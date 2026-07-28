La Feria del Libro Infantil anunció a los ganadores de los premios Pregonero 2026

La Feria del Libro Infantil entregará los Premios Pregonero 2026 el viernes 31 de julio a las 17 como reconocimiento a promotores de la literatura para niños y jóvenes

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La Feria del Libro Infantil entregará el próximo viernes 31 de julio a las 17 los Premios Pregonero 2026, el reconocimiento anual a promotores de la literatura para niños y jóvenes que se otorga de forma ininterrumpida desde 1990 –a excepción de los años 2020 y 2021, por la pandemia de COVID–.

La ceremonia distinguirá a siete ganadores en distintas categorías, y el acto se llevará a cabo en la Javier Villafañe, de la Feria del Libro Infantil, que este año se lleva a cabo en el Centro de Convenciones (CEC), ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Ana María "Kuki" Miller recibirá el Pregonero de Honor 2026 por su trayectoria en Ediciones de la Flor y su vínculo con la Feria del Libro Infantil de la Fundación El Libro

El Pregonero de Honor recaerá sobre Ana María Kuki Miller, cofundadora y directora general de Ediciones de la Flor, sello que durante 55 años publicó toda la obra de Quino y que está próxima a cerrar sus puertas. Miller nació en Mendoza, estudió Economía Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se incorporó a la editorial en 1970. En 1977, durante la última dictadura cívico-militar, fue detenida junto a su socio Daniel Divinsky por la publicación de un libro infantil; tras ese episodio se exilió en Venezuela, donde trabajó en Ediciones Ekaré, El Diario de Caracas y la revista Nueva Sociedad. De regreso en Argentina, presidió durante ocho años el Comité Organizador de la Feria del Libro Infantil de la Fundación El Libro.

El Pregonero a Institución recayó sobre Abuelas de Plaza de Mayo. La organización impulsa publicaciones para las infancias y proyectos audiovisuales y educativos

El Pregonero a Institución distinguió a Abuelas de Plaza de Mayo, la asociación civil sin fines de lucro creada en octubre de 1977 para restituir la identidad de hijos e hijas de personas desaparecidas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar –del que su inicio este año se conmemora su quincuagésimo aniversario–. A casi 50 años de su fundación, la organización sostiene visitas a escuelas, encuentros docentes, cursos de capacitación en derecho a la identidad, publicaciones para las infancias y proyectos audiovisuales y educativos, entre otras iniciativas.

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María Emilia López obtendrá el Pregonero a Especialista por su trabajo en literatura infantil, formación de mediadores de lectura y políticas públicas para la primera infancia

El Pregonero a Especialista será para María Emilia López, con tres décadas de trayectoria en literatura infantil, lectura y educación. López formó mediadores de lectura y bibliotecarios en Argentina, México y otros países, coordinó programas de políticas públicas para la lectura en la primera infancia y dirige actualmente la Colección del Melón en Lugar Editorial. También es directora del jardín maternal de la Facultad de Derecho de la UBA.

Verdevioleta Cuentos obtiene el Pregonero en la categoría Narrador/a por su labor de narración oral para niños, adolescentes y adultos en teatros, escuelas, bibliotecas y festivales

En la categoría Narrador/a, el galardón irá para Verdevioleta Cuentos, el dúo integrado por Silvina Mennuti y Laura Finguer, activo desde 2011. El dúo presenta espectáculos y sesiones de cuentos para niños, adolescentes y adultos en teatros, centros culturales, escuelas, bibliotecas y festivales de narración oral nacionales e internacionales.

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Diego Javier Rojas será distinguido con el Pregonero a Comunicación por su tarea como bibliotecario escolar, docente y autor de libros para las infancias en Olavarría

El Pregonero a Comunicación distinguirá a Diego Javier Rojas, docente, bibliotecario y escritor de Olavarría. Rojas lleva más de veinte años como bibliotecario escolar en el Colegio Fray Mamerto Esquiú de esa ciudad, es autor de más de 15 libros para las infancias y organizó ferias del libro y encuentros con escritores en su comunidad.

La Biblioteca Popular Olga Cristina Fernández de Puerto Tirol, Chaco, recibirá el Pregonero en Biblioteca/Bibliotecario por su trabajo comunitario de promoción de la lectura y acceso a bienes culturales

La categoría Biblioteca/Bibliotecario premia a la Biblioteca Popular Olga Cristina Fernández, de Puerto Tirol, provincia de Chaco, uno de los espacios culturales comunitarios de referencia de esa localidad, con trabajo sostenido en promoción de la lectura y acceso a bienes culturales.

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Valeria Vizzon es reconocida en los Premios Pregonero por su aporte como librera

El Pregonero a Librería/Librero será para Valeria Vizzon, fundadora de Nueva Paradoja en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires. Vizzon se graduó en Edición en la UBA y en 2008 instaló la librería con el objetivo de acercar autores y libros a escuelas y comunidades de la zona norte y oeste del territorio bonaerense.

Cristian Palacios es reconocido en los Premios Pregonero 2026 por sus aportes desde el teatro, la música y los títeres

El Pregonero a Teatro, Música y Títeres reconoce a Cristian Palacios, dramaturgo, escritor, director, actor e investigador, doctor en Lingüística por la UBA e investigador adjunto del CONICET. Palacios dirige el Festival Internacional de Teatro PIROLOGÍAS —con 13 ediciones y participantes de cuatro continentes— y el Mercado Internacional de las Artes Escénicas de la Provincia de Buenos Aires.

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Girapalabras, iniciativa de ALIJA, obtuvo el Pregonero Especial por llevar promoción de la lectura y mediación literaria a hospitales y espacios comunitarios desde 2015

Finalmente, el Pregonero Especial irá a Girapalabras: Territorio de encuentros, iniciativa de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA) que desde 2015 lleva promoción de la lectura y mediación literaria a hospitales, guardias pediátricas y espacios comunitarios. En 2026, la red amplió su alcance hacia nuevos hospitales, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El jurado estuvo integrado por la poeta y editora Cecilia Pisos; el ilustrador Alejandro O’Kif; la editora Gloria Rodrigué, ganadora del Pregonero de Honor 2025; y Gabriela Pérez, presidenta de la comisión organizadora de la Feria del Libro Infantil.

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El premio se entrega desde 1990 a quienes sostienen de manera tenaz su vocación de promover la lectura desde distintos ámbitos. La Feria del Libro Infantil es organizada por la Fundación El Libro.

Fuente y fotos: gentileza prensa Fundación El Libro.