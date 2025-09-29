Cultura

“Vigilia aireana”, la convocatoria que busca presionar a la Academia Sueca para que le den el Nobel a César Aira

Un grupo de seguidores y promotores de la obra del escritor argentino ha organizado este evento que busca reunir a sus lectores en el barrio de Flores. Los organizadores buscan “defender lo que nuestro líder se ganó por derecho propio”

“Vigilia aireana”, la convocatoria que busca presionar a la Academia Sueca para que le den el Nobel a César Aira

La expectativa en torno al Premio Nobel de Literatura vuelve a centrarse en César Aira, quien figura nuevamente entre los nominados para el galardón que se anunciará el jueves 9 de octubre a las 8 de la mañana.

En respuesta a esta recurrente postergación, un grupo de seguidores y promotores de la obra del escritor argentino ha organizado la “vigilia aireana”, una convocatoria que busca reunir a lectores y admiradores la noche anterior: el 8 de octubre a las 19 horas en el barrio de Flores. ¿El objetivo? Ejercer una simbólica presión sobre la Academia Sueca.

La propuesta, impulsada por Daniel Mecca y la editorial La Conjura, invita a llevar los libros de Aira al encuentro. El propósito es lograr que estén presentes todos los títulos del autor y que “todas las fuerzas aireanas se movilicen en una vigilia aireana para defender lo que nuestro líder se ganó por derecho propio”.

Un grupo de seguidores y promotores de la obra del escritor argentino ha organizado este evento que busca reunir a sus lectores en el barrio de Flores (Foto: Daniel Mordzinski)

“César Aira es un escritor dadaísta”, le dice Mecca a Infobae Cultura. “Él mismo dice que sus novelas o sus novelitas son cuentos de hadas dadaístas. La idea justamente de la vigilia es que tenga un carácter dadaísta”, agrega.

Y sigue: “La convocatoria a que todos lleven libros del escritor es generar presión a la Academia Sueca. Naturalmente, es una gran ironía que busca mantener, como decíamos, ese espíritu dadaísta. El objetivo es compartir la literatura de Aira de manera colectiva, porque su literatura ocurre en lo colectivo y en la expansión”.

Esta iniciativa se inscribe en una serie de acciones recientes en torno a la figura de Aira. Entre ellas destaca la campaña #PagaAira, que prometía devolver el dinero a quienes compraran la novela si el autor resultaba ganador del Nobel, así como la publicación de la segunda edición del libro Aira o muerte, escrito por Daniel Mecca.

Los organizadores buscan “defender lo que nuestro líder se ganó por derecho propio” (Foto: Fundación Finestres / Instagram)

Esta novela, que sirve de inspiración para el tono lúdico y extravagante de la vigilia, narra la historia de un periodista que intenta entrevistar a César Aira y termina descubriendo que el escritor es el líder de una secta secreta que entrena dobles —los llamados “Airas”— encargados de escribir sus novelas.

A través de una sucesión de intrigas y situaciones delirantes, el protagonista se ve envuelto en el plan más ambicioso de la organización: la dominación mundial para obtener el Premio Nobel de Literatura.

La “vigilia aireana” se presenta así como una manifestación colectiva que combina el homenaje literario con el humor y la creatividad, reflejando el espíritu de la obra de Aira y la devoción de sus lectores.

