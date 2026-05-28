Se entregan los Martín Fierro de Portales Web: quiénes son los nominados en cada categoría

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web que reconocerá a lo mejor del periodismo digital del año 2025, se llevará a cabo el próximo 4 de junio. La ceremonia se realizará en el Goldencenter de Parque Norte y será transmitida por Infobae.
El evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) contará con 33 categorías, en donde se buscará premiar a lo más destacado del último año en el ámbito digital.
PUBLICIDAD
Primero habrá una alfombra roja donde pasarán cada una de las figuras y se espera que a partir de las 21 comience la ceremonia en el salón principal.
Para esta edición, Infobae llega con 19 nominaciones, entre las que se destacan mejor sitio de noticias, mejor diseño integral y con varios periodistas nominados en diferentes ternas.
PUBLICIDAD
Este evento apunta a reconocer el crecimiento y la transformación de los portales informativos en un contexto donde el consumo de noticias y contenidos de actualidad migra cada vez más hacia las plataformas digitales. La creación de una gala dedicada exclusivamente a estos nuevos formatos constituye un reconocimiento institucional para las redacciones y proyectos que operan fuera de los canales tradicionales.
Los Martín Fierro de Portales Web son los premios que APTRA otorga anualmente al periodismo digital argentino, distinguiendo desde sitios de noticias y columnistas hasta documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online. Los ganadores son elegidos por votación de los propios miembros de la entidad, lo que convierte al galardón en un reconocimiento entre pares dentro de la industria de los medios.
PUBLICIDAD
APTRA, entidad fundada en 1958, es la organización gremial que históricamente entregó los Martín Fierro de radio y televisión. La extensión del premio al universo digital refleja la consolidación de los portales web como espacios de producción periodística con peso propio, al nivel de los medios audiovisuales tradicionales que la institución viene premiando desde hace décadas.
Quiénes son los nominados en cada categoría
1. Sitio de noticias argentino
PUBLICIDAD
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nacion
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
PUBLICIDAD
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
PUBLICIDAD
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
7. Crónica urbana
PUBLICIDAD
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodriguez — A24
8. Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
PUBLICIDAD
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Veron — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueno — Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — La Nacion
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nacion
- Sergio Berensztein — La Nacion
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nacion
- Hernán Capiello — La Nacion
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
28. 28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
- “Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD