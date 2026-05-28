El Salvador

El SICA y España celebran 25 años de cooperación internacional

La conmemoración en territorio salvadoreño reunió a representantes de gobiernos centroamericanos y diplomáticos españoles para destacar el impacto de los fondos gestionados en proyectos orientados al desarrollo y la integración regional

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Catorce personas, hombres y mujeres, posan frente a un cartel de "25 Aniversario" en un vestíbulo moderno. El logo de SICA es visible en el balcón superior
Representantes de SICA y España se reúnen para celebrar el 25 aniversario de su alianza estratégica, marcando un hito en la colaboración regional. (Cooperación conmemora 25 años de apoyo al SICA)

Una ceremonia en El Salvador conmemoró 25 años de cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

El encuentro reunió a autoridades regionales y diplomáticos para repasar los principales hitos del vínculo y el financiamiento canalizado hacia proyectos de desarrollo e integración en Centroamérica.

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De acuerdo a una nota de la agencia EFE, la directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Figueroa, dijo que la relación con España se sostuvo en la confianza y una visión compartida, y que el apoyo acompañó la evolución del proceso integrador y el fortalecimiento de capacidades en los países miembros.

SICA y España: cooperación y financiamiento a través del Fondo España-SICA

La vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira, afirmó que la cooperación española apuntó a iniciativas vinculadas con cohesión social, resiliencia y desarrollo.

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Según la funcionaria, en estos 25 años el SICA recibió 129 millones de euros mediante el Fondo España-SICA, con los que se ejecutaron programas regionales.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España y presidenta de la Aecid, Eva Granados, sostuvo que el trabajo con el SICA mostró la continuidad de un respaldo que se mantuvo durante procesos de integración de largo plazo.

Catorce personas, hombres y mujeres, posan frente a un cartel de "25 Aniversario" en un vestíbulo moderno. El logo de SICA es visible en el balcón superior
Una ceremonia en El Salvador conmemoró 25 años de cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). (Cooperación conmemora 25 años de apoyo al SICA)

La AECID y el SICA aprobaron en 2024 el programa de cooperación regional 2024-2028, una hoja de ruta que prolonga una relación iniciada en 2001 y que, según AECID, busca sostener las prioridades de integración regional en Centroamérica y República Dominicana.

El respaldo español a ese esquema regional suma alrededor de 129 millones de euros desde la creación del Fondo España-SICA en 2006, de acuerdo con AECID. Ese instrumento fue diseñado para articular el apoyo de España al proceso de integración centroamericano.

Catorce personas, hombres y mujeres, posan frente a un cartel de "25 Aniversario" en un vestíbulo moderno. El logo de SICA es visible en el balcón superior
El objetivo de esa cooperación es promover la integración centroamericana mediante políticas de desarrollo de alcance regional y nacional en los países miembros del sistema. (Cooperación conmemora 25 años de apoyo al SICA)

La relación bilateral entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Sistema de la Integración Centroamericana comenzó en 2001, cuando ambas partes firmaron un Memorándum de Entendimiento que fijó el marco de colaboración, según AECID.

Dos años después, en 2003, el SICA se convirtió en el primer sistema regional en recibir respaldo formal de la cooperación española, también según AECID.

España mantuvo desde 2001 una cooperación regional estable con el SICA

El objetivo de esa cooperación es promover la integración centroamericana mediante políticas de desarrollo de alcance regional y nacional en los países miembros del sistema, según AECID. La lista incluye a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

La decisión adoptada en 2024 quedó plasmada en el Acta de la VI Reunión de la Comisión Mixta, que aprobó el Programa de Cooperación Regional España-SICA 2024-2028, elaborado de forma conjunta, de acuerdo con AECID.

Catorce personas, hombres y mujeres, posan frente a un cartel de "25 Aniversario" en un vestíbulo moderno. El logo de SICA es visible en el balcón superior
La pieza financiera más relevante de esta relación es el Fondo España-SICA, creado en 2006, según AECID. Desde entonces, ese mecanismo canalizó la contribución española al desarrollo de la región del sistema.(Cooperación conmemora 25 años de apoyo al SICA)

El documento, según el organismo español, da continuidad a las relaciones de cooperación consideradas prioritarias con el bloque regional.

Ese nuevo programa responde de forma directa a la pregunta central sobre qué cambia en la relación entre España y el SICA: no inaugura el vínculo, sino que lo prorroga y ordena para el período 2024-2028 sobre una estructura institucional y financiera que lleva más de dos décadas en funcionamiento.

El Fondo España-SICA financió integración económica, salud, igualdad y pymes

La pieza financiera más relevante de esta relación es el Fondo España-SICA, creado en 2006, según AECID. Desde entonces, ese mecanismo canalizó la contribución española al desarrollo de la región del sistema.

En 2018, durante el XII aniversario del Fondo celebrado en Casa América, se repasaron algunos resultados atribuidos a esa cooperación, según AECID.

Catorce personas, hombres y mujeres, posan frente a un cartel de "25 Aniversario" en un vestíbulo moderno. El logo de SICA es visible en el balcón superior
El respaldo español a ese esquema regional suma alrededor de 129 millones de euros desde la creación del Fondo España-SICA en 2006, de acuerdo con AECID (Cooperación conmemora 25 años de apoyo al SICA)

Entre ellos figuraron la consolidación de un proceso de negociación conjunta de medicamentos y el apoyo a la primera iniciativa de unión aduanera en América Latina.

La misma revisión también señaló la puesta en marcha de un modelo de gobernanza multinivel, el respaldo a políticas de igualdad o equidad de género y el impulso a la creación de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con AECID.

Esos antecedentes explican el alcance temático del programa aprobado para 2024-2028 dentro de una relación que España mantiene con el sistema regional desde hace 23 años.

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