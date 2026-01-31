Cultura

Febrero gratuito en el Bellas Artes: libros, arte contemporáneo y el misterio del Antiguo Egipto

Experiencias sensoriales y educativas amplían la convocatoria del espacio. Muestras temporales y permanentes se entrelazan en una apuesta por la diversidad, el aprendizaje y la exploración para toda la familia

Las actividades gratuitas programadas en el Museo Nacional de Bellas Artes durante febrero reúnen propuestas para públicos de todas las edades: desde recorridos guiados por muestras temporales hasta talleres, visitas inclusivas en Lengua de Señas Argentina y actividades familiares. Este abanico de opciones sitúa al museo como un eje cultural fundamental durante el verano porteño, con especial atención a la exposición Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, vigente hasta el 1 de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias.

Entre las iniciativas de accesibilidad, el museo ofrece recorridos en Lengua de Señas Argentina los domingos 1 y 15 de febrero a las 15, así como los martes 3, 10 y 24 a las 18. Estas visitas están diseñadas para la comunidad sorda e invitan a descubrir la muestra dedicada al Antiguo Egipto, ampliando de este modo la llegada de la programación a públicos diversos.

La agenda de exposiciones temporarias integra recorridos guiados de martes a viernes a las 16 (excepto el martes 17) y los fines de semana a las 14 y a las 16 por la mencionada muestra egipcia, bajo la coordinación de un equipo de especialistas. Además, se destaca la exhibición “Premio Nacional a la Trayectoria Artística”, que presenta obras de los ocho ganadores del certamen correspondiente al 112.⁰ Salón Nacional de Artes Visuales, disponible los martes y jueves a las 15. Destacan nombres como Perla Benveniste y Juan José Cambre.

Un de las piezas de "Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina", vigente hasta el 1 de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias

El ciclo de actividades para adolescentes y adultos ofrece el taller de dibujo “Bocetos guiados”, que se realiza los jueves a las 18, donde los participantes pueden crear postales inspiradas en el Antiguo Egipto utilizando diversos materiales provistos por el museo. Los miércoles a las 17 tiene lugar “Rituales, amuletos y celebraciones”, que profundiza en las creencias y costumbres egipcias, y los viernes a las 17 se desarrolla “Entre letras y siluetas”, un espacio de lecturas y reflexión en torno al universo egipcio, utilizando fragmentos literarios de autores argentinos.

Para el público infantil, “Expedición Egipto” propone cada martes y jueves a las 12 una exploración interactiva de la exhibición, en la que niños y familias pueden descubrir “historias y secretos en familia” y realizar creaciones propias a partir de la observación de jeroglíficos y amuletos. El ciclo “Historias entre telas y botones”, disponible sábados y domingos a las 17, ofrece cuentos inspirados en obras de la colección y la participación de un títere llamado Lila. “Una aventura en colores: azules profundos”, también presentada sábados y domingos a las 17, invita a descubrir emociones vinculadas a los colores de las pinturas.

Obra instalada en la muestra "Génesis" de José Franco (Museo Nacional de Bellas Artes)

La colección permanente también es protagonista con recorridos guiados semanales: “Arte argentino del siglo XIX” se centra en los pioneros locales todos los miércoles a las 18, permitiendo atravesar géneros como el retrato, la escena histórica y la vida cotidiana a través de autores como Carlos Morel y Ángel Della Valle. Los viernes a las 18, “Desafíos del siglo XX” se orienta a las vanguardias y nuevas formas de percepción artística.

En febrero, habrá presentaciones de libros vinculados tanto a exposiciones actuales como a la reflexión sobre la producción artística local. Entre ellas destaca la exposición José Franco. Génesis, cuya presentación, el viernes 6 a las 18, contará con la participación de Laura Malosetti Costa y Mariana Marchesi, mientras que el jueves 12, José Emilio Burucúa y Roberto Casazza presentarán El templo del mundo. Egiptología y egiptofilia entre el Renacimiento y la Ilustración. El jueves 26, Roberto Papateodosio dará a conocer Guardar como. Una precaria cartografía del arte contemporáneo argentino, acompañado por Washington Cucurto.

