Registro de casos: estos son los lugares de EE. UU. donde se han reportado casos de la bacteria come carne

Florida confirmó la primera muerte de 2026 por Vibrio vulnificus en un residente del condado de Palm Beach y notificó once casos en varios condados del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Salud de Florida confirmó la primera muerte de 2026 asociada a la bacteria Vibrio vulnificus, en un residente del condado de Palm Beach, y notificó once casos confirmados en varios condados del estado. El deceso se informó en junio, según los registros oficiales, y la vigilancia epidemiológica continúa activa, dado el inicio de la temporada de mayor riesgo. La noticia fue reportada por autoridades sanitarias estatales y federales, que consideran relevante el seguimiento de este tipo de infecciones en las zonas costeras de Estados Unidos.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la bacteria Vibrio vulnificus puede causar infecciones graves, con una tasa de letalidad cercana al 20%. El CDC estima que, cada año, se producen unas 80,000 infecciones por diferentes especies de Vibrio en Estados Unidos, aunque los cuadros más severos, causados por Vibrio vulnificus, oscilan entre 150 y 200 casos anuales a nivel nacional. Las infecciones suelen aparecer tras el contacto de heridas con agua salada o salobre o por el consumo de mariscos crudos contaminados, de acuerdo con las actualizaciones publicadas por el Departamento de Salud de Florida y recogidas por Medical Daily.

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En los últimos años, el estado de Florida ha registrado fluctuaciones en el número de casos y muertes por esta bacteria, especialmente en relación con eventos climáticos extremos. En 2025, se reportaron 33 casos y cinco muertes, mientras que en 2024, año con impacto de huracanes, se contabilizaron 82 casos y 19 muertes, según cifras oficiales citadas por People.

¿Qué es la bacteria Vibrio vulnificus y cómo afecta a los humanos?

Vibrio vulnificus es una bacteria que habita en aguas saladas o salobres, especialmente en regiones cálidas y costeras como el Golfo de México y la costa atlántica de Estados Unidos. Puede infectar a las personas de dos formas principales: a través de heridas abiertas expuestas al agua o por el consumo de mariscos crudos, en particular ostras.

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La CDC explica que la sintomatología abarca fiebre, diarrea, náuseas, presión arterial baja y lesiones cutáneas que pueden formar ampollas. En casos graves, la infección puede progresar hasta la septicemia y la destrucción de tejidos, lo que demanda atención médica inmediata y puede requerir amputaciones. La letalidad general se sitúa en torno al 20%, aunque en infecciones de la sangre puede llegar al 50%.

De acuerdo con el informe oficial, “las infecciones por Vibrio vulnificus pueden ser especialmente peligrosas en personas con enfermedades crónicas, inmunosupresión o heridas abiertas”, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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La bacteria Vibrio vulnificus puede causar infecciones graves con una letalidad cercana al 20%, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos casos y muertes por Vibrio vulnificus se han registrado en Florida en 2026?

El Departamento de Salud de Florida ha confirmado, hasta el 23 de julio, once casos de infección por Vibrio vulnificus en 2026, distribuidos en los condados de Miami-Dade, Hillsborough, Lee, Palm Beach, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns. En Lee, Miami-Dade y Palm Beach se reportaron dos casos por condado y en los demás, un caso cada uno. El fallecimiento corresponde a una persona de entre 80 y 84 años residente en Palm Beach.

Este primer deceso del año se notificó en junio, aunque las autoridades no han especificado la fecha exacta ni la vía de exposición, de acuerdo con Medical Daily. La información oficial señala que “la mayoría de las infecciones registradas en 2026 son casos aislados, sin relación epidemiológica entre sí”.

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En años previos, Florida ha mostrado variaciones en la incidencia: en 2025 se registraron 33 casos y cinco muertes; en 2024, tras el paso del huracán Helene, hubo 82 casos y 19 muertes; y en 2022, año de huracán Ian, se notificaron 74 casos y 17 muertes. Estas cifras fueron recopiladas por el Departamento de Salud estatal y citadas por People.

¿Cómo se transmite Vibrio vulnificus y qué factores aumentan el riesgo de infección?

La transmisión de Vibrio vulnificus ocurre principalmente de dos formas:

Contacto de heridas abiertas con agua salada o salobre contaminada.

Consumo de mariscos crudos, especialmente ostras.

El CDC advierte que las personas con heridas recientes o enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de desarrollar infecciones graves. El riesgo aumenta en la temporada de calor, cuando la temperatura del agua favorece la proliferación de la bacteria.

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Entre los factores de riesgo se encuentran:

Inmunosupresión por enfermedades o tratamientos médicos.

Enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia hepática o renal.

Edad avanzada.

Presencia de heridas, cortes o úlceras en la piel.

La CDC publica que “cerca de uno de cada cinco infectados por Vibrio vulnificus fallece, y la progresión de la enfermedad puede ser rápida”.

Vibrio vulnificus se transmite por el contacto de heridas abiertas con agua salada o salobre y por el consumo de mariscos crudos, en especial ostras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se detectaron los casos más recientes en Florida y cuál es la situación en otros estados?

Los once casos de 2026 en Florida se distribuyen en ocho condados, según el último informe del Departamento de Salud de Florida. Los condados con mayor número de casos son Lee, Miami-Dade y Palm Beach, con dos cada uno, mientras que Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns reportaron un caso cada uno.

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En el resto de Estados Unidos, el CDC estima entre 150 y 200 infecciones graves anuales de Vibrio vulnificus, concentradas mayoritariamente en estados del Golfo y zonas costeras. Además, se han confirmado incidentes aislados en otros estados vinculados al consumo de mariscos importados o viajes a zonas de riesgo.

Fox Weather recopiló declaraciones de funcionarios sanitarios de Alabama y Connecticut, donde también se confirmaron casos de vibriosis relacionados con consumo de mariscos crudos, aunque la mayoría de los cuadros graves se concentran en los estados del sur.

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¿Qué medidas recomiendan las autoridades sanitarias para evitar infecciones por Vibrio vulnificus?

El Departamento de Salud de Florida y el CDC han difundido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de infección por Vibrio vulnificus durante la temporada de mayor incidencia:

Evitar el contacto de heridas abiertas con agua salada o salobre.

No consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Manipular mariscos con guantes y lavar las manos tras el contacto.

Buscar atención médica inmediata ante síntomas como fiebre, lesiones cutáneas o malestar después de exponerse a agua de mar o consumir mariscos.

Personas inmunosuprimidas o con enfermedades crónicas deben extremar precauciones.

El Departamento de Salud estatal actualiza los datos de vigilancia epidemiológica y las alertas de salud pública en sus canales oficiales. “Las infecciones por Vibrio vulnificus no se consideran un brote. No se ha identificado una fuente común en los casos actuales”, señala el reporte oficial de Florida citado por Medical Daily.

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Los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus incluyen fiebre, diarrea, náuseas, presión arterial baja y lesiones cutáneas que pueden derivar en septicemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el cambio climático y los fenómenos meteorológicos en la incidencia de Vibrio vulnificus?

El número de casos de Vibrio vulnificus en Florida y otros estados costeros ha mostrado incrementos en años con huracanes y fenómenos meteorológicos extremos, de acuerdo con los datos del Departamento de Salud recogidos por People y Medical Daily. Los cambios en la temperatura y la salinidad del agua pueden favorecer la proliferación de la bacteria.

En 2024, año del huracán Helene, Florida registró 82 casos y 19 muertes, mientras que en 2022, tras el huracán Ian, hubo 74 casos y 17 muertes. Estas cifras han llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y la información preventiva durante periodos de riesgo elevado.

¿Qué deben saber residentes y visitantes de Florida sobre el riesgo de Vibrio vulnificus?

La vigilancia epidemiológica continuará durante la temporada de calor en Florida, y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de precaución, especialmente para personas vulnerables o con heridas abiertas. El consumo de mariscos crudos representa otro factor de riesgo relevante.

Las principales recomendaciones incluyen evitar el contacto de heridas con agua de mar, consumir solo mariscos bien cocidos y buscar atención médica ante síntomas de infección. El Departamento de Salud de Florida ofrece información actualizada y canales de consulta para la población local y turistas.

El monitoreo de casos y la actualización de datos oficiales seguirán activos en los próximos meses, con el objetivo de detectar posibles cambios en la incidencia y actuar de manera preventiva.