Zaira Nara, entre la calma de Ibiza y la unión familiar: primos que se extrañan, sol y deportes náuticos

Zaira Nara y su hija se preparan para zambullirse desde un barco en las aguas de Ibiza, con acantilados rocosos de fondo.

Guardar

La estadía de Zaira Nara en Ibiza se convirtió en una postal de desconexión y vida familiar, luego de un itinerario internacional marcado por viajes y reencuentros. Tras partir de Madrid rumbo a Nueva York para presenciar la final del Mundial junto a su hermana Wanda, Zaira volvió a armar las valijas para instalarse durante algunos días en la isla mediterránea, apostando por el relax y la privacidad.

Lejos de los escándalos mediáticos que suelen rodear a su entorno, la modelo eligió disfrutar de la tranquilidad junto a sus hijos, combinando paseos náuticos, juegos y tiempo en el mar. Las imágenes del viaje, compartidas a través de su perfil en Instagram, ofrecen un registro minucioso de la experiencia cotidiana: desde la complicidad entre hermanos y primos hasta los paisajes soleados que enmarcaron cada jornada.

PUBLICIDAD

Viggo observa el mar y los acantilados de Ibiza desde la popa de una embarcación con elementos recreativos a flote.

La agenda reciente de Zaira incluyó una serie de traslados transatlánticos. Luego de unos días en la Gran Manzana, Zaira decidió cambiar nuevamente de destino y optó por Ibiza. El objetivo fue claro: encontrar un espacio de calma, rodeada de sus hijos, y alejarse de la presión mediática que suele acompañar a su familia, en particular a su hermana Wanda. Esta búsqueda de serenidad se manifestó desde el primer momento de su estancia en la isla.

El entorno, caracterizado por aguas cristalinas y acantilados, ofreció el escenario ideal para compartir jornadas de descanso. La elección de Ibiza no solo implicó un cambio geográfico, sino una apuesta consciente por el bienestar y los lazos afectivos.

PUBLICIDAD

Zaira Nara, de espalda y con el cabello mojado, descansa en un yate observando la costa rocosa de Ibiza.

El día a día de Zaira en Ibiza estuvo marcado por actividades al aire libre y momentos de intimidad familiar. Uno de los ejes principales fue el paseo en barco junto a sus hijos. Las imágenes muestran a la modelo y a los niños navegando por la costa, con vistas a imponentes acantilados y aguas calmas, disfrutando del sol y el mar.

Durante la travesía, la modelo se mostró distendida y sonriente, vestida con ropa veraniega, alternando entre el descanso en la cubierta y los juegos en el agua. Sus hijos participaron de diversas actividades recreativas, como saltos al mar, uso de tablas de paddle surf y largas sesiones de natación, aprovechando la seguridad del entorno y el clima cálido.

PUBLICIDAD

Zaira Nara posa dentro de un vehículo en Ibiza, con su hijo en el asiento trasero, y una llamada entrante y el texto "primo extraña prima".

La convivencia a bordo del barco evidenció la cercanía familiar y el disfrute compartido. En una de las fotos, se observa a Zaira realizando una videollamada con Isa, una de las hijas de Wanda Nara, en un gesto que resume el espíritu del viaje: mantener el contacto entre primos, aún a la distancia. La frase “primo extraña prima” sintetiza el sentimiento de los niños, que pese a la separación geográfica, mantuvieron vivo el vínculo afectivo.

El registro visual también incluye imágenes de los niños compartiendo meriendas, abrazos y risas en la embarcación, así como momentos en los que la modelo se sumerge en el mar, nadando bajo la luz del sol mediterráneo. Las postales de las costas rocosas y el agua azul completan la atmósfera de vacaciones, lejos de las obligaciones y el bullicio urbano.

PUBLICIDAD

En una fotografía, la modelo aparece con sus hijos en la parte delantera del barco, rodeada de bebidas y objetos personales, donde se destaca la cotidianeidad del viaje. En otra, se la ve descendiendo por la escalera de la embarcación hacia el agua, mientras los niños observan y se preparan para saltar juntos. Los juegos acuáticos, la exploración del entorno y los momentos de descanso en cubierta conformaron la rutina de la familia durante su estancia.

Malaika y Viggo disfrutan de un viaje en barco al atardecer en las costas de Ibiza, mostrando un momento de unión familiar.

Las imágenes también documentan los paisajes naturales que acompañaron la travesía: acantilados de piedra clara, formaciones rocosas singulares y aguas profundas de tono azul intenso. Un ejemplo es la vista de Es Vedrà, el islote emblemático de Ibiza, que aparece al fondo mientras Zaira disfruta del baño.

PUBLICIDAD

La combinación de momentos de relax, actividades físicas y encuentros virtuales con la familia extendida marcó el pulso de estas vacaciones. La elección del barco como “hogar” temporal permitió a la modelo y sus hijos moverse con libertad y disfrutar de diferentes rincones de la isla, lejos de las miradas ajenas.

Zaira Nara, en bikini, emerge del mar de Ibiza con sus manos en la cabeza, mientras una gran formación rocosa se alza en el horizonte.

Un bloque de la experiencia diaria se centra en la interacción entre los niños. Las fotos evidencian el cariño entre hermanos y la importancia de los lazos con los primos, reforzados a través de videollamadas y mensajes. La distancia con Wanda y sus hijos fue compensada por estos gestos, que mantuvieron la conexión emocional intacta.

PUBLICIDAD