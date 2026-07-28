La sorpresiva aparición del presidente de República Checa en la Fórmula 1: se acreditó como fotógrafo y vivió el GP de Hungría de un modo particular

El presidente checo vivió la Fórmula 1 como fotógrafo (Reuters)

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El presidente de República Checa, Petr Pavel, sorprendió durante el reciente Gran Premio de Hungría al integrarse en el circuito de Hungaroring como un fotógrafo acreditado, una aparición que dejó de lado cualquier protocolo habitual para un jefe de Estado. Vestido con un chaleco de prensa y cargando equipo profesional de diferentes marcas, Pavel se sumó como un reportero gráfico más.

El mandatario de 64 años, reconocido también por su rol como expresidente del Comité Militar de la OTAN, optó por vivir la Fórmula 1 desde la primera línea, junto a los profesionales de la lente. El hecho generó gran atención cuando fanáticos y medios notaron que uno de los fotógrafos pisando el asfalto era el presidente checo, acompañado únicamente por un discreto equipo de seguridad, según aclaró el The New York Post. Pavel no asistió bajo agenda de Estado ni participó en reuniones bilaterales, sino que utilizó credenciales regulares de prensa.

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La presencia de Pavel en el paddock no pasó desapercibida para las autoridades del automovilismo. Antes de los 70 giros disputados en Hungaroring, el mandatario mantuvo encuentros informales con Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Ambos dirigentes conversaron brevemente con el jefe de Estado, quien luego se dirigió a las zonas de escape autorizadas para captar imágenes tanto de la sesión de clasificación del sábado como de la carrera principal del domingo.

“¡Pasión por la fotografía de automovilismo! Petr Pavel, presidente de la República Checa, estuvo a pie de pista en el Hungaroring para capturar la acción", escribió la cuenta oficial de la F1 en Instagram para replicar lo sucedido. “Fue un placer volver a ver al Presidente de la República Checa, Petr Pavel, el día de la carrera. Está aquí para cultivar su pasión por la fotografía; es un verdadero aficionado al automovilismo”, se sumó el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem en sus redes.

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Petr Pavel se acreditó como fotógrafo en el GP de Hungría (Reuters)

No es la primera vez que la afición de Pavel por la fotografía y los deportes de motor lo lleva a escenarios internacionales de alto perfil. Ha documentado competencias como las 24 Horas de Le Mans en Francia, el Rally Dakar en Arabia Saudita, eventos de MotoGP en Brno, su ciudad natal, y carreras de NASCAR en Estados Unidos. Parte del archivo fotográfico del presidente fue exhibido en el Museo Técnico Nacional de Praga y uno de sus álbumes limitados se subastó con fines caritativos, recaudando cerca de 50.000 dólares destinados a organizaciones sociales. Incluso el diario de su país Denik recordó que a inicios del 2025, como “parte de su agenda privada”, viajó a Arabia Saudita “pasó sus vacaciones en una tienda de campaña en el famoso Dakar”.

El fotógrafo Jiří Křenek habló con el citado medio checo y contó que fue contactado por autoridades de la FIA para tomar imágenes de la presencia de Pavel en el paddock el último fin de semana en Hungría: “Solo tengo impresiones positivas de la reunión. Es una persona muy agradable. Presté atención al presidente, pero teníamos que ir al circuito de inmediato. Quedaba poco tiempo antes del inicio de los entrenamientos, así que no hubo margen para consejos. Sin embargo, no hizo falta mucha explicación. En lo que respecta a la fotografía de deportes de motor, no es ningún novato”. Y agregó: “Fue irreal, casi surrealista… Estuve en el Hungaroring por primera vez en 1992. Conozco este circuito mejor que nadie en la F1, pero jamás pensé que en 2026 me encontraría allí con nuestro presidente, que vendría a fotografiar las carreras. La verdad es que me quedé un poco impactado, pero se me pasó enseguida. Tengo que decir que charlamos un rato. Por supuesto, fue un gran honor para mí“.

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El paso de Pavel por Hungaroring coincidió con la undécima fecha del Mundial de Fórmula 1, una jornada en la que Lando Norris, piloto de McLaren, logró la victoria. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull), en segundo lugar, y Kimi Antonelli (Mercedes), tercero. Este resultado permitió a Antonelli reforzar su posición como líder del campeonato de pilotos, tras los discretos desempeños de George Russell y Lewis Hamilton, ambos de la escudería Ferrari, que marchan como perseguidores en la clasificación general.

Petr Pavel asistió al evento como fotógrafo y no como mandatario del país checo (Reuters)

Durante su jornada en el circuito, Pavel se integró por completo a las rutinas de los fotógrafos profesionales. Llevó personalmente sus cuerpos de cámara y lentes de marcas importantes del sector. Su presencia no fue motivada por una estrategia de relaciones públicas ni por interés institucional, sino por una pasión personal que ya es reconocida dentro del ámbito cultural checo.

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La incursión del presidente en la Fórmula 1 se produce en un contexto de creciente interés internacional por la categoría, que además confirmó una novedad relevante: el Gran Premio de Bahréin se disputará en la pista de Sepang, Malasia, que no recibía al máximo circuito del automovilismo desde hacía nueve años. La próxima competencia de la temporada está fijada para el 23 de agosto en Zandvoort, Países Bajos, un escenario próximo a Chequia, lo que podría facilitar una nueva “escapada” del mandatario a los circuitos.