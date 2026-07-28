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La Justicia de Salta prohibió realizar loteos en un terreno de Cafayate incendiado hace dos meses

El fuego afectó bosques nativos. En la investigación está imputado un hombre de 32 años, acusado de haber ocasionado las quemas de forma intencional y permanece en prisión domiciliaria. La denuncia fue realizada por la intendenta de la ciudad

Humo azul claro se eleva desde el suelo oscuro y quemado en un área de vegetación densa con árboles altos y secos, bajo un cielo despejado
El Juzgado de Garantías de Cafayate dispuso la prohibición de innovar en el predio de Finca Monte S.A. donde dos incendios arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales.
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El Juzgado de Garantías de Cafayate dispuso este martes la prohibición de innovar en un predio de la localidad salteña donde se registraron dos incendios que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales. La medida impide realizar loteos, subdivisiones, fraccionamientos, cambios de uso del suelo o urbanizaciones sobre el terreno identificado con la Matrícula Catastral N.° 6524, perteneciente a Finca Monte S.A., ubicado en las inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque.

La resolución judicial llegó dos meses después de que se produjeran los primeros focos, el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026, y se suma a una serie de restricciones que distintos poderes del Estado fueron adoptando ante la sospecha de que las quemas respondieron a un interés de desarrollo inmobiliario en la zona. En ese contexto, un hombre de 32 años permanece imputado por el delito de incendio doloso en concurso real y cumple arresto domiciliario por un plazo de 30 días.

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La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, a principios de junio, cuando la simultaneidad de los focos y las características del terreno afectado generaron sospechas sobre la intencionalidad de las quemas. Cafayate es una localidad enclavada en los Valles Calchaquíes con un perfil turístico consolidado y una producción vitivinícola de referencia provincial, lo que convierte a sus suelos en objeto de presión inmobiliaria.

El pedido de prohibición de innovar fue presentado por la fiscal penal Sandra Rojas con el objetivo de preservar el predio y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental durante el transcurso de la investigación, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta. El juzgado aceptó la solicitud y extendió la restricción a cualquier acto que pudiera alterar el estado actual del inmueble.

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La medida judicial en Cafayate impide loteos, subdivisiones, fraccionamientos, cambios de uso del suelo y urbanizaciones en el terreno ubicado cerca del Aeródromo Gilberto Lavaque.
La medida judicial en Cafayate impide loteos, subdivisiones, fraccionamientos, cambios de uso del suelo y urbanizaciones en el terreno ubicado cerca del Aeródromo Gilberto Lavaque.

La medida judicial complementa una resolución municipal anterior. A principios de julio, Guevara había firmado la resolución 179/26, que prohíbe nuevos emprendimientos sobre los terrenos quemados e impide aprobar subdivisiones o urbanizaciones en las zonas afectadas. Esa norma también ordenó la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con el propósito de identificar, georreferenciar y resguardar las superficies dañadas, y solicitó la colaboración de organismos provinciales y nacionales para delimitar con exactitud los sectores comprometidos.

La fiscalía construyó su hipótesis sobre la base de un conjunto de pruebas que incluye declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.° 6, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que el acusado utilizaba habitualmente. Según la versión fiscal, el imputado frecuentaba el sector para extraer leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con el uso de esos terrenos.

Distintos testimonios incorporados al expediente señalan, además, que el acusado habría reconocido su participación en el siniestro de mayo y manifestado su intención de provocar otro foco en el mismo lugar. Durante la audiencia de imputación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el hombre registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025 y que aún restan producir diversas medidas probatorias. La defensa negó la participación del acusado y rechazó la hipótesis presentada por el MPF.

El Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo de 18 meses. El operativo de extinción involucró a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con recursos terrestres y aéreos que incluyeron aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y más de 23 vuelos de combate.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, describió las consecuencias sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

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