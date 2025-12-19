Cultura

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

Un testimonio literario como “A pedazos” expone en letra viva los límites del cuerpo y la mente, revelando cómo la vocación y el deseo se transforman frente a la fragilidad

Guardar
'A pedazos' está escrito desde
'A pedazos' está escrito desde la verdad, abordando emociones como rabia, envidia, frustración y miedo

Cuando en la Navidad de 2022 el escritor británico-pakistaní Hanif Kureishi tuvo un accidente que lo dejó tetrapléjico, la noticia me impactó de tal manera que necesité seguir día a día la crónica de esa desgracia. Kureishi era el escritor que, con sus libros, me había transmitido un deseo por la vida condensado en esta frase: “el mundo es una pollera que quiero levantar”. En sus novelas convivían la densidad de la buena literatura con la liviandad del humor y el sexo.

Cuando hace unos años vino a Buenos Aires, me quedó grabado lo que dijo en el auditorio del Malba. Cuando a sus hijos les preguntaban en la escuela a qué se dedicaba su padre, ellos respondían: “trabaja de mirar por la ventana”. Recordé eso ahora, leyendo su libro posaccidente, cuando durante un año no le quedó otra que mirar por la ventana del hospital: el cielo italiano, unos árboles, una nube.

Y, sin embargo, A pedazos no es un libro deprimente, aunque sí transmite la indignidad del achaque. Esa humillación. Un tema que Kureishi ya había tratado en la ficción Nada de nada: la historia de un cineasta que conoció la gloria y que, postrado en una silla de ruedas, le pedía a su esposa que se desnudara frente a él porque “puede que con los años el deseo sexual decline, pero he aprendido que la libido, como Elvis y los celos, nunca muere”.

El libro 'A pedazos' de
El libro 'A pedazos' de Kureishi explora la dignidad y la humillación tras la pérdida de movilidad física

El libro también se pregunta cómo se sostiene el deseo cuando el cuerpo no responde. Y dedica especial atención a médicos y enfermeros, que de pronto se convierten en personajes centrales de una vida: el cuidado, la solidaridad, el pudor perdido frente a un cuerpo invadido, la dignidad puesta a prueba. Si la tragedia es física, el desgaste es emocional. Una bomba expansiva —dice Kureishi— que hizo pedazos también a quienes lo rodean: su pareja, sus hijos, sus amigos. Todas las relaciones quedan sometidas a una renegociación. Una familia entera se reconfigura cuando uno de sus miembros cae.

También están las visitas. El visitante ideal, escribe, es el que se queda como mínimo una hora. Y sus preferidos son los egocéntricos: los que hablan de sí mismos y llevan así el mundo exterior a habitaciones de té turbio.

“Si los pensamientos no se verbalizan pueden convertirse en monstruosos”, decía el autor de Mi oído en su corazón. Por eso este libro está escrito con todos sus monstruos vivos: rabia, envidia, frustración, miedo, resignación. Casi nada de autocompasión. Es un libro escrito con la verdad, como si fuera un extra de su propia vida: de esa vida tal como la conocía antes de ese paseo en Roma.

El accidente de Hanif Kureishi
El accidente de Hanif Kureishi en 2022 lo dejó tetrapléjico y transformó su vida y su literatura (Foto: X Hanif Kureishi)

También es un libro que funciona como memorias sobre la vocación. Ese destino que te elige. Sobre lo que pasa cuando un escritor ya no puede escribir y tiene que dictar, desesperado por la lentitud del proceso, por depender de otro cuando antes eran la pluma y él, uña y carne, mente y cuerpo. El límite físico aparece justo ahí donde estaba el centro de una existencia: poder sostener un lápiz se vuelve en la máxima ambición.

Y, sin embargo —spoiler—, mantiene ese espíritu que me cautivó cuando lo leí de más joven: Hanif Kureishi, con todo, va siempre hacia adelante. Porque escribir nunca fue tan importante para él como ahora.

Temas Relacionados

Hanif KureishiLiteratura

Últimas Noticias

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron

El nuevo capítulo de la saga del pueblo Na’vi continúa su construcción de un detallado mundo. Esta es una guía para ponerse al día sobre los avances de la trama

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, una sociedad que promete desafiar los límites de la comedia negra

La superestrella estadounidense compartió el primer adelanto de “Digger”, una película dirigida por el premiado cineasta mexicano que se estrenará en octubre 2026

Tom Cruise y Alejandro González

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

El icónico espacio cultural parisino ha vuelto a recibir visitantes luego que una asamblea de los trabajadores votó una “tregua de Navidad”. El lunes 5 de enero volverá a reunirse para decidir futuras acciones

El Museo del Louvre reabre

Tip de ortografía del día: navidad, claves para una buena redacción

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tip de ortografía del día:

‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

François Ozon estrena en la gran pantalla una versión “más actual” del libro con el que el ganador del Nobel de Literatura llevó al terreno de la narrativa sus ideas sobre la absurda condición humana

‘El extranjero’, una inteligente adaptación
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Wanda Nara se refugió en

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

INFOBAE AMÉRICA

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, una sociedad que promete desafiar los límites de la comedia negra

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025