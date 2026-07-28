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Nolan elogió su traducción de ‘La Odisea’ y ella respondió: “Me avergonzaría de haber escrito este guion”

La traductora y filóloga Emily Wilson cuestionó la escritura, la estructura y la construcción de los protagonistas, pese a valorar el impacto cultural que la producción ya está generando

Matt Damon en "La Odisea"
La especialista afirmó que la versión cinematográfica omite muchos de los elementos que vuelven grande al poema homérico (FlixPix/Universal)
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La filóloga clásica Emily Wilson criticó con dureza La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema de Homero, pese a que el director había citado su traducción de 2017 en la promoción inicial de la película. La académica sostuvo que el filme “no tiene nada convincente que decir” y que carece de profundidad “psicológica, emocional, política y ética”, aunque reconoció que su estreno ya está impulsando el interés del público por la literatura griega antigua y por las salas de cine.

Según London Review of Books, donde Wilson publicó un ensayo especialmente severo, la película no logra desarrollar las ideas que insinúa y se limita a una mezcla habitual en Nolan de “grandiosidad y superficialidad”. La profesora escribió que la visión del filme “es demasiado confusa” y que sus personajes están “demasiado poco desarrollados” como para sostener las grandes ideas que apenas promete, aunque añadió que sí resulta eficaz para mostrar “grandes explosiones y grandes gigantes”.

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La especialista afirmó que la versión cinematográfica omite muchos de los elementos que vuelven grande al poema homérico. A su juicio, la obra no ofrece una reflexión convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra ni sobre la relación entre el regreso glorioso de un guerrero y las vidas de su familia, sus adversarios, sus compañeros, sus amigos y sus vecinos.

Mujer de cabello castaño y blusa negra, sentada, sostiene un libro blanco con 'The Odyssey Homer'. Estantes con libros y cuadros de fondo
Emily Wilson

Wilson, jefa del departamento y profesora de estudios clásicos de la Universidad de Pensilvania, también cargó contra la estructura narrativa y el guion. En el ensayo escribió: “Le faltan profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es abismal. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo, y toda la comida se ve horrible”.

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La académica recordó además la admiración que Nolan había expresado por la línea de apertura de su traducción de la Odisea: “Háblame de un hombre complicado”. Pero enseguida remató su juicio sobre el libreto de la película con una frase todavía más dura: “Me avergonzaría de haber escrito cualquier parte de este guion”.

Citado por The Sunday Times, Wilson profundizó ese cuestionamiento en términos emocionales. “No funcionó en absoluto para mí en el plano emocional. Creo que eso se debe en parte a que, a diferencia de Homero, no está muy bien escrita”, dijo al medio.

En esa misma entrevista, insistió en que los personajes no alcanzan la complejidad de los creados por el poeta griego. “Los personajes no tienen el tipo de profundidad que tienen los personajes homéricos. Sentí: ‘¿De verdad me importa si este hombre vuelve con su esposa?’ No me has dado ninguna razón para que me importe’”.

Imagen del set de rodaje de 'La Odisea' en Islandia
Imagen del set de rodaje de 'La Odisea' en Islandia

Pese al tono de sus críticas, Wilson reconoció el efecto cultural que la película ya está teniendo tanto sobre la literatura griega antigua como sobre el propio cine. La profesora consideró que “el estreno sigue siendo un acontecimiento para celebrar” porque está llevando al público de regreso a las salas.

También señaló que las traducciones de la Odisea, incluida la suya, “se están vendiendo” con fuerza. A partir de ese impacto, sugirió incluso que la película podría convencer a algunos administradores universitarios de no recortar los departamentos de literatura, lenguas e historia.

Su balance final combinó el rechazo a la película con un reconocimiento al efecto que está produciendo fuera de la pantalla. “Nolan está haciendo lo posible para que el público general vuelva a leer, y por eso le estoy agradecida”, dijo.

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