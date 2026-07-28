La historia del mediocampista de 19 años con raíces argentinas que Real Madrid vendió a Lazio

Bruno Galassi firmó con Lazio

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La Società Sportiva Lazio oficializó la incorporación de Bruno Galassi, mediocampista de 19 años formado en las inferiores del Real Madrid, en una operación que ha captado la atención del fútbol europeo. Según detalló el diario AS, el club italiano pagó cuatro millones de euros por el 50% de los derechos económicos del jugador nacido en Lleida, España, pero con profundas raíces familiares en San Genaro, provincia de Santa Fe, Argentina. El acuerdo, según anunció la Lazio en un comunicado oficial, contempla que el Real Madrid conserva la mitad restante del pase para una futura venta.

“La SS Lazio se complace en anunciar el fichaje definitivo de Bruno Galassi procedente del Real Madrid Club de Fútbol. Como parte del acuerdo, el club español conservará un porcentaje de cualquier futura venta”, informó el club romano en su nota institucional. Esta declaración, difundida por la entidad italiana y reproducida por distintos medios, marca el inicio de una nueva etapa profesional para la joven promesa.

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Bruno Galassi, hijo de Eric Galassi, llegó al Real Madrid en 2023, tras un breve paso por el Getafe, y se consolidó rápidamente como una de las figuras más prometedoras del Juvenil A merengue. Durante su estancia en el club español, el mediocampista participó de torneos importantes como la UEFA Youth League, logros que potenciaron su proyección internacional y despertaron el interés de varias instituciones europeas.

La publicación de Galassi tras oficializar su contrato

El traspaso se hizo oficial recientemente, aunque el propio Galassi ya había anticipado su salida del Real Madrid semanas atrás mediante un mensaje de despedida en redes sociales. Si bien no reveló entonces su destino, la prensa deportiva daba por descontada su llegada al club romano, en un movimiento que refuerza la apuesta de la Lazio por el talento joven.

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“Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse. Después de tres años, ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha significado muchísimo para mí. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de aprendizajes y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre. Gracias a todas las personas que han formado parte de este camino. Y, sobre todo, gracias a mis compañeros, que ya son amigos. Me voy orgulloso de haber formado parte de esta casa y con la ilusión de empezar un nuevo reto. Gracias por todo, Real Madrid”, escribió el pasado 7 de julio.

Galassi llega desde el Real Madrid

La historia personal de Galassi combina la experiencia migratoria de sus padres argentinos, quienes se trasladaron a España en 2001 (el futbolista nació en España en 2007), con el arraigo afectivo a la localidad santafesina de San Genaro. Este trasfondo familiar lo mantiene vinculado a la cultura argentina y convierte cada visita a la provincia de Santa Fe en una celebración para la comunidad local. El medio local 11 noticias relató que su padre Eric “se consagró campeón con la camiseta de San Gerano en el año 1995″.

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La llegada de Galassi a la Serie A constituye su primer gran contrato profesional, con una vigencia hasta el 30 de junio de 2029 y opción de extensión por una temporada. El club romano, dirigido por Gennaro Gattuso, confió en el mediocampista para sumarse directamente al primer equipo. El entrenador, quien busca fortalecer el recambio generacional del mediocampo, deberá decidir si darle rodaje desde el primer momento. La estatura de 1,84 metros y su capacidad para desempeñarse tanto como mediocentro como defensa central amplían las alternativas tácticas para la Lazio y proyectan al jugador como una de las promesas a seguir en el fútbol europeo.

Cabe destacar que al contar con ciudadanía española y argentina, Galassi figura en los registros de seguimiento del Departamento de Scouting de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Europa. Mientras tanto, la federación española también observa su evolución.

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