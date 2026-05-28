Economía

Nuevo esquema de indemnizaciones: por qué el fondo clave para pagar despidos entraría en vigencia recién a fines de octubre

En la reforma se estableció que como máximo se puede prorrogar seis meses. Las medidas complementarias que se acordaron con el FMI y los detalles de las reuniones de sociedades de Bolsa con ARCA

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Luis "Toto" Caputo - 12° Latam Economic Forum
El ministro de Economía, Luis Caputo

A días de la fecha original que había sido fijada para su puesta en marcha, el Gobierno dejo trascender que demoraría la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el fondo creado con la Ley de Modernización Laboral y orientado a abaratar las indemnizaciones del sector privado, en un contexto de caída de la recaudación y presiones adicionales sobre el superávit fiscal. Frente a ello, en el Ministerio de Economía estiman que entrará en vigencia en el último trimestre del año, una posibilidad que habilita la Ley, pero que va a en contra al entusiasmo que tenía el sector privado por tener un “seguro” para el pago de de los costos de desvinculación.

La ley de reforma laboral estableció que el FAL debía comenzar a regir el 1° de junio próximo. Sin embargo, existía la posibilidad de prorrogar la implementación hasta seis meses, es decir, hasta el 1° de diciembre de 2026. Ante la proximidad de la fecha original, la semana pasada, fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que la se postergaría la entrada en vigencia sin dar mayores detalles.

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Según pudo saber ahora Infobae con fuentes del Palacio de Hacienda, el FAL entrará en vigencia en octubre, a mas tardar noviembre. Pese a la demora en la agenda del ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa sigue teniendo un un rol central. “No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos. Con los últimos anuncios que hemos hecho con el presidente de la baja de retenciones al campo y a la industria y con la implementación del FAL vamos a estar cerca de los 3 puntos de Producto Bruto Interno (PBI) en baja de impuestos”, aseguró durante su discurso en el Latam Economic Forum 2026.

La decisión del Gobierno de postergar la implementación del FAL se debe entender en el estado en que se encuentran las cuentas públicas: a abril, las recaudación acumula nueve meses de baja consecutivas en términos reales. Lo que responde a la eliminación o disminución de impuestos, pero sobretodo al nivel de actividad. Esta situación supone mayores presiones sobre el superávit primario, el pilar de programa económico.

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ARCA
Hace nueves meses que cae la recaudación de impuestos.

Y la entrada en vigencia del FAL implicaba una menor recaudación para el estado. Es que la ley determina que las empresas que decidan deben realizar una contribución mensual para constituir el fondo: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pyme) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción equivalente en las contribuciones patronales.

Aunque la demora también pasa por los avances en la reglamentación. Según pudo saber Infobae, existieron reuniones entre un miembro de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la implementación del FAL. Quienes participaron por parte de las ALyCs a estos encuentros manifestaron su sorpresa falta de definiciones concretas del fisco nacional sobre todo de cómo sería la operatoria de las contribuciones y los descuentos patronales.

Ante reiteradas consulta de Infobae a la fuentes oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la respuesta siempre fue que para avanzar en la reglamentación debían esperar la publicación del decreto por parte de presidencia. Aunque existieron reuniones por parte del presidencia, Roberto Silva con alrededor de 70 actores del mercado de capitales y representantes de cámaras.

Ajustes adicionales

La postergación del FAL se enmarca en las negociaciones que llevó a cabo el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del acuerdo. En el último informe staff report, el organismo expuso que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional para alcanzar el objetivo de superávit fiscal primario de cerca de 1,5%/PBI este año.

Pero en el documento, el FMI tambien reveló el equipo económico se comprometió a adoptar medidas adicionales para resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, además de diferir la reforma laboral, el fortalecimiento de impuestos especiales (0,10% del PBI) y la mejora en la focalización de subsidios al transporte (0,10% del PBI).

Caputo-FMI
El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a tomar medidas adicionales para salvaguardar el superávit fiscal.

La postergación de la entrada en vigencia del FAL ocurre en un contexto de negociaciones con el FMI y de ajustes en la política fiscal. El cronograma previsto por el Ministerio de Economía apunta a que el FAL comience a aplicarse entre octubre y noviembre. El ministro Caputo tenía particular interés de que se implemente el FAL sobre todo como un mecanismo que fomente el desarrollo del mercado de capitales local. Aunque la realidad es que de cara al próximo vencimiento de julio por USD 4.200 millones, ya logró colocar USD 2.000 millones con el Bonar 2027 y le queda un resto con el Bonar 2028. Ademas de que con las garantías con organismo internacionales contaría con dólares de más para cubrir el compromiso.

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