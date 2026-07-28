El dólar mayorista anotó un nuevo récord nominal y quedó al borde de los 1.500 pesos

En 2026 el tipo de cambio oficial subió solo 3%, muy por debajo de la inflación. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Guardar

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 528,834 millones, el dólar mayorista avanzó un peso, a 1.498 pesos, un movimiento marginal que igualmente sirvió para marcar un nuevo récord nominal.

El mayorista gana 16 pesos o 1,1% en julio, una tasa que debería ser inferior a la inflación del período. En 2026 sube 43 pesos o 3 por ciento.

PUBLICIDAD

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.841,16, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 343,16 pesos o 22,9% de ese umbral de flotación.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación por tercer día seguido, también un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra.

PUBLICIDAD

Asimismo, la cotización blue avanzó otros diez pesos o 0,6% este martes, a $1.570 para la venta, un nuevo récord nominal para este segmento. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.

“A la espera de la licitación, y de que transcurra otro vencimiento de una Lelink, el dólar mayorista continúa un gradual deslizamiento que lo deja en las puertas de los $1.500, un nivel que debería superarse con orden y sin resistencia a fin de desactivar cualquier barrera psicológica. Los inversores siguen prefiriendo maximizar las compras del BCRA, incluso ‘testeando’ el espacio a una mayor monetización y validando un reacomodamiento más cercano al rimo de la inflación”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

PUBLICIDAD

El Tesoro anunció los términos de la licitación de este miércoles, en la que enfrenta vencimientos por 8,5 billones de pesos. La liquidez estacionada en el BCRA ascendía a $1,8 billones al 24 de julio, mientras que el Tesoro mantenía $8,3 billones en depósitos en el BCRA al 23 de julio, equivalentes al 98% de los vencimientos totales.

“En el segmento en dólares, el Tesoro ofrece el Bonar 2029 (AO29), con una emisión máxima para esta licitación de USD 1.351 millones, que, de colocarse en su totalidad, llevaría al bono a su tope de emisión total de USD 2.000mn. El jueves se realizará una segunda vuelta por un monto adicional de hasta USD 150 millones”, detalló Max Capital.

PUBLICIDAD

En el mercado de dólar futuro hubo un importante monto negociado equivalente a USD 2.050,7 millones, con alzas reducidas pero generalizadas. La posición para julio, que expira este viernes, subió tres pesos o 0,2%, a $1.499, mientras que el contrato para el cierre de agosto quedó a $1.524 (+0,1%).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que respaldó los resultados del programa económico del gobierno y la normalización macroeconómica de Argentina. Destacó el sobrecumplimiento de la meta de acumulación de reservas y la emisión de bonos en dólares bajo legislación local por parte del Tesoro.

PUBLICIDAD

La semana pasada el ministro Caputo presentó el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que busca incorporar a la economía parte de los USD 170.000 millones estimados que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Los analistas de Balanz destacaron que “la iniciativa no introduce un nuevo blanqueo de capitales, sino que ajusta el régimen simplificado de declaración del impuesto a las ganancias vigente desde 2025, que ha atraído a unos 330.000 contribuyentes, una cifra por debajo de las expectativas del gobierno. Caputo señaló que los cambios son de carácter técnico y buscan atender las inquietudes planteadas por los asesores impositivos, al tiempo que preservan el objetivo original de permitir que los ahorros no declarados previamente ingresen al sistema bancario sin sanciones y contribuyan a expandir el crédito”.

PUBLICIDAD