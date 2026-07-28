Bolivia plantea reactivar la Comunidad Andina de cara al encuentro entre Rodrigo Paz y Keiko Fujimori

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue captado este 27 de julio, al saludar a su llegada a la base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, para asistir a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en Lima (Perú). EFE/Germán Falcón

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteará a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, una iniciativa para relanzar la Comunidad Andina (CAN) durante la reunión bilateral que ambos sostendrán en Lima, en el marco de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria peruana. La propuesta busca reactivar uno de los principales mecanismos de integración regional entre ambos países y sus socios andinos.

El anuncio fue realizado por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien señaló que el fortalecimiento de la CAN es uno de los “aspectos fundamentales” que une a ambos países.

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena, tiene como miembros plenos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y mantiene su Secretaría General en Lima. Para el Gobierno boliviano, la nueva administración peruana representa una oportunidad para reactivar el bloque y fortalecer la coordinación regional.

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La Comunidad Andina tiene la sede de la Secretaría General en Lima, Perú.

Además del futuro de la CAN, el jefe de la diplomacia boliviana señaló que la reunión abordará temas bilaterales como la utilización del puerto peruano de Ilo para el comercio exterior boliviano, la integración al proyecto bioceánico Brasil-Perú, la ampliación de los intercambios comerciales y la puesta en marcha de un gabinete binacional entre ambos países; además de asuntos de seguridad y migración.

“La cercanía nos compromete a trabajar en una agenda económica, cultural, de seguridad y geopolítica”, afirmó Aramayo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV desde Lima.

La visita de Rodrigo Paz a Lima será el primer encuentro oficial con Fujimori desde su elección y tendrá un componente simbólico. En 1992, el entonces presidente boliviano Jaime Paz Zamora y el mandatario peruano Alberto Fujimori, padres de los actuales mandatarios, suscribieron en Ilo un acuerdo que concedió a Bolivia facilidades portuarias y una zona franca industrial y turística sobre la costa peruana del Pacífico, en un intento por fortalecer la integración económica entre ambos países.

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El presidente Rodrigo Paz, a su arribo a Lima, Perú, para participar en la toma de posesión de Keiko Fujimori.

Aunque el proyecto nunca alcanzó el desarrollo previsto, el puerto de Ilo ha permanecido como una de las principales apuestas bolivianas para diversificar su acceso al océano Pacífico. La reunión entre Rodrigo Paz y Keiko Fujimori reaviva ese antecedente histórico y podría marcar un nuevo intento por profundizar la cooperación bilateral más de tres décadas después.

El mandatario boliviano llegó a Lima la noche del lunes acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en la base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra Edith Pariona. Tras recibir los honores en la terminal aérea, Paz se dirigió al centro de Lima para participar en el saludo y cena oficial ofrecido por el presidente interino, José María Balcázar, a los gobernantes invitados.

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Los actos oficiales, programados para este martes 28 de julio en la sede del Congreso, cuentan con la participación de jefes de Estado y líderes de organismos multilaterales, quienes buscan reafirmar los vínculos de cooperación con la nueva administración peruana que gobernará durante el periodo 2026-2031.

Entre los asistentes están los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Honduras, Nasry Asfura, además del Rey de España, Felipe VI.