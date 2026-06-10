La reflexión de Paul McCartney sobre el optimismo: “La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra”

Musician Paul McCartne, en diciembre de 2024. (REUTERS/Toby Melville)

Paul McCartney acaba de publicar The Boys of Dungeon Lane, su decimoctavo álbum en solitario que el propio artista define como “una colección de recuerdos nunca antes compartidos”. El título, referencia a la ruta comprendida desde Liverpool hasta la costa de Speke, donde McCartney pasó su infancia, sirve como puerta de entrada a una obra autobiográfica. A sus 84 años, el exbeatle sigue mirando hacia atrás para encontrar nueva inspiración.

Esa mirada retrospectiva también ha estado presente en muchas de sus reflexiones más personales, independientemente de la edad del artista. Porque más allá de su faceta como compositor, McCartney ha demostrado en numerosas ocasiones una sensibilidad especial para observar las emociones. Una de ellas aparece en Blackbird Singing: Poems and Lyrics, 1965-1999, el primer volumen de poemas y letras que el artista publicó en abril de 2011.

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Entre sus páginas escribió: “La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto”.

El origen de la cita

Lejos de presentar la tristeza como una emoción exclusivamente negativa, McCartney la redefine como una prolongación de la felicidad, una emoción que conserva parte de su esencia aunque esté teñida por la pérdida o la nostalgia. Del mismo modo, las lágrimas aparecen vinculadas a la alegría y la muerte es descrita no como un final absoluto, sino como una continuación de la vida bajo otra forma.

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No resulta extraño encontrar este tipo de planteamientos en alguien cuya trayectoria ha estado marcada por grandes éxitos, pero también por hechos verdaderamente trágicos. La muerte de su madre cuando tenía 14 años, el asesinato del exbeatle John Lennon o la muerte de su mujer Linda McCartney en 1998 tras sufrir cáncer de mama, son algunos de los episodios que han marcado su vida.

El músico británico interpretó 22 canciones en el recital celebrado en Apple Park (Créditos: redes sociales)

Eso es precisamente lo que el cantante, compositor y guitarrista quería representar, tal y como detalló la web de McCartney con el lanzamiento del libro hace ya 25 años: “Para muchos lectores, algunas de las canciones de este libro les resultarán inmediatamente familiares, ya que han servido de telón de fondo a todas las generaciones desde la década de 1960. Sus letras se han aprendido de memoria, casi de forma inconsciente: Eleanor Rigby, Band on the Run, She’s Leaving Home, Penny Lane. Pero entre las canciones más conocidas se encuentran poemas inéditos". A lo largo de las casi 200 páginas, el artista comparte “las inquietudes de las canciones e incluyendo conmovedoras elegías a Linda, la esposa de Pau” brindando “un acceso único a la vida interior de una de las figuras más influyentes de la cultura popular de los últimos cincuenta años”.

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Considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y XXI, McCartney fue uno de los pilares de Los Beatles, el grupo que revolucionó la industria musical y la cultura contemporánea. Tras la separación de la banda, fundó Wings junto a Linda y desarrolló una exitosa carrera en solitario que se ha prolongado durante más de cinco décadas. Con decenas de discos publicados, múltiples premios Grammy, un Óscar por mejor adaptación musical y el título de sir otorgado por la Corona británica, su legado trasciende generaciones.