Guatemala: El Ministerio de Agricultura impone veda para la pesca de atún en el Pacífico

El Ministerio de Agricultura dispuso la veda en el Pacífico oriental por compromisos internacionales y sancionará a quienes no respeten la normativa (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura de Guatemala fijó una veda de atún en el Pacífico oriental con dos períodos de restricción para la pesca de aleta amarilla, barrilete y patudo, según informó el MAGA. La prohibición regirá del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026 y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Ministerial No. 81-2026, publicado este miércoles en el Diario de Centro América. El texto indica que el Gobierno busca “velar por la conservación y aprovechamiento sostenible” de los recursos hidrobiológicos.

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¿Qué establece la veda y a quiénes alcanza?

El MAGA precisó que, durante las fechas de restricción, los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

La restricción alcanza al Pacífico oriental e incluye atún aleta amarilla, barrilete y patudo, según el Acuerdo Ministerial No. 81-2026 en Guatemala (Foto cortesía MAGA)

El acuerdo abarca capturas de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Pacífico oriental, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial.

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Motivos y marco legal de la restricción: La cartera de Agricultura explicó que la disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala, orientados a la protección de especies altamente migratorias y a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

La normativa advirtió que el incumplimiento se sancionará conforme la Ley General de Pesca y Acuicultura, con medidas que pueden incluir decomiso de aparejos y del producto pesquero en los casos que correspondan.

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Los datos oficiales exponen que los beneficios de implementar vedas y proteger nuestros ecosistemas son fundamentales para el equilibrio del planeta.

Estas medidas permiten garantizar la sostenibilidad marina al proteger los ecosistemas del mar y los estuarios, lo que asegura su supervivencia futura y preserva su valiosa diversidad genética.

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Asimismo, resultan cruciales para cuidar a las especies más vulnerables, defendiendo a las poblaciones en riesgo o peligro de extinción y enfocándose en la conservación de los entornos naturales que son vitales para evitar su desaparición.

La decisión ministerial marca un hito para la conservación de especies migratorias. Nuevas reglas redefinen el futuro regional del sector pesquero. El alcance real de las penalizaciones queda en suspenso (Foto cortesía MAGA)

Por otro lado, estas acciones funcionan como un escudo para blindar las áreas protegidas, poniendo a salvo las zonas marinas de cualquier impacto negativo o daño causado por actividades que se realizan fuera de ellas.

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Al mismo tiempo, ayudan a fomentar el conocimiento y el ecoturismo, haciendo más comprensible el funcionamiento de estos entornos para impulsar la educación ambiental, la concienciación y el turismo responsable.

Cifras de exportación de atún de Guatemala

De enero a noviembre de 2025, Guatemala alcanzó exportaciones pesqueras por 866 millones 774 mil 831 quetzales (USD 113,303,899.59) en ventas de pescado, atún y camarón, de acuerdo con registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) citados por la AGN.

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La Unión Europea fue el principal destino, con 225 exportaciones por 536 millones 282 mil 275 quetzales (USD 70,102,258.17), según el MAGA a través del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) y la Dirección de Inocuidad de Alimentos.

La medida, establecida por el Ministerio de Agricultura en Guatemala, regirá entre agosto de 2026 y enero de 2027 para buques cerqueros (Foto cortesía MAGA)

De acuerdo con esos registros, Taiwán recibió 38 exportaciones por 30 millones 869 mil 714 quetzales (USD 4,035,256.76), mientras que a otros países se realizaron 943 exportaciones por 299 millones 622 mil 842.64 (USD 39,166,384.66).

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En el periodo, el país efectuó 1.206 exportaciones de estos productos. El MAGA atribuyó el resultado al cumplimiento de estándares sanitarios y a acciones para fortalecer la inocuidad, la trazabilidad y la competitividad de la producción nacional, según la AGN.