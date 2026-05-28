Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

Corea del Sur confirma el inicio de su proyecto para construir un submarino nuclear propio, impulsando una transformación estratégica que lo ubica entre los referentes mundiales en la industria naval, según explicó Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía.

Durante su columna, el analista detalló que la iniciativa surcoreana no apunta a la proliferación nuclear, sino a “tener las capacidades submarinas necesarias para contrarrestar la amenaza nuclear de Corea del Norte”.

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Corea del Sur y su salto tecnológico en la industria naval

Serbin Pont trazó una radiografía de la evolución surcoreana: “Hace 30 o 40 años, Corea del Sur no estaba en el mapa de los grandes actores en la producción de armas y exportación de estas. Había sido históricamente dependiente de las importaciones”.

El caso coreano es considerado un modelo de éxito por combinar desarrollo socioeconómico y liderazgo en la industria pesada internacional (Europa Press)

Desde los años setenta, el país asiático comenzó a apostar por una industria militar propia, consolidando un sistema productivo que hoy lo ubica en la vanguardia tecnológica.

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La columna destacó la alianza con Estados Unidos, vital para el nuevo submarino nuclear: “Estados Unidos es quien podría ofrecerles a ellos la parte del reactor. El resto de la construcción del submarino vendría por lado de las industrias navales de Corea del Sur”. Según el analista, esa cooperación responde a un vínculo estratégico en crecimiento.

La diversificación de socios internacionales también fue eje del análisis. “Han logrado posicionarse en una multiplicidad de mercados. Si miramos América Latina, primero desarrollaron vínculos cercanos con Colombia, después con Perú, donde tienen varios proyectos de producción de embarcaciones militares”, resaltó Serbin Pont.

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Corea del Sur planea invertir hasta USD 150.000 millones en infraestructura naval, fortaleciendo su liderazgo en producción naval internacional (Reuters)

El impacto en el tablero militar y comercial global

El avance de Corea del Sur no se limita al plano militar. Serbin Pont precisó que “casi el 20% de los portacontenedores que hoy se venden en el mundo salen de Corea del Sur”, sólo superado por China, que concentra el 75% del mercado internacional. “Después está Japón y luego se distribuye en otros países”, agregó.

El país asiático también apuesta a la coproducción con Estados Unidos para suplir la crisis de capacidad naval norteamericana: “Corea del Sur podría terminar invirtiendo hasta USD 150.000 millones en infraestructura de producción naval en los Estados Unidos para este tipo de proyectos”, señaló el especialista. El objetivo es fabricar destructores KDX-III para la Armada estadounidense, en un contexto donde los astilleros norteamericanos atraviesan una profunda crisis.

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Respecto a la evolución tecnológica, el columnista repasó el proceso de transferencia de tecnología: “Adquirieron submarinos de producción alemana en los años ochentas y noventas, integrando elementos tecnológicos para desarrollar su capacidad autóctona. En 2014 lanzan su primera línea de submarinos convencionales de 100% desarrollo nacional, con tecnología avanzada como motores AIP y sistemas de lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance”.

El proyecto surcoreano busca contrarrestar la amenaza nuclear de Corea del Norte sin promover la proliferación de armas nucleares (Reuters)

Un modelo industrial competitivo y de alto valor agregado

La experiencia coreana fue comparada con el caso brasileño, que desarrolla su submarino nuclear con tecnología francesa. Serbin Pont explicó: “Brasil viene hace varios años en este proyecto de construcción de un submarino nuclear, en un proyecto que se asemeja a la experiencia coreana, pero con un socio diferente, los franceses”.

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El especialista subrayó que Corea del Sur busca ahora competir en un mercado dominado históricamente por Alemania y Francia. “De repente aparece un actor como Corea del Sur, dentro del marco de Occidente, con tecnología probada que viene de Occidente, con vínculos con un productor establecido como Alemania, y que tiene la capacidad de producir para satisfacer las demandas del mercado”, explicó.

El análisis incluyó una referencia directa al interés argentino: “En Argentina más de uno empieza a llamarle la atención. ¿Puede haber una posibilidad de que sea a futuro uno de los competidores que busque ser el tercero dentro de esta competencia entre Francia y Alemania para el futuro submarino de la Armada Argentina?”.

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La alianza estratégica entre Corea del Sur y Estados Unidos impulsa la tecnología en la construcción de submarinos y destructores navales (Europa Press)

Serbin Pont remarcó el doble beneficio de la estrategia coreana: “No solo logran fortalecerse ellos militarmente, sino que en torno a eso están sustentando toda una industria pesada, que realmente tiene pocos en comparación en el mundo. Europa dejó caer mucho de su industria, Estados Unidos en la parte naval decayó mucho”.

El modelo coreano fue definido como “caso de estudio” por su capacidad de mantener altos niveles socioeconómicos: “Es un país sumamente industrializado que a la vez mantiene un nivel socioeconómico superalto. O sea, no es que se están alimentando de mano de obra barata”. Y concluyó: “Una industria pesada que es funcional y que logra mantenerse moderna y ser competitiva en el mercado internacional”.

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