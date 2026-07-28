Zelensky saludó una “buena reunión” con Trump en su búsqueda de más apoyo militar contra Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se dan la mano durante una conferencia de prensa después de su almuerzo en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 28 de diciembre de 2025 REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó este martes como una “buena reunión” su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de su ofensiva diplomática para asegurar mayor respaldo militar frente a la ofensiva rusa. El encuentro, que comenzó a las 9.47 hora de Washington (13.47 GMT) y se desarrolló a puerta cerrada, se produjo horas antes de que ambos mandatarios asistieran juntos al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Kiev en el Congreso estadounidense.

“El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar”, escribió Zelensky en un mensaje publicado en la red social X tras la reunión. El mandatario ucraniano añadió que ambos abordaron también la dimensión diplomática del conflicto: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”, señaló, y agregó que los equipos técnicos de ambos países coordinarán en los próximos días nuevas conversaciones sobre defensa aérea y cooperación estratégica.

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El encuentro de este martes fue el segundo entre ambos líderes en lo que va de julio, después de que Trump anunciara este mes que autorizaba a Ucrania a fabricar bajo licencia los sistemas de defensa aérea Patriot, en coproducción con la empresa estadounidense Raytheon. Zelensky había recibido días atrás en Kiev al vicepresidente de la compañía, con quien acordó los términos de esa cooperación industrial, destinada a ampliar la capacidad ucraniana para interceptar misiles balísticos rusos.

La cita se produce en un contexto de fuerte deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Julio se perfila como el mes más letal para la población civil desde abril de 2022, según datos de la fuerza aérea ucraniana. Solo en las primeras semanas del mes, Rusia lanzó 120 misiles balísticos y antibuque de alta velocidad contra territorio ucraniano, de los cuales apenas 35 fueron interceptados. La cifra contrasta con las entre 250 y 320 unidades de este tipo de misiles que, según estimaciones de analistas, Moscú disparó durante todo 2024, lo que refleja una intensificación notable del ritmo de los ataques.

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FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania. 4 de agosto de 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Las relaciones entre Zelensky y Trump han atravesado episodios de fuerte tensión desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, incluido un altercado público en el Despacho Oval en febrero de 2025. Sin embargo, en las últimas semanas el presidente estadounidense ha mostrado un tono más receptivo hacia Kiev, tanto en la cuestión de las licencias para los Patriot como en declaraciones recientes en las que sugirió que los ataques ucranianos contra territorio ruso podrían contribuir a forzar un final del conflicto. Pese a ello, los esfuerzos de mediación impulsados por Washington para poner fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, permanecen estancados sin avances concretos.

La muerte de Graham, ocurrida el 11 de julio por complicaciones cardiovasculares apenas dos días después de su última visita a Kiev, ha generado inquietud entre los funcionarios ucranianos. El senador por Carolina del Sur, que viajó al país en diez ocasiones desde el inicio de la guerra, era considerado uno de los principales puentes entre Zelensky y Trump, además de impulsor, junto al demócrata Richard Blumenthal, de un proyecto de sanciones económicas más severas contra Rusia que aún no ha sido aprobado por el Congreso. Su ausencia deja a Kiev con un interlocutor menos en Washington justo cuando busca mantener el interés estadounidense en un conflicto que ha perdido protagonismo frente a otras prioridades de política exterior.

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Zelensky agradeció además el “firme apoyo” de Estados Unidos y confirmó que asistirá esta tarde a la ceremonia en memoria de Graham. La reunión con Trump, aunque no arrojó anuncios concretos más allá de la cooperación industrial en defensa aérea, se produce en un momento en que Kiev necesita capitalizar cada gesto de cercanía de Washington para sostener el flujo de armamento y presión sobre Moscú en los meses que se avecinan.