar nuevas formas de circulación, acceso y coleccionismo sin sacrificar calidad artística? La respuesta se materializa en obras que nunca superan los 50 × 50 centímetros, un límite que lejos de restringir, potencia el intercambio y democratiza la experiencia del arte contemporáneo.

“Arte Pequeño Formato surgió en 2022, en un taller de artistas liderado por Iliana Hochman, una mujer de ochenta años muy pujante y batalladora, y Santiago Arce, en Parque Lezama. Nos sumamos a ese espacio e inventamos este proyecto con ella. Lo hicimos durante tres ediciones consecutivas en Fino, que es así como se llama ese espacio", recordó la coleccionista Mariela Ivanier, directora del encuentro a Infobae Cultura.

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La feria Arte Pequeño Formato regresa al MARQ

Y agregó: “A partir del año pasado, Santiago tomó la decisión de tomar posesión, para decir de alguna manera elegante o poco elegante, el MARQ, el Museo de Arquitectura, que ahora coincide con que nosotros habitamos el primer piso de la Sociedad Central de Arquitectos, de quien depende el Museo de Arquitectura. También sumamos a dos socias, la arquitecta Victoria Baeza, que fue directora del MARQ, y a Mariana Gallegos del Santo, que tiene una enorme experiencia como montajista y enmarcadora, y tiene una larga relación con el mundo del arte".

A diferencia de las primeras ediciones, la feria de 2026 profundiza el trabajo curatorial: implementa una convocatoria curada que selecciona proyectos en base a “la coherencia conceptual y poética del pequeño formato, la calidad de las obras y la trayectoria de los participantes”.

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Un equipo ampliado de asesores curatoriales, entre los que destacan Francisco Medail –referente en imagen y archivo– y Julián León Camargo –especialista en gestión cultural y circulación–, refuerza la visión conceptual y suma pluralidad de miradas sobre los modos de exhibición.

“El año pasado, durante los 3 días, vinieron 1500 personas y se vendieron 476 obras. Contamos en ese momento con 16 espacios, la mayoría eran galerías, pero también hubo artistas independientes. Para este año nos propusimos crecer en el sentido de que fuesen solamente galerías y contamos con la arquitecta Florencia Kaplan, que vive en, en Miami y es una de las titulares de Coordenadas, con mucha experiencia en ferias, porque Coordenadas hace visitas a Venecia, a San Pablo, a México, y su mirada nos aportó muchísima información para poder construir cómo se iba a convocar el 2026, que está acompañado por Oficina de Proyectos y su artista Marcos López“, comentó la también directora de Colección Rivarola - El Local.

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La feria regresa del 10 al 14 de junio, con 34 galerías

La lista de galerías participantes recorre todo el mapa y renueva el carácter federal e internacional de la feria: desde Caja de Arte hasta Diego Obligado, Gachi Prieto, Rolf y Vasari, entre muchas otras.

“Muchas de las galerías son del interior. Hay dos de Tucumán, dos de Córdoba, dos de Rosario, varias de la provincia de Buenos Aires. Y nos llevamos la grata sorpresa que gracias al apoyo de Meridiano, no formal, pero sí como un impulso, se sumaron galerías del porte de Van Riel, Vasari, Rolf, Rubbers, Julia Baitalá o Cosmocosa, que están acostumbradas a participar en ferias internacionales como Arco, Art Basel o Paris Photo", dijo.

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La organización subraya que la meta es fortalecer los cruces entre “galerías, artistas emergentes, coleccionistas y nuevos públicos”, en un entramado donde la cercanía es clave.

Sobre el objetivo de la feria comentó que es apuntar a “la gente que va a comprar su primer obra”, dar “más posibilidades, no solo económica, sino también conceptual, de adquirir una obra pequeña. Creemos que el tamaño no tiene que ver con la calidad artística. Hemos visto piezas pequeñísimas, de altísima gama, de altísima calidad, de muchísima sensibilidad”.

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Marcos López, artista destacado de la edición 2026 (Jaime Olivos)

La presencia de Marcos López —anunciado como artista destacado de la edición 2026— subraya el crecimiento en legitimidad. Reconocido por su obra fotográfica de alto voltaje narrativo y estética popular, López suma “una identidad visual distintiva” que, para los organizadores, refuerza la mirada transversal de la propuesta. En ediciones anteriores, la feria ya había convocado a referentes como Andy Cherniavsky y Renata Schussheim, consolidando su apuesta por atravesar generaciones y lenguajes.

Entre los espacios aliados, Fundación Medifé presentará “Microcosmos” en el tercer piso del MARQ, una apuesta interactiva para el público bajo el lema “Habitar la salud”, que invita “a leer, mirar, conversar y conocer”, conectando salud, arquitectura y bienestar. Muchtek aportará su Lounge In & Out, un deck de encuentro y música para realzar el diseño argentino, mientras Sinteplast transformará los ambientes a través del color.

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La feria abre cada jornada con entrada gratuita, de 15 a 20 y, el 11 de junio, extiende su horario nocturno para una “Noche de arte en el MARQ”. A lo largo de cinco días, Arte Pequeño Formato busca consolidarse como cita clave de la agenda artística de Buenos Aires, integrando la escala humana del arte con experiencias gastronómicas, cruces con diseño y arquitectura, y nuevos modos de vincularse con la creación contemporánea.

La feria abre cada jornada con entrada gratuita, de 15 a 20 y, el 11 de junio, extiende su horario nocturno para una “Noche de arte en el MARQ”

Galerías participantes: 1/1 Caja de Arte, Al Sur Gallery, Almacén de Arte, Atocha, Aura, BAC, Bauza, Blanqo, Casa Proyecto, CIRCA, Cosmocosa, Diego Obligado, Fulana, Gachi Prieto, Galerías Bonaerenses, Gallery Labs, Imaginario, Hache, Julia Baitalá, Luogo, Maleza, María Casado, Quimera, Roseum Arte Contemporáneo, Rolf, Rubbers, Sasha, Subsuelo, Tiempo, Valk, Van Riel, Vasari y White Lodge.

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El evento, que surgió como “una experiencia íntima y experimental”, según su historial, ahora cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de marcas referentes del sector como Fundación Medifé, Muchtek, Sinteplast, Time Out, Art Democracy y Zuccardi.

*Arte Pequeño Formato, en MARQ, en Av. del Libertador 999. Miércoles 10, de 15 a 20hs, jueves 11, de 15 a 22, y de viernes a domingo, de 15 a 20. Entrada gratuita.