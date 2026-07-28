Comodoro Rivadavia prepara su XIII Feria Internacional del Libro

Comodoro Rivadavia será sede de la XIII Feria Internacional del Libro del 30 de julio al 9 de agosto de 2026 con más de 770 actividades gratuitas

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Comodoro Rivadavia será sede de la XIII Feria Internacional del Libro, del 30 de julio al 9 de agosto de 2026, con una programación de más de 770 actividades libres y gratuitas distribuidas en 11 sedes simultáneas y 23 espacios de la ciudad patagónica. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 30 de julio a las 18:30 horas.

A lo largo de once jornadas, la feria desplegará una agenda multidisciplinaria con escritores, periodistas, artistas y espectáculos en vivo. Entre los invitados confirmados figuran el historiador Felipe Pigna, la periodista María O’Donnell, el escritor y conductor Reynaldo Sietecase, la novelista Dolores Reyes, el comunicador Pedro Rosemblat, el periodista Facundo Pastor, los historietistas Tute y Chanti, el neurocientífico Facundo Manes, el poeta Mateo Niro, el médico y funcionario Nicolás Kreplak, y los investigadores Carina Kaplan y Martín Sivak, entre otros. También participarán autores regionales y locales que integran la feria de manera habitual.

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Más de 300 actividades para las infancias integrarán la grilla de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia con acceso libre y sin costo para familias y escuelas

La edición 2026 lleva el lema “Más libros, más libres: Memoria, Verdad y Justicia”. La secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta, explicó el criterio detrás de la consigna: “La elección busca poner en valor el rol de la lectura y el pensamiento crítico como herramientas para la libertad democrática. La feria ofrecerá espacios de debate profundo, proyecciones documentales y mesas redondas que invitarán a la reflexión colectiva desde una perspectiva federal”.

Más de 300 actividades para las infancias forman parte de la grilla, que apunta tanto a familias como a delegaciones escolares. El acceso a toda la programación es libre y sin costo.

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Liliana Peralta afirmó que la feria buscará fortalecer la lectura y el pensamiento crítico con debates, documentales y mesas redondas de perspectiva federal

La agenda de espectáculos incluye la presencia de Carmen Barbieri; el seminario de actuación Las de siempre, con Emilia Mazer; la Noche de Payadores con Nicolás Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman; la Noche Retro Party con Jazzy Mel y Machito Ponce; un tributo a Viejas Locas e Intoxicados; el seminario Ley de música, con Esteban Agatiello; el Dúo 440; Sergio Feferovich; Agus Volta Trío; la clínica y show de Replik “Proyecto Manucho; el espectáculo infantil El viaje, de Aguafiestas; Los Cantores de Quilla Huasi; y Carafea. Además, más de 70 presentaciones estarán a cargo de artistas locales

La programación de la Feria Internacional del Libro incluirá a Felipe Pigna, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Dolores Reyes y Facundo Manes, entre otros invitados

Liliana Peralta también subrayó el impacto económico del evento sobre el sector cultural de la región: “La llegada de la Feria Internacional del Libro funciona como un oxígeno financiero para los escritores y librerías independientes, como así también para los emprendedores creativos. Este evento masivo representa la mayor inyección de ingresos concentrados del año para el sector cultural”, afirmó.

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Fuente y fotos: gentileza Prensa Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia.