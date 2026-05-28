23 fotos del Latam Economic Forum 2026

28 May, 2026 02:10 p. m. EST El Rabino Tzvi Grunblatt, director general de la Fundación Jabad Lubavitch en Argentina; el presidente Javier Milei; y Darío Epstein, organizador del Latam Economic Forum El presidente Milei cerró el foro Karina Milei, secretaria General de la Presidencia Manuel Adorni, jefe de Gabinete Luis Caputo, ministro de Economía El evento se realizó en Parque Norte El Rabino Tzvi Grunblatt Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, y Mario Lugones, ministro de Salud Horacio Marín, presidente de YPF, y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela Horacio Marín Marcelo Mindlin Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Luis Caputo y Darío Epstein
Malena de los Ríos fue una de la moderadoras del evento Fabián Calle, analista internacional Felipe Núñez, director del BICE, y Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía Marcelo Mindlin y Fabián Calle Carlos Arecco, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
El economista Bernardo Kosacoff Alejandro Altman, director de la Oficina de Desarrollo de Jabad Lubavitch Argentina Luis Caputo y Darío Epstein
El diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch