Cómo se escribe: Día Internacional del Café, claves de redacción

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del Día Internacional del Café, que se celebra cada 1 de octubre, se ofrecen a continuación unas claves de redacción relacionadas con el café.

Los sustantivos y adjetivos que acaban en e tónica forman el plural con s , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas. Por tanto, el plural de café es cafés y no es recomendable el uso de cafeses.

Los nombres de las variedades del café se escriben con minúsculas iniciales por considerarse denominaciones comunes. Además, conservan la terminación -a en el adjetivo que procede del nombre científico latino de la planta: café arábica y café robusta (de Coffea arabica y Coffea robusta , respectivamente).

Según la Nueva gramática de la lengua española , como diminutivos de café se suelen usar cafecito, cafetito , cafelito (propio del habla popular de España) y cafeíto (en las Antillas).

Para aludir al café preparado en una cafetera exprés (la que funciona de manera rápida y a presión) es posible emplear los adjetivos exprés y expreso . Este último, como señala el diccionario académico, también se usa habitualmente como sustantivo: un expreso.

La voz italiana cappuccino se ha adaptado al español como capuchino , mientras que el galicismo frappé , que el Diccionario de la lengua española define como ‘dicho de una bebida: Que se prepara con hielo picado o se sirve muy fría’, se puede simplificar y emplear en su lugar frapé .

Para referirse a la persona que cultiva café , son adecuadas las voces cafetero (usada en algunos países de América) y caficultor . Cafetalero , por su parte, se aplica a quien tiene cafetales , esto es, zonas pobladas de cafetos , que son los árboles cuya semilla es el café . Asimismo, de acuerdo con el diccionario, cafetero también se utiliza, entre otras cosas, para la persona aficionada a tomar café o al dueño de un café.

Cuando se duplica una palabra con intención enfática, no se escribe coma : «Aquí huele a café café» (quiere decir que huele a café auténtico).

El término café también designa un color y, cuando acompaña a otro sustantivo, puede concordar en número con este o permanecer invariable : «Los ojos cafés/café son muy comunes». Sin embargo, si va precedido del sustantivo color , lo adecuado es establecer la concordancia con él: «Los ojos color café son muy comunes».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.