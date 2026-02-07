“Cultura de Verano”: conciertos, teatro y cine al aire libre para todos los gustos

El domingo 15, Carlos Casella llevará a escena “Amigo Amor”, un show que celebra el amor y los clásicos románticos

Ayer comenzó Cultura de Verano, que busca transformar los espacios al aire libre de la Ciudad de Buenos Aires en escenarios abiertos para propuestas culturales de alto nivel. El Ministerio de Cultura porteño impulsará una grilla que destaca la diversidad: desde cine bajo las estrellas y conciertos de música de cámara, hasta reposiciones teatrales emblemáticas y talleres participativos, todo en terrazas, parques, plazas y sitios patrimoniales. Estas actividades prometen aprovechar la temporada estival para atraer tanto a vecinos como a visitantes, constituyendo, además, una invitación a redescubrir la ciudad de día y de noche.

La Semana del Amor surge como uno de los ejes temáticos principales para este ciclo, con el Anfiteatro del Parque Centenario como epicentro. Allí, el viernes 13 se presentarán Lidia Borda y el Negro Falótico en “Noche de Boleros”, mientras el sábado 14 será el turno de Los Amados con un espectáculo que entrelaza música latinoamericana, boleros y teatro. El domingo 15, Carlos Casella llevará a escena Amigo Amor, un show que celebra el amor y los clásicos románticos. Todas estas funciones tendrán acceso libre hasta completar la capacidad del anfiteatro, con suspensión por lluvia.

En el Complejo Teatral de Buenos Aires reaparecen algunos de los títulos más influyentes de la escena local. La Gaviota se instalará en el Teatro San Martín a partir del 6 de febrero; Los pilares de la sociedad volverá al Teatro Presidente Alvear, y Baco Polaco –definida por Mauricio Kartun como “un pastiche de Las bacantes de Eurípides trasladado a un pueblo del interior profundo en los años treinta”– regresará al Teatro Sarmiento. Todas estas obras conforman una oferta para quienes buscan teatro de autor, con funciones de miércoles a domingos en distintos horarios.

La agenda musical despliega propuestas como el cruce entre Doble o Nada y Villa Diamante, programado para el sábado 7 en el Centro Cultural 25 de Mayo. Ese mismo espacio ofrece también actividades para infancias y familias, como la obra Lexi, hablemos de dislexia, que se presenta el miércoles 11 y busca sensibilizar sobre esta condición desde una perspectiva inclusiva, valorando el potencial único de cada niño.

Otro de los puntos neurálgicos es la Usina del Arte, donde se combinarán cine y música en noches temáticas. Ayer, por ejemplo, hubo un recital de El Conjuro de las Cumbias Tristes, y siguió por la proyección de Gatillero, un thriller urbano dirigido por Cristian Tapia Marchiori y ambientado en Isla Maciel.

El fin de semana siguiente se proyectará Laberinto en Polo Circo. En el mismo edificio, el ciclo Música de Cámara programó la presentación del dúo formado por Guillermo Irusta (flauta) y Alberto Biggieri (piano), con repertorio de Schumann, Bonis, Guastavino y Villa-Lobos, el viernes 6 y el domingo 8 a las 11.30 h.

Centro Cultural Recoleta

En el Centro Cultural Recoleta, la programación proyecta el clásico Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston, y la comedia Loquilandia. También habrá conciertos de cámara con obras de Debussy, Cui, F. Amirov y otros exponentes del romanticismo y modernidad, a cargo de Aldana Angió, Federico García Gerosa, Leandro Cruz García y Bruno Sias. Todas las actividades serán gratuitas para residentes y argentinos, según disponibilidad de sala.

La música para infancias aparecerá en distintas sedes. Nube 9, con su espectáculo “Beatles para chicos”, actuará el domingo 8 en la Usina del Arte, interpretando clásicos como Yellow Submarine y Penny Lane. El mismo día, el Centro Cultural 25 de Mayo recibirá al show “Mecache Rock” y, en el Museo Moderno, se presentará La Banda de Don Florencio con juegos e interacción para toda la familia.

El tango será protagonista con la “Milonga del CC25”, los domingos en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo, y con la “Milonga de campeones”, que cada lunes de febrero celebrará la pasión por el 2x4 en la Casa de la Cultura, donde también habrá clases y exhibiciones de baile encabezadas por Fernando García y Melody Celatti, campeones mundiales de Tango Escenario.

Ahyre, reciente ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2024, en la Usina del Arte, el sábado 14

La oferta patrimonial incluirá ciclos de música en la Casa del Virrey Liniers, recorriendo géneros declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como visitas guiadas en la Casa de la Cultura. Por otra parte, actividades participativas como “Mundos miniatura” en el Museo Moderno o talleres de collage y lecturas brindan alternativas centradas en la creatividad y la exploración artística.

Hasta el 15 de febrero, la programación suma eventos como la peña folklórica de los miércoles en la Casa de la Cultura, presentaciones de jazz a cargo del Menchi Swing Quartet en el Centro Cultural 25 de Mayo, el homenaje a Mozart con el “Ensamble Argentum” en el Anfiteatro del Parque Centenario y espectáculos familiares de la compañía de títeres Babelteatro en la Casa del Historiador.

El ciclo concluye con otros hitos destacados, como la presentación de “Astor, Piazzolla eterno” en el Teatro Colón, que hasta el 8 de febrero recorre la vida y obra del gran compositor junto a un octeto de excelencia, y la premiada banda Ahyre, reciente ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2024, en la Usina del Arte, el sábado 14. Las entradas para muchas de estas propuestas se ofrecen sin cargo o con inscripción previa a través de las plataformas oficiales.