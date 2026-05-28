Se prendió fuego un auto en plena autopista 9 de Julio y provocó complicaciones en el tránsito

El conductor de 45 años fue revisado por SAME pero no requirió atención médica y estaba fuera de peligro

Un auto Fiat Palio se prendió fuego cuando circulaba en plena autopista 9 de Julio, a la altura de las avenidas Brasil y Caseros, en el barrio porteño de Constitución. El incidente fue en la mano sentido a la provincia de Buenos Aires y, por el trabajo de Bomberos de la Ciudad, se cortó el tránsito. El conductor no resultó herido.

El fuego se desarrolló de forma generalizada sobre el vehículo, que se encontraba detenido a 0,40 metros del guardarraíl. A pesar del avance de las llamas, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó que el hombre se encuentra fuera de peligro.

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“Un auto se ha prendido fuego. No fue un choque, no hay heridos. El conductor de 45 años fue evaluado por los equipos que llegaron, no tiene ningún tipo de lesión, no fue trasladado”, explicó el director del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con la señal de noticias TN.

El incendio de un auto Fiat Palio en la autopista 9 de Julio obligó a cortar el tránsito a la altura de Constitución

Al llegar a la dirección indicada, el personal de bomberos confirmó que las llamas envolvían por completo la unidad. La guardia atacó el proceso de combustión mediante el empleo de una línea de 38 milímetros y logró dominar el foco ígneo.

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“La autopista quedó cortada momentáneamente a esa altura. Cuando finalice bomberos, se habilitará la traza”, agregó Crescenti. El despliegue del operativo generó demoras en una de las arterias más transitadas en una zona concurrida de la Ciudad.

A pesar de que en primera instancia la emergencia ingresó como un choque, tanto a la Policía de la Ciudad como al SAME, luego se confirmó que no hubo ninguna colisión. Es por eso que, tras las tareas para controlar el fuego, las autoridades trabajarán para poder determinar las circunstancias que dieron inicio al incendio.

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Impactante incendio de un micro en la autopista 25 de mayo

Días atrás, un micro de larga distancia sin pasajeros se incendió sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 1 en dirección al centro de CABA, cerca del barrio de Parque Chacabuco. Los dos choferes fueron atendidos por inhalación de humo por personal del SAME.

El fuego se propagó por toda la unidad, lo que derivó en el desplazamiento inmediato de efectivos de los Bomberos de la Ciudad. No se registraron heridos de gravedad.

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Días antes, un micro de larga distancia sin pasajeros se incendió en la autopista 25 de Mayo, cerca de Parque Chacabuco

Alberto Crescenti, director del SAME, declaró en TN: “Hay cinco unidades nuestras, estamos atendiendo a los dos choferes por inhalación de humo”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los conductores lograron abandonar el vehículo por sus propios medios antes de que las llamas consumieran la totalidad del micro, y esperaron afuera hasta la llegada de los bomberos.

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El foco llegó a medir 16 metros de largo, 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Para sofocarlo, el personal desplegó dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros, en una intervención coordinada para evitar que el siniestro se extendiera hacia otros vehículos o hacia la infraestructura de la vía, según indicaron a este medio.

Que el colectivo circulara sin pasajeros al momento del incidente impidió que la situación dejara víctimas. La unidad transitaba por el carril en dirección al centro cuando las llamas tomaron el vehículo por completo.

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Respecto al tránsito, el carril en sentido al centro quedó cortado durante el operativo. Primero para extinguir las llamas y luego para las tareas de enfriamiento y remoción.

Los conductores que avanzan en sentido contrario pudieron circular con normalidad, aunque se les pidió precaución ante la densa nube de humo que redujo la visibilidad en la zona.

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Tanto los automovilistas como los vecinos de Parque Chacabuco se sorprendieron ante la enorme columna de humo que se elevó sobre el cielo. Varios registraron la escena y compartieron las imágenes en redes sociales, donde se viralizaron por la magnitud del episodio.

“El humo se extiende hacia la otra mano”, agregó Crescenti en TN, sobre los riesgos que eso podría generar para los conductores que circulan en dirección a la provincia de Buenos Aires.

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