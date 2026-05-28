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23 fotos del Latam Economic Forum 2026

La edición numero 12 del foro solidario reunió a representantes del ámbito público y privado, con el objetivo de intercambiar visiones frente al escenario económico y social del país. Participaron Javier Milei y Luis Caputo

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LATAM economic forum . Milei
El Rabino Tzvi Grunblatt, director general de la Fundación Jabad Lubavitch en Argentina; el presidente Javier Milei; y Darío Epstein, organizador del Latam Economic Forum
LATAM economic forum . Milei
El presidente Milei cerró el foro
Karina Milei, secretaria General de la Presidencia
Karina Milei, secretaria General de la Presidencia
LATAM economic forum Karina Milei y Adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete
Latam Economic Forum Luis Toto Caputo
Luis Caputo, ministro de Economía
LATAM economic forum . Milei
El evento se realizó en Parque Norte
12° Latam Economic Forum
El Rabino Tzvi Grunblatt
12° Latam Economic Forum
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, y Mario Lugones, ministro de Salud
12° Latam Economic Forum
Horacio Marín, presidente de YPF, y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía
12° Latam Economic Forum
El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela
Latam Economic Forum
Horacio Marín
12° Latam Economic Forum
Marcelo Mindlin
Latam Economic Forum
Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Latam Economic Forum
Luis Caputo y Darío Epstein
Latam Economic Forum
Malena de los Ríos fue una de la moderadoras del evento
Latam Economic Forum
Fabián Calle, analista internacional
Latam Economic Forum
Felipe Núñez, director del BICE, y Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía
Latam Economic Forum
Marcelo Mindlin y Fabián Calle
Latam Economic Forum
Carlos Arecco, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
Latam Economic Forum
El economista Bernardo Kosacoff
12° Latam Economic Forum
Alejandro Altman, director de la Oficina de Desarrollo de Jabad Lubavitch Argentina
12° Latam Economic Forum
Luis Caputo y Darío Epstein
12° Latam Economic Forum
El diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch

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