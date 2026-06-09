¿Fue Winston Churchill un buen pintor?

Churchill empezó a pintar durante la Primera Guerra Mundial, tras la crisis de Galípoli y su degradación política en 1915

En el debate sobre el legado de Gran Bretaña como potencia mundial, la figura de Winston Churchill se ha convertido en una prueba de fuego en la guerra cultural.

Para muchos en el país, el hombre que salvó a la nación de la tiranía nazi es nada menos que el británico más grande que jamás haya existido. Para otros, las fervientes defensas de Churchill del proyecto imperial británico cruzaron la línea y se convirtieron en racismo.

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La Colección Wallace, un museo londinense, pretende eludir ese debate presentando una visión del hombre que podría resultar irreconocible para muchos de ambos bandos: Churchill como artista.

En la primera gran retrospectiva británica de sus pinturas en más de 65 años, los curadores del museo han presentado al estadista no como un simple pintor aficionado, sino como un artista digno de seria consideración y un líder cuyas vulnerabilidades son visibles en el lienzo.

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“Cap d'Ail, Alpes-Maritimes”, una pintura de 1952 expuesta en la Colección Wallace de Londres como parte de la exposición “Winston Churchill: El pintor”

“Esta exposición trata de analizarlo como pintor, algo que no se había hecho antes”, dijo Xavier Bray, director de la Colección Wallace, durante una reciente visita a la muestra, que estará abierta hasta el 29 de noviembre. “También demuestra que los líderes no son intocables”, añadió. “Tienen sus propias debilidades”.

Bray afirmó que los críticos de arte eran injustos al tachar a Churchill de diletante, cuando “en realidad, su talento es bastante bueno”.

Churchill empezó a pintar durante la Primera Guerra Mundial, cuando tenía poco más de 40 años, una época difícil, según sus propias palabras. En 1915, se le culpó del catastrófico fracaso de la campaña naval británica en la península de Galípoli, en la Turquía otomana, y fue degradado a un cargo gubernamental de poca importancia.

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Unos meses más tarde, ocupó un puesto de mando en el Frente Occidental y se llevó consigo su caballete. Uno de sus primeros lienzos representaba un batallón británico bombardeado en un pueblo belga.

“The Goldfish Pool at Chartwell” (1932). La exposición sobre Winston Churchill busca reinterpretar al líder de guerra como un pintor con profundidad emocional y no como un simple aficionado

A medida que Churchill alternaba entre la cima del poder y duras derrotas políticas, volvía a pintar cientos de veces, abordando temas como el estanque de peces de colores de Chartwell, su querida finca campestre, y las calas de la Riviera francesa. Algunas de sus obras han alcanzado millones de dólares en subasta , pero ningún museo importante de Gran Bretaña ha expuesto su trabajo desde 1959.

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Es cierto, admitió Bray, que el estilo de Churchill siempre estuvo al menos treinta años por detrás de las modas de la época. Su predilección por el óleo sobre lienzo y los paisajes estuvo influenciada por el arte francés de finales del siglo XIX, explicó Bray, en particular por Claude Monet y otros impresionistas.

Pero incluso si su estilo ya estaba pasado de moda a principios del período de entreguerras, en comparación con los movimientos de vanguardia del cubismo y el surrealismo, los lienzos aún ofrecen una visión de la vida interior de un hombre que guió a Gran Bretaña a través de algunos de sus momentos más decisivos del siglo XX.

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“Ofrecen una imagen suya llena de alegría y pasión”, dijo Bray, “lo que podría sorprender a la gente”. Churchill a veces se detenía en los momentos más difíciles de la vida, pero también se aferraba a la esperanza, añadió Bray: “La pintura es una expresión de eso”.

“The Beach at Walmer” (1938). La Wallace Collection de Londres presenta “Winston Churchill: El pintor”, la primera gran retrospectiva británica de sus pinturas en más de 65 años

En 1921, durante una gira por el territorio administrativo británico de Palestina como secretario colonial, Churchill pintó un paisaje urbano de Jerusalén al atardecer. Días antes, había presidido la Conferencia de El Cairo, donde se dividieron los antiguos territorios del Imperio Otomano para formar los Estados precursores del actual Oriente Medio.

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Pero a principios de la década de 1930, Churchill volvió a estar fuera del poder y marginado. En 1938, mientras Gran Bretaña mantenía su política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi, Churchill pintó a bañistas divirtiéndose en una playa del sureste de Inglaterra. A la derecha del lienzo, un cañón de la época napoleónica apunta ominosamente hacia Europa continental. “Es un momento en el que dice: ‘No podemos confiar en la Alemania nazi’”, afirmó Bray.

También puede haber pistas sobre el estado de ánimo de Churchill en su elección de colores, que estaba llena de color incluso en momentos de desesperación.

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Jennie Churchill, bisnieta suya, afirmó que su brillante uso del color “bien podría interpretarse como una forma de rebeldía”, y añadió que la pintura también le servía a Churchill para lidiar con sus problemas mentales. Churchill describía con frecuencia a un “perro negro” que lo acompañaba a lo largo de su vida, aunque los historiadores han debatido si esto podría referirse a la depresión.

“Magnolia” (s/d). Las pinturas de Churchill recorren paisajes de Chartwell, la Riviera francesa, Jerusalén y escenas marcadas por su trayectoria política

“Sus pinturas le proporcionaban un enorme alivio y placer”, añadió su bisnieta, “acompañándolo en los buenos y malos momentos, en los días oscuros y en los días luminosos”.

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En un ensayo de 1921 en el que explicaba el atractivo de la pintura como pasatiempo, el propio Churchill describió esta forma de arte como una especie de terapia emocional. “Cualesquiera que sean las preocupaciones del momento o las amenazas del futuro”, escribió, “una vez que el cuadro empieza a fluir, no hay lugar para ellas en la mente”.

En 1943, cuando Churchill llevaba casi tres años como primer ministro, pintó su único lienzo conocido durante la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Casablanca, en Marruecos, había logrado un éxito diplomático para Gran Bretaña: el compromiso del presidente Franklin D. Roosevelt de que las tropas aliadas lanzarían su invasión inicial de la Europa controlada por el Eje a través de Italia en lugar de Normandía.

Posteriormente, invitó a Roosevelt a Marrakech para que descansara unos días, y ambos pasaron una velada en la azotea de su villa, admirando las vistas. Al día siguiente, tras la partida de Roosevelt, Churchill se quedó para pintar la escena, a la que tituló La torre de la mezquita Koutoubia.

“The Tower of the Koutoubia Mosque” (1943). Los curadores sostienen que el estilo de Winston Churchill estuvo influido por Monet y el impresionismo francés, aunque quedó al margen de las vanguardias del siglo XX

“Creo que muchas de sus mejores obras capturan a la perfección la sensación de un momento fugaz”, dijo Catherine Katz, una historiadora que ha estudiado a Churchill, “como si intentara retener el momento a través de su arte”.

El lienzo fue obsequiado a Roosevelt, lo que, según Katz, representa una muestra de diplomacia blanda de gran alcance. “Este es el momento en que captura el ocaso del apogeo del poder británico, y también el punto álgido de su amistad con FDR”, afirmó Katz.

En una subasta celebrada en 2021, La Torre de la Mezquita Koutoubia batió un récord para una obra de Churchill al alcanzar los 8,3 millones de libras, unos 11,5 millones de dólares. La vendedora fue Angelina Jolie, quien había recibido el cuadro como regalo de Brad Pitt.

Muchas otras pinturas de Churchill han terminado en manos de coleccionistas privados estadounidenses atraídos por la obra de Churchill. Aproximadamente la mitad de las obras de la exposición han sido prestadas por colecciones privadas de difícil acceso, y Bray afirmó que la mayoría de los prestamistas privados eran estadounidenses.

En total, Churchill produjo más de 500 lienzos antes de dejar definitivamente el pincel en 1962, cuando tenía casi 90 años.

“La cantidad de obras de arte de Churchill es un verdadero reflejo de la profunda ansiedad y preocupación que sentía por el mundo, por el futuro, por su lugar en él, pero también por la humanidad en general”, dijo Katz. “Es fácil perder a la persona entre las alturas titánicas de la historia. Pero a través del arte, se puede ver a la persona que fue Churchill”.

Winston Churchill: El pintor, Hasta el 29 de noviembre en la Wallace Collection de Londres; wallacecollection.org.

* Leo Sands es corresponsal del centro de noticias de última hora de The New York Times, con sede en Londres.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Churchill Archives Centre; Real Academia de las Artes de Londres/ John Hammond; Churchill Heritage Ltd./ Matthew Hollow; Churchill Heritage Ltd.; Churchill Heritage Ltd/ Sotheby’s.