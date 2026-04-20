Cinco nuevos espacios artísticos para conocer en Buenos Aires

El panorama del arte contemporáneo en la ciudad de Buenos Aires vive una fase de expansión diversa, marcada por la apertura de nuevos espacios que buscan redefinir la relación entre artistas, obras y comunidades.

A lo largo de los últimos meses, barrios tradicionales e históricos como La Boca, San Nicolás, Retiro y el Microcentro han visto emerger iniciativas que desafían tanto los modelos de exhibición convencionales como las lógicas comerciales.

Infobae Cultura recorrió espacios como Palos, Colección Rivarola - El Local, La Mala Galería, Vía Monte Galería y Espacio Hermes que consolidan una cartografía en crecimiento, con propuestas que priorizan la profesionalización, la experimentación interdisciplinaria y el acceso a públicos más amplios.

Palos

En el corazón del barrio de La Boca, un grupo de artistas liderados por los artistas Julián Perrone Sibilia y Dominique Vispo abrieron, en junio del 2025, Palos, un espacio de arte contemporáneo que desafía los modelos tradicionales de exhibición al priorizar el diálogo entre obra, arquitectura y contexto urbano.

Los artistas Julián Perrone Sibilia y Dominique Vispo están al frente de Palos

Concebido como un experimento vivo, el espacio se destaca como un punto de encuentro para artistas emergentes y consolidados del ecosistema artístico, Palos organiza su programación anual en torno a cinco ciclos de exhibición, cada uno con tres semanas de duración. Cada ciclo combina dos muestras simultáneas: una en el exterior —el ciclo “El jardín de las delicias”—, y otra en el espacio interior, donde la arquitectura fragmentada multiplica las posibilidades curatoriales

En palabras de Perrone a Infobae Cultura, el eje central es crear “un ambiente profesional aunque emergente, en el que la circulación de gente sea constante y se mezclen trayectorias sin jerarquías previas”.

En ese sentido, el jardín en el que se desarrollan las exhibiciones exteriores no es un simple patio, sino un ámbito experimental donde los artistas producen obras específicamente pensadas para la intemperie y el diálogo con el entorno material de La Boca.

La falta de lugares dedicados a la escultura fue uno de los motivos del nacimiento del espacio

“El interés está puesto en que cada artista se anime a explorar desde distintos enfoques, ya sean materiales, disciplinares o poéticos, en relación con un contexto de exhibición no habitual”, dijo.

Perrone sostuvo que la falta de lugares dedicados a la escultura fue uno de los motivos del nacimiento del espacio y determinó su enfoque: “Faltan espacios en los que se muestre escultura. Ni hablar de escultura en exterior que soporte con todo lo que ello conlleva”.

Para garantizar estándares de exhibición y organización, los responsables elaboran bases y condiciones, diseñan catálogos y fomentan el vínculo profesional entre artistas y directores. “Queremos que haya buena iluminación, todo bien pactado, y generar un espacio que tenga peso”, puntualizó.

Palos organiza su programación anual en torno a cinco ciclos de exhibición, cada uno con tres semanas de duración

La próxima muestra, prevista para el 15 de mayo, conmemora el primer aniversario del espacio, marcando un año de funcionamiento y experimentación bajo el concepto de muestras corales, aunque Perrone adelanta que los planes para el futuro inmediato incluyen profundizar el trabajo con exposiciones individuales y colaboraciones con instituciones de la zona sur de la Ciudad.

Además, el proyecto contempla la participación en ferias de arte, la creación y circulación de catálogos de muestra y la articulación de acuerdos con coleccionistas e instituciones del sector. Uno de los puntos destacados es la posibilidad de que artistas accedan a premios de adquisición mediante convenios directos con agentes y entidades culturales, lo que potencia la profesionalización de las trayectorias.

*Palos, en Palos 640, La Boca. Palos mantiene canales de contacto a través del correo electrónico palosgaleria@gmail.com y el perfil de Instagram @palos.palos.palos.

Colección Rivarola - El Local

Emplazado en enclave histórico de la Ciudad, con más de 100 años como el pasaje Rivarola, la coleccionista Mariela Ivarnier inauguró recientemente Colección Rivarola - El Local, un espacio que redefine la interacción entre arte, mercado y comunidad.

Emplazado en enclave histórico de la Ciudad, con más de 100 años como el pasaje Rivarola, la coleccionista Mariela Ivarnier inauguró recientemente Colección Rivarola - El Local

El proyecto surgió como un espacio flexible para exhibiciones, donde artistas y galerías pueden alquilar para mostrar sus obras, acceder a servicios profesionales y sumarse a una dinámica que busca romper barreras en el acceso al arte.

La apertura, a finales de marzo de 2026, con la muestra Alegato de lo sutil, con dibujos de Mariana Jasper y textiles de Debora Staiff, ambas representadas por ValkGallery, logró convocar a casi 500 personas, hecho inusual para una galería de este tipo, y marcó el inicio de una experiencia colaborativa.

En conversación con Infobae Cultura, Ivarnier enfatizó que la propuesta no se limita sólo a lo expositivo: dispone de salas para montaje, proyección, charlas y eventos, además de servicios de prensa, comunicación y hasta brindis de inauguración.

La apertura, a finales de marzo de 2026, con la muestra Alegato de lo sutil, con dibujos de Mariana Jasper y textiles de Debora Staiff

El proyecto se sostiene en un esquema atípico: quienes exhiben pueden hacerlo con múltiples grados de autonomía, desde traer su propio equipo de montaje o prensa, hasta contratar todos los servicios que el espacio ofrece. Ivarnier explicó que “el local se puede alquilar para colgar la obra, tiene patio, otra sala y puede haber proyecciones. Se puede contratar con montaje, con prensa, con un brindis, para una muestra de quince días, de una semana o de un mes”.

En relación con la originalidad del modelo, Ivarnier observó: “Creo que no existe algo igual aquí, y si existe, no lo conozco. Tiene cierto nivel de obviedad: alguien necesita exponer y alguien tiene los recursos para que esa persona o galería lo haga”.

Con respecto a su rol, la directoria de la agencia de prensa Verbo y organizadora de la feria Arte Pequeño Formato, sostuvo: “No soy curadora y no soy galerista. Yo soy coleccionista”.

El proyecto se sostiene en un esquema atípico: quienes exhiben pueden hacerlo con múltiples grados de autonomía

El espacio no sólo presenta obra: su programación incluye performances, visitas guiadas y charlas. Dentro de la agenda hasta el 30 de abril figuran actividades como música y bordado en vivo con las artistas, lectura de haikus y presentaciones de libros, todas seguidas de encuentros sociales en el local.

Ivarnier puntualizó: “Hay eventos con cincuenta personas cada uno, son doscientas personas que te vienen a ver además de la inauguración. No hay tantas galerías que tengan doscientas personas por fuera del evento inicial”. Así, comenta, la propuesta abre sus puertas “a la gente que no necesariamente está en el circuito”, para “que se anime y compre”.

*Colección Rivarola - El Local, Pasaje Rivarola 149, San Nicolás. Abierta “con cita previa, salvo eventos” a través del correo coleccionribarola.local@gmail.com.

La Mala Galería

La apertura de La Mala, el pasado 9 de abril, marca la aparición de una nueva galería de arte contemporáneo en el barrio de Retiro, espacio que desde hace unos años comenzó a convertirse en uno de los nodos centrales de la ciudad.

La apertura de La Mala, el pasado 9 de abril, marca la aparición de una nueva galería de arte contemporáneo en el barrio de Retiro (Félix Niikado)

Al frente se encuentra la socióloga Natalia Malamute, que abre su primer espacio tras sus experiencias en la galería Miau Miau, en arteba junto a César Abelenda, director de Pasto, su paso por un programa de curaduría y la co-dirección de Sendrós, durante cinco años. .

El debut se produjo la muestra colectiva Obsesiones acumuladas, curada por Delfina Bustamante, y compuesta por obras de 18 artistas de distintas galerías: Pablo Accinelli, Tobías Dirty y Valentina Liernur (Isla Flotante); Josefina Alen, Alfredo Dufour, Martín Farnholc Halley (Constitución); Diego Bianchi (Jocelyn Wolff); Cynthia Cohen (MC); Lulo Demarco (hipopoety); Raúl Flores y Max Gómez Canle (W-galería); Carlos Herrera, Guillermo Iuso y Andrés Piña (Ruth Benzacar) y La Chola Poblete (Barro).

Además, hay obras de los tres artistas que la galería ya representa: Mauro Agustín Cruz, Jazmín Kullock y Cervio Martini, quienes tendrán una muestra individual a lo largo del año.

“El título tiene que ver con un recorte de mi vida o mi mirada. Son como 18 sueños para mí, ya que estoy abriendo con artistas que adoro su producción, más allá de los afectos que siempre existen, en este sistema, por suerte”, dijo en un encuentro con Infobae Cultura.

El debut se produjo la muestra colectiva Obsesiones acumuladas, curada por Delfina Bustamante, y compuesta por obras de 18 artistas de distintas galerías (Félix Niikado)

Malamute explicitó que los tres artistas que acompañan la galería desde su inicio ya estaban vinculados a ella por el trabajo conjunto en Sendrós ymanifestó que “fue como un voto de confianza muy lindo de parte de ellos en tomar la decisión de seguir trabajando juntos”.

Con respecto al futuro, comentó que el año próximo prevé “hacer invitaciones a otros artistas de la escena local, argentina, abierta también a otros horizontes”. La política curatorial del espacio apunta a la rotación y a la autonomía de los artistas: “Siempre trabajé así, siempre lo sentí de esa forma. Soy una galerista que acompaña un montón a los artistas, voy mucho a los talleres, es una instancia que me gusta muchísimo”.

Consultada sobre sus objetivos, Malamute sintetizó: “Tengo como un deseo muy terrenal, pero importante, que es trabajar bien. Por eso también decidí tener una estructura lo más abarcable posible, en una galería a la calle, que fue algo que desde el principio empecé a buscar y en este barrio”.

El espacio es dirigido por Natalia Malamute (Félix Niikado)

La proyección a futuro incluye presentarse en ferias como arteba, ampliar el staff e incorporar artistas de carrera más intermedia, pero sin desligarse del compromiso inicial: “Me gustaría eventualmente ir expandiendo de a poco el staff, desde luego. Me interesa tener un proyecto intrageneracional”.

*La Mala Galería, Reconquista 584, Retiro. De miércoles a viernes de 14 a 19 hs. @lamalagaleria. Entrada gratuita

Via Monte Galería

La artista Paula Nahmod, directora de la Vía Monte Galería, explicó que el eje del proyecto artístico que inició en octubre del año pasado, a media cuadra del Centro Cultural Borges, reside en generar vínculos genuinos entre artistas y audiencias, desmarcándose de los circuitos tradicionales.

Vía Monte Galería se encuentra a a media cuadra del Centro Cultural Borges

Durante una conversación con Infobae Cultura, Nahmod relató que el proyecto comenzó con dos exposiciones paralelas: una muestra de Emilia Neistat y otra de Nahmod, ambas de pintura, en diferentes salas del espacio.

El enfoque central, según detalló, se orienta a modificar las formas de vinculación tanto entre creadores como entre estos y el público. “Me interesa dar espacio a muchos artistas que sé que son muy buenos y que no tienen lugar. Muchas veces el circuito gira alrededor de los mismos y en algún punto eso me genera mucha frustración”, enfatizó.

Uno de los diferenciales del proyecto galerístico es la combinación de muestras con residencias, así como fomentar charlas y seguimiento personalizado de los artistas invitados.

En la sala principal, se presenta "Extraña de mí", que reúne obras de Maga González, Natacha Tellez y Bianca Trezza

En ese momento, en la sala principal, se presenta Extraña de mí, que reúne obras de Maga González, Natacha Tellez y Bianca Trezza, con curaduría de Lucía Ramundo, que propone una exploración inusual de los límites entre lo corporal y lo material en la pintura y la escultura.

“Telles aborda el tema desde una perspectiva estructural, concentrada en lo óseo; Trezza recurre a la pintura para imaginar sensaciones asociadas a la parte blanda y las interioridades corporales; González se enfoca en la piel y lo dérmico, integrándose como tercer vértice para pensar el cuerpo desde la superficie”, explicó Ramundo.

En la segunda sala, por su parte, se utiliza para el proyecto “Sala de ensayo”: “Es un espacio donde puede haber una muestra, una residencia, presentaciones de libros o ferias de fanzines, un lugar más abierto a la experimentación”, dijo Nahmod.

En la segunda sala, por su parte, se utiliza para el proyecto “Sala de ensayo”

El bautismo lo realizó el grupo interdisciplinario Borde Cero, residentes durante un mes y medio, en el que crean in situ y también trabajan colaborativamente con los visitantes que acercan. Nahmod sostuvo: “Estoy buscando sponsors para ese espacio, porque sostener la galería es grande y es un esfuerzo titánico”.

Nahmod no sostiene un esquema de representación tradicional, sino que prefiere primero realizar una muestra con el artista, observar cómo se desarrolla el vínculo, y sólo después incorporar eventualmente a la persona al staff de la galería. Actualmente, la galería representa a Neistat, mientras que para las nuevas artistas la representación es por seis meses, en un sistema gradual. “No quise jugarme a un año pero tampoco limitarme solo a invitarlas; prefiero dar más tiempo para que las obras, aunque se desmonten, puedan permanecer en la galería y así tener oportunidad de venta”, explicó.

La búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad y riesgo artístico es una preocupación explícita de la directora: “Cuando pensaba esta muestra, me interesa que no haya un detrimento de lo artístico en pos de lo comercial. Sé que es superarriesgado, pero busco ese equilibrio en el cual lo artístico nunca pierda su potencia de transmitir, comunicar y transformar”.

El bautismo de la "Sala de ensayo" lo realizó el grupo interdisciplinario Borde Cero, residentes durante un mes y medio

La próxima muestra que ocupará todo el espacio será protagonizada por Tomás Mao, en septiembre. Entre tanto, la programación se adapta al pulso de las posibilidades económicas y al crecimiento orgánico de la red de artistas y actividades de la galería.

*Vía Monte Galería, Viamonte 632, 3er piso, Microcentro. Miércoles a viernes de 15 a 19 hs. Para otros días y horarios con cita previa: info@viamontegaleria.com. Entrada gratuita

Espacio Hermes

En el corazón del Microcentro porteño, el Espacio Hermes se define como una “oficina de pensamiento y producción en torno a las artes”.

“El proyecto nace de una necesidad que veníamos observando hace tiempo, notamos un vacío entre lo que hace una institución pública (muchas veces con limitaciones presupuestarias y de difícil acceso para artistas emergentes) y las imposiciones del mercado del arte. Así fue que, convocades por Martín San José, emprendimos la tarea de pensar un espacio cultural independiente, de gestión privada pero con vocación pública. Un híbrido que pueda apoyar e impulsar a diversos agentes culturales con las libertades y el enfoque curatorial de una institución, pero con la capacidad de asumir riesgos y fomentar un valor social que el mercado no prioriza”, dijo el co-director Francisco Centurión, a Infobae Cultura.

En el corazón del Microcentro porteño, el Espacio Hermes se define como una “oficina de pensamiento y producción en torno a las artes”

Bajo esa premisa, el Espacio —gestionado en conjunto por Ailin Kertesz y Camila Rabinovich— construyó una identidad que prioriza la creación colectiva, la transversalidad de públicos y la apertura de los procesos artísticos. Así, desde su apertura en noviembre de 2025, ya albergó tres proyectos expositivos: “Cabeza, trofeo, paisaje” de Benjamín Felice, “Suipacha”, dedicado al universo de Constanza Castagnet, y la exhibición actual, “La vorágine” de YOTO, curada por Renata Di Leo.

Además, sostiene el ciclo “Sobremesa”, que ofrece cine independiente argentino con función doble y diálogo abierto con los creadores, en una dinámica pensada para documentar prácticas contemporáneas y propiciar el encuentro con nuevos públicos.

Por otro lado, hospeda también clínicas de obra, talleres textiles, clases de pintura y ferias editoriales, integrando a editoriales como Media Res, NoDivaguen y Superproducción.

El Espacio es gestionado en conjunto por Ailin Kertesz, Francisco Centurión y Camila Rabinovich

“Nos interesa que funcione como un organismo vivo en donde todas las personas que lo habitan puedan proponer ideas”, explicó Centurión. Esta horizontalidad se expresa en el modo en que los artistas residentes diseñan programas, colaboran en muestras y abren sus talleres al público. Actualmente, producen su obra en el espacio Ulises Mazzucca, Marcela Sinclair, Martín Pisotti y el colectivo Tótem Tabú (Laura Codega, Malena Pizzani y Hernán Soriano).

La selección de artistas obedece a dos criterios complementarios. En la programación expositiva, Hermes apunta a “artistas emergentes, en vías de profesionalización, que tengan pocas exhibiciones previas y una obra que dialogue con la contemporaneidad desde la reflexión crítica”. Por otro lado, se privilegia el trabajo de creadores provenientes de distintas provincias para quebrar el “circuito porteño muy cerrado”. En los talleres, en cambio, conviven perfiles con más trayectoria, lo que genera cruces intergeneracionales que “aportan miradas y experiencias a quienes están empezando y viceversa”.

El ciclo “Sobremesa”, que ofrece cine independiente argentino con función doble y diálogo abierto con los creadores

Hermes se aparta de la lógica tradicional de la galería sin renunciar a la sustentabilidad financiera. No opera bajo representación exclusiva ni supedita su programación a pautas de mercado, pero sostiene que la circulación de obras —y su compra por parte de nuevos públicos— es central para vitalizar el ecosistema artístico.

“Queremos hacer más accesible la compra de arte, abrir el mercado a nuevos públicos que no necesariamente son coleccionistas tradicionales: personas que quieran tener arte en su casa, que se animen a comprar por primera vez”, afirmó Centurión.

El modelo de comercialización es abierto: si alguien se interesa por una obra, el espacio facilita el contacto y “el artista recibe la mayor parte del valor”. Esta modalidad busca desarticular los filtros tradicionales y propone “precios accesibles y modalidades amigables”.

Taller del colectivo Tótem Tabú

Para el mediano plazo, el espacio apuesta a fortalecer tres frentes: enriquecer su agenda de muestras, consolidar el registro audiovisual del ciclo “Sobremesa” y robustecer la oferta de formación para artistas y público.

*Espacio Hermes, Bartolomé Mitre 756. En gral es con cita previa, escribir vía instagram a @espaciohermes. Por la muestra de YOTO, jueves y viernes de 18 a 20.30 h. Entrada gratuita