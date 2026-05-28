Casi 9,000 nicaragüenses obtuvieron la nacionalidad española en 2025

Nicaragua figura entre las nacionalidades con mayor número de nuevas nacionalizaciones en España durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 8,951 nicaragüenses figuran entre las nacionalidades de origen más frecuentes entre quienes obtuvieron la nacionalidad española en 2025. Este grupo destaca no solo por su número absoluto, sino también por la elevada proporción de nuevas nacionalizaciones en relación con el total de residentes de esa nacionalidad en España. Junto a los nicaragüenses, los 20,745 hondureños y 9,915 dominicanos también sobresalen como comunidades altamente representadas en el registro de nuevas ciudadanías, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El año 2025 marcó un récord histórico en la adquisición de nacionalidad española por parte de extranjeros residentes. El INE contabilizó 299,732 personas que lograron este estatus legal, lo que representa un incremento del 18.7 % respecto al año anterior y la cifra más alta desde que se inició la serie estadística en 2013. El fenómeno no solo abarca a las comunidades latinoamericanas, sino también a otras nacionalidades, aunque el peso proporcional de nicaragüenses, hondureños y dominicanos resultó especialmente relevante.

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Nicaragüenses, hondureños y dominicanos presentan una alta proporción de nacionalizaciones respecto al total de residentes de esas nacionalidades en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportó EFE, las cifras absolutas muestran que Marruecos encabeza la lista con 42,114 nuevos ciudadanos, seguido de Colombia (37,712) y Venezuela (36,271). Les siguen Honduras, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Nicaragua, que cierra el grupo de las diez nacionalidades de origen más numerosas entre quienes obtuvieron la nacionalidad española durante el año.

La mayoría de quienes accedieron a la nacionalidad española en 2025 fueron mujeres, que representaron el 55.4 % del total, frente al 44.6 % de hombres. El grupo de edad más numeroso fue el de 30 a 39 años, seguido por quienes tienen entre 40 y 49 años. Este perfil refleja la tendencia de una inmigración joven y en edad productiva que busca integrarse plenamente en la sociedad española.

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Distribución territorial y vías de acceso a la nacionalidad

El principal mecanismo para obtener la nacionalidad fue la residencia, que permitió a 253,836 personas completar el proceso. La opción, que corresponde sobre todo a menores de 20 años bajo la patria potestad de un español o hijos de españoles nacidos en España, sumó 45,715 casos. El año de llegada más frecuente entre quienes lograron la nacionalidad en 2025 fue 2019, de modo que el tiempo medio de espera ronda los seis años.

El 16.7 % de los nuevos ciudadanos había vivido siempre en España, mientras que el 83.3 % restante residió previamente en el extranjero. Entre los casos de residencia continua en España, los colombianos y venezolanos también presentan cifras elevadas.

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La vía principal de acceso a la nacionalidad en España fue la residencia, utilizada por 253,836 personas, con un tiempo medio de espera de seis años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron casi la mitad de las nuevas nacionalizaciones, con 70,933 y 69,566 expedientes aprobados respectivamente. El resto se repartió entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia, Navarra y Cantabria. Las regiones con menor número de nacionalizaciones fueron La Rioja (1,719) y Extremadura (1,764).

La presencia destacada de nicaragüenses, hondureños y dominicanos entre los nuevos españoles refleja una tendencia de integración creciente de estas comunidades en el país. La combinación de un volumen elevado de solicitudes, tiempos de espera relativamente cortos y un perfil demográfico joven explica el peso de estas nacionalidades en el balance final de 2025. La evolución de estos datos apunta a una sociedad cada vez más diversa y a procesos de integración que afectan especialmente a los grupos de origen latinoamericano y del Caribe.

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