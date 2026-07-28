La historia secreta de Lolita: el manuscrito que Nabokov quiso destruir y terminó revolucionando la literatura

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Hay novelas que envejecen con el paso del tiempo y otras que parecen desafiarlo. Más de setenta años después de su publicación, Lolita, de Vladimir Nabokov, continúa provocando el mismo desconcierto que en 1955. Admirada como una de las grandes obras de la literatura moderna y, al mismo tiempo, cuestionada por narrar la obsesión de un hombre adulto por una niña de 12 años, la novela sigue despertando preguntas que trascienden su argumento: ¿hasta dónde puede llevar la ficción al lector?, ¿es posible representar el horror sin justificarlo?, ¿qué ocurre cuando una obra obliga a mirar aquello que la sociedad preferiría mantener fuera de escena?

Esas fueron algunas de las cuestiones que abordó la crítica literaria Flavia Pittella durante su participación en Infobae al Mediodía. A lo largo de la entrevista reconstruyó la historia detrás del libro, repasó la vida de Vladimir Nabokov, explicó por qué Lolita transformó la forma de narrar en el siglo XX y analizó las razones por las que sigue siendo una lectura tan incómoda como imprescindible.

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Para comprender el impacto de la novela, Pittella propuso empezar por la figura de su autor. Recordó que Nabokov nació en San Petersburgo en 1899, vivió el exilio tras la Revolución Rusa y pasó varios años en Europa antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa de su carrera escribiendo en inglés. Sin embargo, la literatura no era su única pasión. Además de novelista, fue un reconocido entomólogo y dedicó buena parte de su vida al estudio de las mariposas. Esa fascinación, explicó la crítica, terminó impregnando también la construcción de Lolita, ya que muchos de los viajes que realizan los personajes por las rutas estadounidenses nacieron de las expediciones que el propio escritor emprendía en busca de nuevas especies.

Vladimir Nabokov escribió Lolita tras su exilio de Rusia y trasladó a la novela sus viajes por Estados Unidos y su trabajo como entomólogo

La historia de la novela, sin embargo, pudo haber terminado antes de empezar. Cuando Nabokov concluyó el manuscrito, decidió que nunca debía publicarse y estuvo a punto de destruirlo en el incinerador de su casa. Según relató Pittella, fue Vera Nabokov quien evitó que el texto desapareciera para siempre. “Le dijo: ‘No, no, esto lo vamos a guardar’”, recordó la especialista, al destacar el papel decisivo que tuvo la esposa del escritor durante toda su carrera. Vera no solo mecanografiaba los originales y organizaba la vida cotidiana de Nabokov, sino que administraba su trabajo, lo acompañaba en sus viajes y hasta llevaba un arma para protegerlo. “Era su mecanógrafa, su biógrafa, su chofer y su guardaespaldas”, resumió Pittella, convencida de que sin aquella intervención probablemente Lolita nunca habría llegado a publicarse.

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Para ilustrar la importancia de ese episodio, comparó el caso con otro momento célebre de la literatura contemporánea. También Stephen King había descartado el manuscrito de Carrie hasta que su esposa lo rescató de la basura y lo convenció de terminarlo. Dos novelas destinadas a convertirse en clásicos sobrevivieron, según señaló, gracias a la misma intuición de quienes primero supieron reconocer su potencial.

Aunque el argumento suele concentrar toda la atención, Pittella sostuvo que la verdadera revolución de Lolita no reside únicamente en el tema que aborda, sino en la forma en que está narrada. La novela está construida desde la voz de Humbert Humbert, un hombre encarcelado que intenta convencer al lector de que la relación que mantuvo con Dolores Haze fue una historia de amor y no un abuso. Sin embargo, Nabokov instala desde el comienzo una advertencia fundamental: el relato debe leerse con desconfianza. Mediante un prólogo firmado por un personaje ficticio anticipa que quien toma la palabra no es un narrador confiable, sino alguien que manipula los hechos para justificar sus acciones.

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Pittella comparó el rescate de Lolita con el caso de Carrie, la novela que Stephen King había descartado antes de que su esposa la recuperara

Esa decisión narrativa, explicó Pittella, cambió la manera de construir personajes en la literatura moderna. “Es el narrador al que no le creés nada. Todo el tiempo intenta manipularte”, señaló al describir un mecanismo que obliga al lector a mantenerse en permanente estado de alerta. La potencia de la novela, agregó, reside precisamente en esa tensión: la belleza del lenguaje y la inteligencia del protagonista pueden llevar, por momentos, a aceptar su lógica, hasta que la realidad vuelve a imponerse y recuerda que todo ocurre dentro de una relación atravesada por el abuso de poder. “Uno empieza a preguntarse cosas sobre Lolita y, por un momento, se olvida de que tiene 12 años. Después recuerda que se trata de una situación completamente asimétrica, marcada por amenazas, manipulación y violencia. La novela es mucho más compleja que una historia sobre un pedófilo”, explicó.

Ese mismo carácter incómodo fue el principal obstáculo cuando Nabokov buscó publicar el libro. De acuerdo con el repaso de Pittella, varias editoriales estadounidenses rechazaron el manuscrito por temor al escándalo que podía provocar. El propio escritor llegó a considerar la posibilidad de editarlo de manera anónima porque creía que la publicación podía costarle su puesto como profesor universitario, donde enseñaba a jóvenes estudiantes. Después de recorrer numerosas editoriales sin éxito, el texto encontró finalmente un editor en Francia, donde apareció bajo el sello Olympia Press, una casa especializada en literatura erótica.

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El manuscrito de Lolita estuvo a punto de ser destruido por Nabokov, pero Vera Nabokov evitó que desapareciera y sostuvo un papel central en su carrera

La elección de esa editorial produjo una paradoja que la crítica consideró reveladora. Muchos lectores compraron Lolita esperando encontrar un libro pornográfico y descubrieron una novela de enorme sofisticación literaria. “No se trata de eso. Es una obra de arte escrita. El tema puede ser pornográfico, pero el libro está hablando de cosas muchísimo más profundas”, sostuvo Pittella. La repercusión no tardó en llegar. Mientras intelectuales como Graham Greene la defendían como una obra maestra, otros reclamaban directamente su prohibición. En distintos países fue censurada durante años antes de consolidarse como una referencia ineludible de la literatura del siglo XX.

La discusión en el estudio derivó entonces hacia una pregunta que sigue acompañando a la novela desde su aparición: por qué vale la pena leer un libro construido desde la perspectiva de un abusador. Para Pittella, la respuesta no está en el escándalo ni en la provocación, sino en la capacidad de la ficción para explorar zonas de la experiencia humana que resultan insoportables fuera del ámbito literario. En ese sentido, sostuvo que el verdadero tema de Lolita nunca fue la pedofilia, sino la destrucción de la infancia de una niña y la manera en que un adulto intenta justificar lo injustificable mediante el lenguaje. “El gran tema de Lolita es cómo romper con la infancia de alguien. Toda la novela es la tragedia de esa nena“, afirmó.

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El debate se amplió cuando Maru Duffard observó que la obra obliga al lector a cuestionar sus propias certezas y a enfrentarse con aspectos incómodos de la condición humana. Pittella coincidió con esa lectura y sostuvo que Nabokov nunca busca generar empatía con Humbert Humbert ni absolverlo de sus actos. Su objetivo, explicó, consiste en obligar al lector a convivir con una conciencia monstruosa para comprender cómo opera la manipulación y hasta qué punto el lenguaje puede alterar la percepción de la realidad. “Eso es lo que hace el libro. Nos pone en la mente de un pedófilo y nos hace pensar en un mundo en el que esas personas existen”, sintetizó.

Varias editoriales de Estados Unidos rechazaron Lolita por temor al escándalo hasta que la novela se publicó en Francia con el sello Olympia Press (Infobae en Vivo)

La conversación también abordó el impacto cultural que tuvo la novela mucho más allá del ámbito literario. Con el paso del tiempo, el término “lolita” dejó de remitir únicamente al libro y pasó a utilizarse para describir a adolescentes tempranamente sexualizadas, una apropiación que, según Pittella, demuestra hasta qué punto la obra se incorporó al imaginario colectivo, aunque muchas veces desligada de su verdadero sentido.

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Hacia el final del intercambio, la crítica volvió sobre la pregunta inicial: por qué seguir leyendo Lolita en pleno siglo XXI. Su respuesta fue que las grandes obras sobreviven precisamente porque resisten las lecturas más simples. Lejos de ofrecer una defensa de su protagonista o de buscar el impacto fácil, Nabokov construyó una novela que obliga al lector a enfrentarse con una voz brillante, seductora y profundamente perturbadora, una experiencia literaria que sigue generando incomodidad porque no ofrece respuestas tranquilizadoras. “La buena literatura te perturba. Te deja con preguntas”, concluyó Pittella. Y quizá esa sea la razón por la que Lolita continúa ocupando un lugar central en el canon: no porque alivie las certezas del lector, sino porque las pone permanentemente en crisis.

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