Malba recibe una nueva edición de Asterisco, el festival internacional de cine LGBTIQ+

Entre el jueves 16 y el sábado 25 de octubre se realiza este ciclo que ya se ha consolidado como un espacio de visibilidad, memoria y experimentación en torno a la diversidad

"Amor trava", de Lucrecia Mastrangelo
"Amor trava", de Lucrecia Mastrangelo

La 12° edición del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ se consolida este octubre como un espacio de visibilidad, memoria y experimentación en torno al cine de la diversidad. Entre el jueves 16 y el sábado 25 de octubre, el festival desplegará una programación que abarca competencias nacionales e internacionales, retrospectivas y secciones especiales, reafirmando su compromiso con la exploración de identidades, corporalidades y deseos a través de múltiples lenguajes y territorios.

La selección de películas de este año incluye tanto estrenos argentinos como producciones internacionales que exploran los márgenes del deseo, la memoria y la experimentación visual. El festival se presenta como un punto de encuentro para propuestas que desafían los límites convencionales del cine, ofreciendo una mirada plural sobre las realidades LGBTIQ+.

"La intención del colibrí" de
"La intención del colibrí" de Sergio de León

La programación se inicia el jueves 16 con una función dedicada a los cortometrajes de Narcisa Hirsch bajo el eje de espacio público y experimentación a las 19:00, seguida por la proyección de Nieves florecida en astros, dirigida por Sergio de León a las 21:00, y culmina esa jornada con Una noche en Paladium de Francisco Novick a las 23:00.El viernes 17, la agenda comienza a las 18:00 con Intersex / El círculo violeta de Teresa Martino, continúa a las 22:00 con Croma de Manuel Abramovich y finaliza a las 24:00 con Siempre vuelven, nuevamente de Sergio de León.

El sábado 18, a las 18:00, se exhibe La llegada del hijo de Cecilia Atán y Valeria Pivato, seguida a las 20:00 por Luciano de Manuel Besedovsky.El domingo 19, la programación ofrece a las 18:00 La intención del colibrí de Sergio de León y a las 20:00 El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas.

"Miss Carbón" de Agustina Macri
"Miss Carbón" de Agustina Macri

El jueves 23, el festival retoma con una selección de cortometrajes bajo el título España, archivo y memoria queer a las 19:00, seguida por Amantes en el cielo de Fermín de la Serna a las 21:00 y A metros de distancia de Tadeo Pestaña Caro a las 23:00.El viernes 24, a las 18:00, se proyecta Amor trava de Lucrecia Mastrangelo y a las 23:00 El mendigo chupapijas de Pablo Pérez, acompañada de una selección de cortometrajes bajo el eje Porno intervenido y otros desvíos.

La clausura del festival, el sábado 25, incluye a las 18:00 Bombacha de Belén Asad y a las 20:00 Miss Carbón de Agustina Macri. Las entradas pueden adquirirse tanto de forma online a través de la web como en la boletería del museo. El valor general es de $6000, mientras que estudiantes y jubilados acceden a un precio reducido de $3000.

