La Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón con un show que une dos mundos musicales

La Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón en septiembre de 2025, en el marco del Año de Cultura Qatar-Argentina

La Orquesta Filarmónica de Qatar realizará su debut en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2025, en el marco del Año de Cultura Qatar-Argentina 2025. El concierto forma parte de una gira organizada junto al Ministerio de Cultura del Gobierno porteño y, como anticipo, tendrá una primera función en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar el 14 de septiembre.

La visita al Teatro Colón representa la primera gira sudamericana de la orquesta. El repertorio incluirá obras de compositores de ambos países, con la participación de más de 70 músicos bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke, cuya trayectoria lo vincula con el Colón, donde fue director general artístico entre 2017 y 2022.

El programa prevé la presencia del bandoneonista argentino Víctor Hugo Villena, quien interpretará Concierto para Bandoneón: “Aconcagua” de Astor Piazzolla. Entre las piezas seleccionadas figuran la Obertura Tanguera de Esteban Benzecry, Polaris and Borealis de Dana Al Fardan, Variaciones Concertantes de Alberto Ginastera y Four Seasons & Spirit of Maqam, compuesta por Nasser Sahim, Subdirector Ejecutivo de la Filarmónica y reconocido investigador musical.

El concierto incluirá obras de compositores de ambos países y la participación de más de 70 músicos bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke

De acuerdo con los organizadores, el concierto busca construir un puente cultural y compartir el legado musical de Oriente Medio y Sudamérica. La Orquesta Filarmónica de Qatar, creada en 2007 por la jequesa Moza bint Nasser, cuenta con músicos de 28 países y antecedentes en formaciones como la Filarmónica de Nueva York y la Sinfonía de la BBC. La agrupación se ha presentado en escenarios internacionales, entre ellos La Scala y el Royal Albert Hall.

El acceso a las funciones será gratuito. La visita y el programa en Buenos Aires se enmarcan en los lineamientos de la iniciativa Años de Cultura, que organiza anualmente intercambios culturales entre Qatar y diversos países, bajo la dirección de Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani.

El proyecto cuenta con la participación de instituciones y embajadas, y busca promover el diálogo y el conocimiento entre comunidades, a través de propuestas artísticas, exposiciones y actividades orientadas al patrimonio y las industrias creativas. La edición Qatar-Argentina se suma a las colaboraciones impulsadas anteriormente con Japón, Brasil, Turquía, China, Alemania, Rusia, India, Francia, Estados Unidos, Indonesia y Marruecos.

