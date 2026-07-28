Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Comodoro Rivadavia prepara su XIII Feria Internacional del Libro

El encuentro se realizará del 30 de julio al 9 de agosto con entrada sin costo, en 11 sedes simultáneas y 23 ámbitos urbanos, y tendrá acto de apertura el jueves a las 18:30

Vista aérea de una feria del libro con cientos de personas, estanterías repletas de libros y carteles con nombres de stands
Comodoro Rivadavia será sede de la XIII Feria Internacional del Libro del 30 de julio al 9 de agosto de 2026 con más de 770 actividades gratuitas
Guardar

Comodoro Rivadavia será sede de la XIII Feria Internacional del Libro, del 30 de julio al 9 de agosto de 2026, con una programación de más de 770 actividades libres y gratuitas distribuidas en 11 sedes simultáneas y 23 espacios de la ciudad patagónica. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 30 de julio a las 18:30 horas.

A lo largo de once jornadas, la feria desplegará una agenda multidisciplinaria con escritores, periodistas, artistas y espectáculos en vivo. Entre los invitados confirmados figuran el historiador Felipe Pigna, la periodista María O’Donnell, el escritor y conductor Reynaldo Sietecase, la novelista Dolores Reyes, el comunicador Pedro Rosemblat, el periodista Facundo Pastor, los historietistas Tute y Chanti, el neurocientífico Facundo Manes, el poeta Mateo Niro, el médico y funcionario Nicolás Kreplak, y los investigadores Carina Kaplan y Martín Sivak, entre otros. También participarán autores regionales y locales que integran la feria de manera habitual.

PUBLICIDAD

Dos artistas actúan en un escenario iluminado frente a un gran grupo de adultos y niños sentados en un suelo de baldosas blancas
Más de 300 actividades para las infancias integrarán la grilla de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia con acceso libre y sin costo para familias y escuelas

La edición 2026 lleva el lema “Más libros, más libres: Memoria, Verdad y Justicia”. La secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta, explicó el criterio detrás de la consigna: “La elección busca poner en valor el rol de la lectura y el pensamiento crítico como herramientas para la libertad democrática. La feria ofrecerá espacios de debate profundo, proyecciones documentales y mesas redondas que invitarán a la reflexión colectiva desde una perspectiva federal”.

Más de 300 actividades para las infancias forman parte de la grilla, que apunta tanto a familias como a delegaciones escolares. El acceso a toda la programación es libre y sin costo.

PUBLICIDAD

Una mujer con cabello oscuro y anteojos sostiene un micrófono, viste saco negro y blusa blanca, con personas borrosas y fondo rojo con letras blancas
Liliana Peralta afirmó que la feria buscará fortalecer la lectura y el pensamiento crítico con debates, documentales y mesas redondas de perspectiva federal

La agenda de espectáculos incluye la presencia de Carmen Barbieri; el seminario de actuación Las de siempre, con Emilia Mazer; la Noche de Payadores con Nicolás Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman; la Noche Retro Party con Jazzy Mel y Machito Ponce; un tributo a Viejas Locas e Intoxicados; el seminario Ley de música, con Esteban Agatiello; el Dúo 440; Sergio Feferovich; Agus Volta Trío; la clínica y show de Replik “Proyecto Manucho; el espectáculo infantil El viaje, de Aguafiestas; Los Cantores de Quilla Huasi; y Carafea. Además, más de 70 presentaciones estarán a cargo de artistas locales

Dos oradores en un escenario frente a una gran audiencia dentro de un domo geodésico. Varias personas en el público sujetan teléfonos móviles para grabar
La programación de la Feria Internacional del Libro incluirá a Felipe Pigna, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Dolores Reyes y Facundo Manes, entre otros invitados

Liliana Peralta también subrayó el impacto económico del evento sobre el sector cultural de la región: “La llegada de la Feria Internacional del Libro funciona como un oxígeno financiero para los escritores y librerías independientes, como así también para los emprendedores creativos. Este evento masivo representa la mayor inyección de ingresos concentrados del año para el sector cultural”, afirmó.

Fuente y fotos: gentileza Prensa Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia.

Temas Relacionados

Feria Internacional del LibroComodoro RivadaviaChubut

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frida Kahlo llega al Malba con ‘Viva Frida’, la muestra que trae por primera vez sus objetos personales a Sudamérica

Del 20 de septiembre al 15 de marzo de 2027, el museo de arte latinoamericano de Buenos Aires presentará una exhibición que incluye vestidos, corsés, cartas y diarios íntimos de la icónica artista mexicana

Frida Kahlo llega al Malba con ‘Viva Frida’, la muestra que trae por primera vez sus objetos personales a Sudamérica

La historia secreta de Lolita: el manuscrito que Nabokov quiso destruir y terminó revolucionando la literatura

La crítica literaria Flavia Pittella repasó en Infobae al Mediodía el origen de la obra más célebre de Vladimir Nabokov y analizó por qué su propuesta narrativa continúa interpelando a los lectores

La historia secreta de Lolita: el manuscrito que Nabokov quiso destruir y terminó revolucionando la literatura

La escritora mexicano-estadounidense Chloe Aridjis, finalista del Booker Prize británico

La autora figura entre los trece finalistas del máximo galardón de obras de ficción en lengua inglesa

La escritora mexicano-estadounidense Chloe Aridjis, finalista del Booker Prize británico

La Feria del Libro Infantil anunció a los ganadores de los premios Pregonero 2026

Desde una librería bonaerense hasta una biblioteca chaqueña de referencia, pasando por la editora Kuki Miller y las Abuelas de Plaza de Mayo

La Feria del Libro Infantil anunció a los ganadores de los premios Pregonero 2026

Nolan elogió su traducción de ‘La Odisea’ y ella respondió: “Me avergonzaría de haber escrito este guion”

La traductora y filóloga Emily Wilson cuestionó la escritura, la estructura y la construcción de los protagonistas, pese a valorar el impacto cultural que la producción ya está generando

Nolan elogió su traducción de ‘La Odisea’ y ella respondió: “Me avergonzaría de haber escrito este guion”

DEPORTES

Una jornada ideal para el tenis argentino en el circuito Challenger: seis triunfos y un cruce asegurado en cuartos de final

Una jornada ideal para el tenis argentino en el circuito Challenger: seis triunfos y un cruce asegurado en cuartos de final

Boca Juniors cedió a préstamo a uno de los futbolistas más cuestionados de los últimos años: quién es el “colgado” que sigue en el club

La respuesta de Lisandro Martínez cuando le preguntaron por la “campaña anti Argentina” que se generó en redes tras perder la final del Mundial

La historia del mediocampista de 19 años con raíces argentinas que Real Madrid vendió a Lazio

El plan de la FIFA para la Copa del Mundo que generó un cortocircuito con UEFA y abrió un debate en el fútbol mundial

TELESHOW

La incómoda situación que vivió Nicole Neumann y su hijo arriba de un avión: “Lo tuve que sacar”

La incómoda situación que vivió Nicole Neumann y su hijo arriba de un avión: “Lo tuve que sacar”

Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, mostró el regreso familiar a Gualeguay: comidas tradicionales y relax

La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef: “Mis padres me hacen ser luchadora”

Ana Rosenfeld habló del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Las niñas están perdiendo su niñez”

Zaira Nara, entre la calma de Ibiza y la unión familiar: primos que se extrañan, sol y deportes náuticos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador integra herramientas de inteligencia artificial en la educación pública con apoyo del Banco Mundial

El Salvador integra herramientas de inteligencia artificial en la educación pública con apoyo del Banco Mundial

Un atentado contra un opositor nicaragüense en Honduras reabre la alerta por la represión fuera del país

Abuso sexual, mutilación y asesinato: d4vd a juicio por el crimen de la joven de origen salvadoreño, Celeste Rivas

Frida Kahlo llega al Malba con ‘Viva Frida’, la muestra que trae por primera vez sus objetos personales a Sudamérica

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación sobre Irán y respaldar los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente