JR, “el Banksy francés”, planea convertir un puente de París en una cueva enorme

El artista francés JR junto al Pont Neuf en París, Francia, el miércoles 18 de febrero de 2026 (Foto AP/Michel Euler)

Conocido como el Banksy francés, o simplemente JR, el artista, popular en toda Francia por sus proyectos a gran escala —desde fotografías hasta grafitis y arte callejero— quiere que los parisinos hagan algo inusual en el puente, posiblemente el más famoso de la ciudad: detenerse.

En junio, planea transformar el bullicioso Pont Neuf, que data del siglo XVII, en una “cueva” transitable: una obra de arte pública temporal y monumental que cubrirá los arcos de piedra con una ilusión rocosa e invitará a los visitantes a cruzar el río Sena a través de un túnel, con sonido y realidad aumentada digital.

Dice que es posiblemente la “instalación inmersiva más grande jamás realizada” y que será accesible las 24 horas del día y ofrecerá un “enfoque totalmente diferente” al puente.

“Estamos a punto de dejar algo bastante increíble en el centro de París”, dijo JR a The Associated Press en su estudio en el este de París, luciendo su sombrero y gafas de sol característicos.

Su proyecto, la Caverna Pont Neuf, tendrá lugar del 6 al 28 de junio y tendrá una longitud de 120 metros y más de 17 metros de altura.

El artista francés JR muestra su proyecto Pont Neuf Cavern en su estudio, en París, Francia (Foto AP/Thibault Camus)

Un homenaje y una apuesta

La instalación es un guiño a una leyenda parisina: el difunto dúo artístico Christo y Jeanne-Claude, quienes en 1985 envolvieron el Pont Neuf y sus farolas con una tela dorada pálida. El proyecto, que requirió años de negociaciones con las autoridades, contribuyó a definir el género del arte público monumental en las ciudades modernas de todo el mundo.

Para JR, el homenaje es al mismo tiempo estético y personal.

“Tuve la oportunidad de conocer a Christo a lo largo de los años”, dijo. “Teníamos un gran respeto por el trabajo del otro”.

Mientras caminaba recientemente por la calle, una mujer mayor detuvo a JR —ahora un nombre muy conocido en su país— para compartir sus recuerdos del envoltorio de Christo y Jeanne-Claude. Le dijo que estaba emocionada de ver el puente transformado de nuevo.

Aun así, JR (un seudónimo que proviene de su nombre de pila, Jean-René) reconoce el peso de seguir los pasos de la icónica pareja.

“Es bastante difícil perseguirlos”, dijo, “pero lo estoy haciendo con un estilo muy diferente, a mi manera”.

Un fotomontaje muestra el proyecto del artista francés JR llamado Pont Neuf Cavern (Foto AP/Thibault Camus)

Su idea es “devolver el mineral y la naturaleza” al corazón de París.

Desde el exterior, su instalación hará que el Pont Neuf parezca “como si hubiera sido invadido por un afloramiento prehistórico”, una estructura visible a lo largo de las orillas del Sena, una masa rocosa que “literalmente va a romper el paisaje”, dijo.

Dos experiencias: la ciudad, luego la cueva

JR dijo que habrá dos maneras principales de experimentar su instalación. Desde fuera, quienes se dirijan al Pont Neuf verán la gigantesca instalación a cientos de metros de distancia.

Y desde el interior, una vez que los visitantes entren en la “cueva” del Pont Neuf, podrán caminar a través de una larga estructura similar a un túnel, teniendo una sensación de “inmersión total”, dijo.

La cueva no permitirá la entrada de luz natural y una vez dentro, los visitantes “perderán la noción del tiempo”, dijo JR.

(Foto AP/Thibault Camus)

Un colaborador clave del proyecto es Thomas Bangalter, ex miembro de la banda de rock francesa Daft Punk, quien está creando el sonido para acompañar la instalación, “algo que solo oirás desde adentro”, dijo JR.

El estudio de RA de Snap en París está desarrollando la tecnología de realidad aumentada. Los visitantes podrán usar sus teléfonos inteligentes para “experimentar y ver cosas que no se pueden ver con los ojos”, dijo JR.

Él es intencionalmente misterioso acerca de lo que es, manteniéndolo en sorpresa hasta que se acerque el comienzo.

El equipo de JR realizó estudios de ingeniería exhaustivos, incluyendo pruebas en un hangar del aeropuerto de Orly, en París, para comprender el comportamiento de la estructura, especialmente en caso de emergencia, cuando se interrumpe el suministro de aire de la cueva. Las pruebas demuestran que la estructura se mantiene intacta. Además, existe la cuestión de la seguridad: el puente es una zona muy transitada, especialmente durante el auge turístico de principios del verano parisino.

JR afirmó que el número de visitantes será limitado en cualquier momento y que su equipo está consultando con las autoridades al respecto. Durante las tres semanas de la exposición, la instalación será monitoreada continuamente.

(Foto AP/Thibault Camus)

Una cueva y una metáfora

JR es conocido por su arte a gran escala: enormes retratos pegados en edificios, muros fronterizos y tejados. Debido a sus orígenes en el grafiti y el arte callejero, inevitablemente se le ha comparado con Banksy, el esquivo artista británico famoso por sus enormes murales y su activismo.

La instalación de JR no tendrá caras enormes, pero el tema sigue siendo humano, dice: reunión, conexión y lo que la gente proyecta en un espacio compartido.

Dice que su instalación es también una alusión a la alegoría de la caverna de Platón, en la que hombres encadenados interpretan las sombras en la pared de la cueva como realidad, ignorantes del mundo real exterior, y compara eso con la realidad falsa creada por el mundo visual de nuestras plataformas de redes sociales.

“Lo que hoy en día son nuestras cuevas son nuestros teléfonos”, dijo JR, “porque creemos que nuestro algoritmo en las redes sociales es la realidad”.

Durante la instalación, que coincidirá con la Semana de la Moda de París de junio y el Día Mundial de la Música, el puente se cerrará al tráfico.

Fuente: AP