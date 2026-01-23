Blues, identidad y opresión: los simbolismos en “Sinners”, la película récord de los Oscar

Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack en “Sinners”

La fantástica película de terror negra de Ryan Coogler, Sinners, es un éxito de crítica y taquilla. Pero la última colaboración del director con el actor Michael B. Jordan también ha dejado a los espectadores con mucho que desempacar. Jordan interpreta a los “gemelos Smokestack”, Smoke y Stack, que regresan de trabajar con Al Capone en Chicago para abrir un bar de mala muerte en su ciudad natal de Mississippi. Organizan que su primo Sammie, el hijo amante del blues de un predicador desaprobador, actúe en la inauguración. Pero el talento de Sammie atrae rápidamente a un grupo de vampiros blancos que amenazan con apoderarse de la ciudad.

Sinners es una obra que se interesa por las dicotomías morales. Hay monstruos y víctimas, por supuesto; es una película de vampiros. Pero al examinar los personajes, objetos y temas de la película a través de su subtexto político, se revela bastante sobre cómo Sinners define el bien y el mal en esta versión sobrenatural del Sur de Estados Unidos bajo la ley Jim Crow. A continuación, un análisis, lleno de spoilers, de lo que la película considera sagrado y lo que considera profano.

Lo Sagrado

La guitarra

Sammie atesora su guitarra, que le regalaron Smoke y Stack, quienes le dijeron a su primo que perteneció al gran blues del Delta, Charley Patton. La guitarra representa la historia de la música negra, como cuando Sammie (Miles Caton) toca en el bar de los gemelos e invoca a artistas y músicos negros del pasado y del futuro. La música de Sammie también atrae a Remmick, el vampiro principal (interpretado por Jack O’Connell), pero también lo destruye: en un enfrentamiento, Sammie le estrella la guitarra en la cabeza, lo que le da a Smoke la oportunidad de clavarle una estaca.

Miles Caton como Sammie

Tras sobrevivir a los vampiros, Sammie deambula aferrado al mástil roto de su guitarra, creyendo aún que era de Charley Patton. Smoke finalmente revela que Stack mintió y que la guitarra había pertenecido a su padre, lo que demuestra que incluso el legado personal tiene poder. Aunque la guitarra no pertenezca a una leyenda del blues, eso no significa que un artista como Sammie no pueda evocar el poder de la cultura negra a través de ella.

La Iglesia

La mayor parte de la historia de Sammie comienza y termina en la iglesia. Su padre, predicador, insiste en que Sammie deje la melancolía y siga la misma vocación. Las escenas en la iglesia enmarcan el horror vampírico, mostrando el lugar de culto como un lugar seguro para la comunidad negra. Pero también es donde Sammie se siente alienado por su padre; es una institución de valores tradicionales que puede ser limitante.

El Bar

Es revelador que el viejo aserradero que las gemelas le compran a un miembro del Ku Klux Klan para su antro aún tenga las tablas del suelo manchadas de sangre; esta es la base traumática sobre la que se construye el club. El antro une a la comunidad y les ofrece un espacio para su alegría negra. El padre de Sammie rechaza estos establecimientos como caldos de cultivo para el pecado, pero este es el refugio de Sammie, aunque solo sea por una noche. El hecho de que los vampiros no puedan entrar sin invitación también indica el atractivo y el poder que puede tener un espacio exclusivamente negro.

Michael B. Jordan como Smoke

Fumar

Desde la primera aparición de los gemelos en pantalla, queda claro que inevitablemente se separarán. El frío y malhumorado Smoke parece un buen candidato para el papel del gemelo “malo”, frente al aún corrupto pero más afortunado Stack. Pero Smoke termina con un tiroteo al estilo de un héroe de acción contra los miembros del Ku Klux Klan que planeaban atacar a los clientes restantes del antro la mañana después de la fiesta de inauguración.

Smoke también cuenta con la protección de una compañera que representa una virtud sagrada: Annie (Wunmi Mosaku), que se aferra a sus encantos protectores y cuida de los lugareños, incluso cuando no pueden compensarla por completo. También es la primera en descubrir que se enfrentan a entidades sobrenaturales. Annie representa la fe y las mitologías negras. Su conocimiento y preocupación son lo que mantiene a Smoke a salvo hasta el final, cuando un miembro del Ku Klux Klan lo mata a tiros en el enfrentamiento final de la película. Smoke muere con dignidad. Mientras agoniza, ve a Annie y al bebé que perdieron, vestidos de blanco como ángeles caídos del cielo. A Smoke se le ofrece la muerte del héroe.

El profano

Vampiros

Los demonios sobrenaturales de esta película son en realidad solo apropiadores blancos que quieren usar la música de Sammie para conectar con sus ancestros. Remmick comparte que fue víctima del colonialismo y que le impusieron la religión. Su ataque al bar de mala muerte simboliza cómo el colonialismo es un sistema que se perpetúa constantemente. Después de que Remmick y sus compañeros vampiros convirtieran a la mayoría de los fiesteros negros en chupasangres, todos se unen a su propio estilo de fiesta en el bosque, cantando y bailando canciones populares irlandesas.

Jack O'Connell como Remmick

Esta escena pretende ser un paralelo a la celebración sagrada y trascendental de música y danza que tuvo lugar en el molino. Intentando atraer a Sammie y a los demás, los vampiros prometen una vida eterna de igualdad, un futuro posracial donde todos serán asimilados. La oferta de Remmick es una especie de borrado dorado, donde la identidad negra se vuelve irrelevante.

Dinero

Se supone que el dinero es un gran ecualizador, pero los gemelos descubren que no puede comprar el respeto, la estabilidad y la libertad que buscan. Mucho dinero cambia de manos en los preparativos para el giro de la película hacia el horror sobrenatural; los gemelos regatean por la ciudad para la gran inauguración de su establecimiento, y los lugareños se resisten a su fortuna.

En el mundo de Sinners, el dinero nunca es sagrado. Gran parte del dinero que se muestra en la película está contaminado por el contexto en el que se obtuvo o se utiliza. Así, Annie descarta la riqueza de Smoke como dinero manchado de sangre, obtenido de negocios ilegales en Chicago, mientras que Mary, la amada de Stack, se maravilla con las monedas de oro que Remmick le ofrece antes de convertirla en vampiro. En Sinners, el dinero nunca puede ser una herramienta de liberación; es solo otro medio de opresión.

Hailee Steinfeld como María

Mary

Interpretada por Hailee Steinfeld, Mary es una antigua pareja con la que Stack no puede imaginar un futuro. Esto se debe a que es mestiza y se hace pasar por blanca en su vida diaria. Pero si bien puede entrar y salir de su identidad negra, no encaja ni en la comunidad negra ni en la blanca. Cuando llega al bar, casi le niegan la entrada. Es significativo que el personaje, que se mueve entre identidades raciales, sea el primero de los asistentes a la fiesta en ser atraído por los vampiros; puede encontrar algo parecido a la libertad en su mundo posracial.

Stack

Stack es víctima de un viejo cliché racial: un hombre negro que encuentra su caída debido a una mujer blanca. (En este caso, es Mary, de piel clara, que vive su vida como una mujer blanca). Mientras Smoke muere una muerte noble y se reúne con su familia negra en el cielo, Stack está destinado a una vida eterna donde no es más libre que antes. Entonces, cuando, en una escena a mitad de los créditos, los vampiros Stack y Mary visitan a un Sammie mayor (interpretado por el famoso cantante y guitarrista de blues Buddy Guy) y le ofrecen la misma eternidad, él los rechaza. Después de todo, Sammie ya se ha asegurado una vida eterna que es mucho más valiosa que la que tienen Stack y Mary: ha seguido tocando su música, lo que significa que es parte del pasado, presente y futuro de la cultura negra. Ya es parte de un legado imperecedero.

