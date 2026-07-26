De la peor a la mejor: un ranking de las 13 películas de Christopher Nolan, incluyendo “La Odisea”

Christopher Nolan consolidó su nombre como marca del cine de autor y de las superproducciones en una era dominada por las franquicias

En una era del entretenimiento cada vez más dependiente de las franquicias, Christopher Nolan ha convertido su nombre en una de ellas.

Convirtió una serie policíaca sobre un científico en un éxito de taquilla multimillonario. Ha forjado su carrera creando películas que conquistan al público, que desafían, impresionan y cobran vida propia más allá de los fines de semana o veranos en los que se estrenan y dominan.

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Sus 13 películas cambiaron las ambiciones de las superproducciones, desde la ingeniosidad independiente de Memento hasta la escala mítica y de otro mundo de La Odisea, que se estrena el viernes con funciones con entradas agotadas.

A pesar de su versatilidad, Nolan siempre vuelve a las obsesiones y la arrogancia de los hombres que creen (a menudo con razón) ser los más inteligentes. Persiguen recuerdos, sueños, universos ocultos y, con frecuencia, a las mujeres de sus vidas. Cada obra se siente como parte de un diálogo constante sobre estos temas.

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Al igual que Alfred Hitchcock antes que él, Nolan crea películas intelectualmente ambiciosas y bellas que sirven como entretenimiento de masas a la vez que traspasan los límites de la excelencia cinematográfica. Hoy en día, es un talento singular.

No todos los proyectos resultan perfectos. Algunos sucumben ante el peso de su propia ambición. Pero pocos directores han logrado una filmografía tan diversa y que genere tantos debates. Aquí les presentamos una clasificación.

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13. ‘El seguidor’ (1998)

"El seguidor", de Christopher Nolan

“Following” es la piedra Rosetta de Nolan en 70 minutos. Su ópera prima es también un esbozo de la carrera que le seguiría, con todas las tendencias ya presentes. Está el protagonista masculino obsesionado, aquí como escritor que acecha a la gente en busca de inspiración y que, finalmente, traspasa los límites. Está la narrativa no lineal que fragmenta el tiempo en un rompecabezas, la banda sonora sincopada (no es casualidad que la productora de Nolan se llame Syncopy) y la identidad utilizada como una performance artística letal. El presupuesto es mínimo (usó las casas de amigos como decorados), la ambición está presente, pero carece de personajes y de emoción, otra arruga más que persistiría a lo largo de su carrera.

12. ‘El Caballero Oscuro: La leyenda renace’ (2012)

La reticencia inicial de Christopher Nolan a filmar una tercera película de Batman se hizo evidente en el resultado final

El Bane de Tom Hardy es un villano de clase trabajadora inolvidable, despojado de su fuerza por un guion más interesado en giros argumentales y el impacto que en la coherencia política. Un superhéroe multimillonario siempre fue un personaje difícil de integrar en una historia sobre la lucha de clases y la revolución, y la reticencia inicial de Nolan a hacer una tercera película de Batman se hace evidente. Sus maravillosos primeros seis minutos son la película en miniatura: un guion a veces torpe (“Para ti”) eclipsado por un asombroso espectáculo práctico que solo Nolan y su equipo pueden concebir.

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11. ‘Insomnio’ (2002)

Christopher Nolan abordó la adaptación de un thriller noruego como una historia de detectives más convencional

Tras experimentar con el lenguaje cinematográfico en Memento, Nolan abordó la adaptación de un thriller noruego como una historia de detectives más convencional. Pacino ofrece uno de los papeles más sobrios y perspicaces de su carrera, mientras que Robin Williams transforma su calidez en una amenaza latente. La cinematografía de Wally Pfister utiliza la luz diurna infinita de Alaska como luz de interrogatorio, blanqueando cada plano hasta que la culpa resulta imposible de ocultar.

10. ‘Batman Begins’ (2005)

"Batman Begins" presentó una historia breve y repleta de información dentro del universo de Batman.

Su secuela proyecta una sombra tan larga que es fácil olvidar la influencia que tuvo Batman Begins. Nolan no solo reinició a Batman, sino también el concepto mismo de reinicios, dando paso a una era en la que innumerables historias debían ser repentinamente más oscuras, crudas y psicológicamente sólidas. Begins es una historia breve, repleta de información, pero es una obra amenazante y autoconclusiva, incluso mientras prepara el terreno para su legendaria secuela.

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9. ‘Oppenheimer’ (2023)

“Oppenheimer” transforma la culpa, la física teórica y las audiencias de seguridad en un thriller dentro del cine de Christopher Nolan

En un drama policial sobre la culpa que atormenta a un hombre con un pasado tan complejo como el nuclear, Nolan transforma las audiencias de comités, las autorizaciones de seguridad y la física teórica en un thriller trepidante. Las interpretaciones ganadoras del Oscar de Cillian Murphy y el compositor Ludwig Göransson dan vida a la trama. La inquietante banda sonora de Göransson narra la carga emocional que la historia, a veces fría y distante, oculta. Murphy se sumerge en Oppenheimer, un hombre tan atormentado por visiones de un universo oculto que creó una nueva realidad: la que vivimos hoy.

8. ‘Tenet’ (2020)

Christopher Nolan ha escrito sobre hombres obsesionados, pero en "Tenet" el foco recae sobre su propia obsesión

Otra película que se centra por completo en el proceso, Tenet es la obra más frustrante de Nolan, una historia obstinada que exige ser vista varias veces. Nolan siempre ha escrito sobre hombres obsesionados, pero esta vez es su propia obsesión la que enfrentamos, mientras lucha con ahínco por demostrar que esta historia, que sigue líneas temporales hacia adelante y hacia atrás simultáneamente en el mismo plano, puede existir. Sacrifica personajes y emociones en aras de la arquitectura y la estructura. Absolutamente frustrante, pero una vez que veas cómo encajan las piezas, quizás Tenet también se convierta en tu obsesión.

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7. ‘El caballero oscuro’ (2008)

El Joker de Heath Ledger se convirtió en uno de los personajes centrales de "El caballero oscuro"

La secuela de Batman de Nolan fue una muestra del superhéroe como una epopeya criminal; no es exactamente El Padrino, pero no hay ningún Corleone como estos personajes, y menos aún el Joker de Heath Ledger, una interpretación que dio origen a generaciones de memes e imitaciones. Esto demuestra que las películas de cómics pueden ser una fascinante reflexión moral sobre la decadencia institucional y las ansiedades posteriores al 11-S, y aun así batir récords de taquilla. Casi dos décadas después, sigue siendo inigualable en el género.

6. ‘Dunkerque’ (2017)

"Dunkerque" es presentada como la película más bella de Nolan

En su película más bella, Nolan prescinde de la historia de fondo, el sentimentalismo e incluso los diálogos en su particular visión del cine bélico. El ritmo y la estructura no lineal sumergen al espectador en la aterradora elasticidad del tiempo cuando la supervivencia es el único objetivo.

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5. ‘Memento’ (2000)

"Memento" fue la primera vez que una película de Nolan fue más allá de contar una historia

Es la película que redefinió el concepto de volver a ver una película. Una vez que la ves, querrás verla de nuevo. Tenet lo intenta y se excede, pero esta obra maestra protagonizada por Guy Pearce es lo suficientemente desconcertante y fascinante. Esta es la primera vez que una película de Nolan va más allá de contar una historia: sumerge al público en la experiencia de vivir con fragmentos incompletos de memoria. No sería la última vez que usaría semejante recurso.

4. ‘La Odisea’ (2026)

“La Odisea” se presenta como la nueva epopeya de Christopher Nolan y como una obra conectada temáticamente con “Oppenheimer”

Lo más sorprendente de la adaptación de Nolan de este relato fantástico occidental fundamental es que, en esencia, es una precuela de Oppenheimer. Ambas películas exploran la civilización al borde del caos. (Nolan confirmó esta semana en The Daily Show que la conexión entre ambas reside en ver la película “como yo la concebí”). La Odisea es la epopeya fantástica más rica de Hollywood en al menos una década, con imágenes que evocan las mejores películas épicas. La precisión arquitectónica y la ambición emocional de Nolan se entrelazan a la perfección, dando como resultado lo que parece ser su proyecto más completo, con el tercer acto más satisfactorio de su carrera.

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3. ‘Interstellar’ (2014)

“Interstellar” destaca en la clasificación de Christopher Nolan por unir ciencia, fe y emoción en una historia ambientada en el espacio.

A menudo se critica a Nolan por usar la emoción como recurso argumental (hay muchos ejemplos en esta lista). Interstellar gira en torno a la emoción. Sigue siendo un rompecabezas, pero cada paradoja y ecuación, cada imagen bella y realista del espacio y sus misterios, se sitúa en la encrucijada entre la fe y la ciencia. Nolan aspiraba a la grandeza de 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Con Interstellar se distingue por llenar el frío y oscuro vacío del espacio con la historia más cálida y reconfortante de su carrera.

2. ‘El truco final’(2006)

Christopher Nolan junto a Hugh Jackman en el rodaje de 'El truco final'. “El truco final” aparece como una de las mejores películas de Christopher Nolan por su relato sobre magos rivales y obsesiones que consumen la vida

Aquí reside el mayor éxito de Nolan: sumergir al público en la narrativa. La película en sí es un truco que te engaña haciéndote creer que trata sobre magos rivales. Hugh Jackman y Christian Bale se funden con los protagonistas, y cada vez que la vuelves a ver, descubres una pista oculta a plena vista. El talento de Nolan para la abreviatura visual transforma sus adaptaciones, como la epopeya de Homero, en destilaciones concisas de temas e ideas. El truco final es una adaptación aún mejor, una tragedia sobre cómo las obsesiones pueden consumirlo todo en la vida, como un agujero negro.

1. ‘El origen’ (2010)

“Origen” encabeza la clasificación de Christopher Nolan por su equilibrio entre estructura, personajes y una trama sobre ideas implantadas en sueños

En su película más emblemática, el héroe de Nolan lleva el nombre de su primer villano. El origen es una película imposible de replicar por su carácter personal y original. Una vez más, se trata de una historia sobre ladrones: esta vez roban (o implantan) ideas en sueños. El resultado es un equilibrio perfecto para las obsesiones de Nolan, donde la estructura impresionante nunca eclipsa a los personajes, y donde su amor por James Bond se reinventa en un laberinto de memoria y dolor. Hay algo de Nolan en cada una de estas historias, pero en ninguna más que en Cobb, el personaje de Leonardo DiCaprio, un arquitecto de sueños cuyas obsesiones persiguen las fantasías míticas e increíblemente bellas que crea y de las que no puede escapar. Por suerte, nosotros tampoco.

* Gene Park es el crítico de videojuegos de la sección de Estilo de The Washington Post, donde cubre temas relacionados con los videojuegos y la cultura gamer. Se unió a The Post en 2015.

Fuente: The Washington Post.

Fotos: Reuters/ Francis Mascarenhas; Snap Stills/ Shutterstock; Warner Bros.; IMBD; Universal Pictures; Paramount Pictures vía AP.