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Incendios forestales en La Rioja: investigan si fue intencional el foco que quemó más de 900 hectáreas

El foco comenzó este lunes y en pocas horas se extendió por todo el cerro de Guanchín. Las autoridades buscan identificar con ayuda de los vecinos las últimas horas antes del inicio del foco ígneo

El foco comenzó este lunes y en pocas horas se extendió por todo el cerro de Guanchín. Las autoridades buscan identificar con ayuda de los vecinos las últimas horas antes del inicio del foco ígneo

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Los incendios forestales que afectan a La Rioja ya consumieron más de 900 hectáreas en poco más de 24 horas y las autoridades locales buscan identificar cómo se originó el foco que afectó a la localidad de Guanchín.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo habría tenido lugar en el paraje La Yareta, cerca de la ruta 40. Con el transcurrir de las horas, el fuego trepó por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y el humo ya afecta la zona urbana de Chilecito.

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Ahora, la Policía de Chilecito, a través de la Unidad Regional Segunda, lleva adelante una investigación para establecer cómo fue que se iniciaron las llamas y solicitaron ayuda a los vecinos de las zonas para reconstruir cómo fueron las últimas horas antes del comienzo del siniestro.

La hipótesis que cobra más fuerza apunta a una negligencia humana. Según testimonios de puesteros de la zona recogidos, el día previo al incendio habrían subido alrededor de cien vehículos a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, sostuvo el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Vicente Porto, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja. La investigación sobre las causas permanece abierta.

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A través de un comunicado oficial, la Unidad Regional Segunda confirmó que lleva adelante las diligencias para determinar el origen exacto del siniestro y convocó a la comunidad a aportar cualquier detalle, registro o testimonio que ayude a individualizar a los responsables. Quienes cuenten con información pueden acercarse a la comisaría o dependencia más cercana, donde los efectivos tomarán los datos de manera formal para incorporarlos al expediente.

Más de 900 hectáreas quedaron afectadas por los incendios en La Rioja
Más de 900 hectáreas quedaron afectadas por los incendios en La Rioja

Las condiciones meteorológicas complican el avance del operativo. La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Porto describió el escenario en terreno: “El panorama no es favorable para nosotros los bomberos. Tenemos ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y el comportamiento del fuego cambia permanentemente”.

Esas condiciones también impiden la operación de aviones hidrantes. El combate se desarrolla de manera manual y en pendientes pronunciadas: “Es cuerpo a cuerpo. Subimos caminando con herramientas manuales. No podemos cargar grandes cantidades de agua porque veinte litros significan veinte kilos en la espalda”, detalló Porto, de acuerdo con la misma fuente.

El último parte emitido por el Municipio de Chilecito, pasada la medianoche del martes, precisó que el incendio se encuentra perimetrado pero aún no controlado, por lo que las tareas de combate continúan de forma ininterrumpida. Durante la noche del lunes se reunió el Comité Operativo para evaluar la situación y planificar las acciones de los días siguientes en función de la evolución del fuego y las condiciones climáticas.

En el terreno trabajan más de 60 personas de manera coordinada: brigadas de Ataque Rápido de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Nonogasta, Chepes y Chamical, brigadistas especializados, baqueanos, integrantes de la Delegación Municipal de Santa Florentina y de Guanchín, y organismos provinciales y municipales. La Escuela de Guanchín funcionó como punto logístico del operativo durante la jornada más intensa. El intendente Rodrigo Brizuela y Doria permaneció en la zona junto a miembros de su gabinete, Porto y David Barrera, director de Emergencias Socioambientales y de Control del Fuego.

Las autoridades llevaron a cabo un amplio operativo en la zona para detener el avance del fuego
Las autoridades llevaron a cabo un amplio operativo en la zona para detener el avance del fuego

Para este martes, las tareas se concentrarán en el sector de Pampa Colorada y la Estación 3 del Cable Carril, con el objetivo de evitar que el fuego avance hacia Santa Florentina. También está previsto el ascenso de un equipo de médicos veterinarios para brindar asistencia a los animales que hayan resultado heridos o afectados por las llamas, según informó la municipalidad de Chilecito.

En el plano logístico, la pista de aterrizaje de Anguinán fue acondicionada y quedó lista para recibir aviones hidrantes en caso de que las condiciones atmosféricas lo permitan. Vehículos de abastecimiento continúan proveyendo insumos al personal desplegado en el terreno. El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chilecito recibe donaciones de agua, fruta y golosinas para quienes trabajan en la zona del siniestro.

Las autoridades municipales recomendaron a los vecinos no salir de sus domicilios y utilizar barbijo en caso de hacerlo. Junto con el pedido de colaboración para esclarecer el origen del foco, la fuerza policial remarcó la necesidad de mantener el compromiso ciudadano para prevenir nuevos focos y reducir el daño sobre el patrimonio natural y el ecosistema del valle. La comunidad fue instada a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a respetar las indicaciones de las autoridades en las zonas afectadas.

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