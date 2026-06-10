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El regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción tras sus míticas ‘Alien’ y ‘Blade Runner’: una película ‘postapocalíptica’ protagonizada por Jacob Elordi

El próximo 26 de agosto se estrenará ‘El poder del perro’, basada en la novela de Peter Heller y ya se puede ver su tráiler oficial

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Tráiler de 'La Constelación del Perro', protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin, y dirigida por Ridley Scott.

Ya queda menos para el estreno de la nueva película de Ridley Scott, cuyo estreno esta previsto el próximo 26 de agosto, por lo que 20th Century Studios ha lanzado su tráiler oficial. Se trata de La constelación del perro, un thriller de ciencia ficción ‘postapocalíptico’ que el propio director ha situado entre sus mejores trabajos de toda su carrera, por lo que la expectación es máxima.

La película adapta la novela de Peter Heller y sigue a Hig, un piloto civil que ha sobrevivido a una pandemia devastadora y vive refugiado en un hangar abandonado junto a su perro y un ‘exmarine’ llamado Bangley. La historia arranca cuando una transmisión de radio le empuja a salir hacia lo desconocido en busca de esperanza y de otros supervivientes.

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Ridley Scott, de 88 años, ha vinculado la continuidad de su carrera a un método cada vez más depurado. En una entrevista citada por Empire, el cineasta explicó: “Lo que ocurre, siempre que conserves intactas tus facultades, es que perfeccionas tu forma de trabajar”.

Una forma de trabajo cada vez más depurada

El director añadió que ahora puede rodar con entre ocho y 11 cámaras y que ha terminado su última película en 34 días, cuando lo habitual serían 60. También comparó ese ritmo con Gladiator, que completó en 48 días frente a los 100 que, según dijo al medio, habría requerido en circunstancias normales.

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Ridley Scott y Paul Mescal en el rodaje de 'Gladiator 2'
Ridley Scott y Paul Mescal en el rodaje de 'Gladiator 2'

El argumento se sitúa en un futuro posterior al colapso provocado por un virus letal que ha devastado a la humanidad. Hig ha sobrevivido a la gripe, pero ha perdido a su mujer y malvive en un hangar abandonado mientras se defiende de saqueadores errantes conocidos como 'Reapers’.

Se trataría de un thriller de supervivencia a gran escala centrado en ese viaje hacia lo desconocido tras una señal de radio que abre la posibilidad de encontrar esperanza y personas que aún merezca la pena buscar.

El reparto está encabezado por Jacob Elordi como Hig y cuenta con Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce y Benedict Wong. Qualley interpretaría a una médica llamada Cima y Brolin daría vida a Bangley, un exmarine de carácter áspero que compartiría con el protagonista una rutina marcada por la consigna de “despertar, defenderse y sobrevivir”.

Jacob Elordi y Margaret Qualley en 'La constelación del perro', de Ridley Scott (20th Century Fox)
Jacob Elordi y Margaret Qualley en 'La constelación del perro', de Ridley Scott (20th Century Fox)

El tráiler también deja ver a Pearce como Pops, un antiguo miembro de los Navy SEAL y padre de Cima. Hay que añadir la presencia de Allison Janney.

El guion firma una adaptación de Mark L. Smith y Christopher Wilkinson sobre la novela ‘superventas’ publicada por Heller en 2012. Entre los productores figuran Michael Pruss, el propio Scott, Cliff Roberts y Smith, mientras que Brandon Scott Smith, Marco Valerio Pugini, Heller, Aidan Elliott y Lily Brooks-Dalton aparecen como productores ejecutivos.

¿La mejor película de Ridley Scott?

Scott ha ido más lejos al hablar de la película y ha sostenido que puede ser su mejor trabajo hasta la fecha, atribuyendo ese resultado al reparto y al ritmo del filme. Algo realmente increíble si tenemos en cuenta que es el responsable de algunas de las películas más importantes de la historia del cine.

La película devuelve al director al terreno de la ciencia ficción especulativa (recordemos la saga Alien o Blade Runner) tras Gladiator II. El avance combina secuencias de acción intensas en los enfrentamientos con los ‘Reapers’ con un tono más melancólico y meditativo, menos frecuente en algunos de sus trabajos recientes.

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