La Policía Nacional de República Dominicana recibe a 1,639 aspirantes en su 150ª promoción

La secuencia de video documenta la llegada de numerosos aspirantes a cadetes, hombres y mujeres, a las instalaciones de la Policía Nacional de República Dominicana. Los jóvenes, vistiendo camisetas blancas y pantalones oscuros, portan su equipaje para integrarse en la institución. /(Redes Policía Nacional de República Dominicana)

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La Policía Nacional de la República Dominicana dio la bienvenida a la 150ª Promoción de aspirantes, conformada por 1,639 futuros agentes, entre los cuales 975 son mujeres. Este ingreso marca un nuevo paso en el proceso de transformación institucional que impulsa el gobierno dominicano, orientado a fortalecer el carácter profesional, ético y ciudadano de la fuerza policial.

Según la información oficial compartida en las redes de la Policía Nacional, los nuevos aspirantes recibirán una formación integral que combina instrucción académica, entrenamiento táctico y prácticas supervisadas.

El objetivo es desarrollar competencias que permitan a los futuros agentes brindar un servicio eficiente, transparente y apegado a los principios de legalidad, vocación de servicio y respeto a la dignidad de las personas.

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La actual promoción forma parte de un esfuerzo más amplio de reforma policial, una de las prioridades del gobierno dominicano debido a los constantes señalamientos por abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos que han afectado la imagen y la confianza de la ciudadanía en la institución.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de transformar la Policía Nacional y establecer mecanismos de control que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.

Las autoridades sostienen que la formación y evaluación de los nuevos agentes será rigurosa y transparente para recuperar la confianza ciudadana en la Policía Nacional./ (Últimas Noticias)

En los últimos años, la administración central ha puesto en marcha una agenda de reformas cuyo eje central es la profesionalización de los agentes y la reestructuración de los procesos de selección, formación y evaluación.

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Entre las medidas adoptadas se encuentra la modernización de los programas de capacitación, la incorporación de materias vinculadas a derechos humanos y la ética policial, así como la supervisión permanente de las prácticas y conductas de los efectivos.

El proceso de transformación de la Policía Nacional ha incluido también la actualización de los protocolos de actuación, la adquisición de equipamiento tecnológico y la implementación de nuevas metodologías de trabajo orientadas a la prevención del delito y la protección de las comunidades.

Además, se han desarrollado campañas para fomentar una mayor participación ciudadana y fortalecer los canales de denuncia y control externo.

La presencia significativa de mujeres en la 150ª Promoción, que representa cerca del 60% del total de aspirantes, refleja un cambio en la composición y el enfoque de la fuerza policial. Las autoridades han enfatizado la importancia de la inclusión y la diversidad en la institución, con el propósito de responder de manera más efectiva a las necesidades de la sociedad y promover una cultura de igualdad y respeto.

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Recientemente, la Policía Nacional distribuyó a 2,421 estudiantes de la promoción 149 en las distintas direcciones regionales del país./ (Redes Diego Pesqueira)

La formación que recibirán los nuevos aspirantes estará enfocada en dotarles de herramientas para actuar con apego a la legalidad, la vocación de servicio y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

El entrenamiento académico y táctico será complementado con prácticas supervisadas, donde los futuros agentes deberán demostrar sus competencias en situaciones reales y bajo la observación de instructores especializados.

El gobierno ha reiterado su compromiso con la transformación policial como condición indispensable para garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos individuales. En este contexto, la incorporación de la nueva generación de aspirantes representa un avance en el camino hacia una Policía Nacional más profesional, cercana a la ciudadanía y alineada con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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Las autoridades han asegurado que el proceso de formación y evaluación será riguroso y transparente, con mecanismos de control orientados a identificar y corregir cualquier conducta incompatible con los valores institucionales. La expectativa es que los nuevos agentes contribuyan a restaurar la confianza de la población en la Policía Nacional y a consolidar una cultura de servicio y legalidad en la República Dominicana.