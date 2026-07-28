La escritora mexicano-estadounidense Chloe Aridjis, finalista del Booker Prize británico (EFE/ José Méndez)

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La escritora mexicano-estadounidense Chloe Aridjis figura entre los trece finalistas de 2026 del Booker Prize británico, el máximo galardón de obras de ficción en lengua inglesa, anunciaron este martes los organizadores en un comunicado.

La autora, que nació en Nueva York en 1971 y es hija del poeta y diplomático mexicano Homero Aridjis, concurre al premio con su novela The shadow of the object (La sombra del objeto).

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En la novela, la autora sigue los pasos de Flora, una mujer que regresa de Londres a Ciudad de México para visitar a su familia.

“Una novela misteriosa y de espíritu libre que transita entre el mundo real y los estados oníricos. Nos cautivó su sugerencia de que las verdades más profundas pueden encontrarse en las sombras”, señalaron los organizadores sobre la novela de Aridjis.

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Chloe Aridjis concurre al premio con su novela "The shadow of the object" (Nick Tucker/PRH)

Además de la escritora mexicano-estadounidense los otros doce finalistas, en este premio que se otorga desde 1969, provienen de Estados Unidos, Reino Unido, Jamaica, Turquía e Irlanda.

“La selección, entre 163 títulos presentados, reconoce las mejores novelas escritas en inglés y publicadas en Reino Unido y/o Irlanda entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026”, explicaron los organizadores.

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Chloe Aridjis ganó el “Premio a la mejor primera novela extranjera”, en Francia, en su debut como novelista, con Book of clouds (El libro de las nubes), y en Estados Unidos el “PEN/Faulkner de ficción”, por su tercer escrito Sea monsters (Monstruos marinos).

Entre ambas obras, escribió Asunder (Desgarrado), por lo que The shadow of the object es su cuarta novela.

La lista de finalistas quedará reducida a seis el 22 de septiembre, mientras que el ganador se dará a conocer el próximo 9 de noviembre, en una ceremonia en Londres.

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El ganador del premio, que en sus anteriores ediciones nunca tuvo un vencedor latinoamericano, recibirá una recompensa de 50.000 libras (unos 66.500 dólares)

Fuente: AFP