Cultura

La Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón con un show que une dos mundos musicales

El primer coliseo argentino recibirá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Qatar, que llega con un repertorio que fusiona lo mejor de la música argentina y de Oriente Medio en una noche histórica

Guardar
La Orquesta Filarmónica de Qatar
La Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón en septiembre de 2025, en el marco del Año de Cultura Qatar-Argentina

La Orquesta Filarmónica de Qatar realizará su debut en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2025, en el marco del Año de Cultura Qatar-Argentina 2025. El concierto forma parte de una gira organizada junto al Ministerio de Cultura del Gobierno porteño y, como anticipo, tendrá una primera función en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar el 14 de septiembre.

La visita al Teatro Colón representa la primera gira sudamericana de la orquesta. El repertorio incluirá obras de compositores de ambos países, con la participación de más de 70 músicos bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke, cuya trayectoria lo vincula con el Colón, donde fue director general artístico entre 2017 y 2022.

El programa prevé la presencia del bandoneonista argentino Víctor Hugo Villena, quien interpretará Concierto para Bandoneón: “Aconcagua” de Astor Piazzolla. Entre las piezas seleccionadas figuran la Obertura Tanguera de Esteban Benzecry, Polaris and Borealis de Dana Al Fardan, Variaciones Concertantes de Alberto Ginastera y Four Seasons & Spirit of Maqam, compuesta por Nasser Sahim, Subdirector Ejecutivo de la Filarmónica y reconocido investigador musical.

El concierto incluirá obras de
El concierto incluirá obras de compositores de ambos países y la participación de más de 70 músicos bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke (foto)

De acuerdo con los organizadores, el concierto busca construir un puente cultural y compartir el legado musical de Oriente Medio y Sudamérica. La Orquesta Filarmónica de Qatar, creada en 2007 por la jequesa Moza bint Nasser, cuenta con músicos de 28 países y antecedentes en formaciones como la Filarmónica de Nueva York y la Sinfonía de la BBC. La agrupación se ha presentado en escenarios internacionales, entre ellos La Scala y el Royal Albert Hall.

El acceso a las funciones será gratuito. La visita y el programa en Buenos Aires se enmarcan en los lineamientos de la iniciativa Años de Cultura, que organiza anualmente intercambios culturales entre Qatar y diversos países, bajo la dirección de Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani.

El proyecto cuenta con la participación de instituciones y embajadas, y busca promover el diálogo y el conocimiento entre comunidades, a través de propuestas artísticas, exposiciones y actividades orientadas al patrimonio y las industrias creativas. La edición Qatar-Argentina se suma a las colaboraciones impulsadas anteriormente con Japón, Brasil, Turquía, China, Alemania, Rusia, India, Francia, Estados Unidos, Indonesia y Marruecos.

Fotos: Archivo.

Temas Relacionados

Teatro ColónOrquesta Filarmónica de QatarOFQBuenos AiresAño de Cultura Qatar-Argentina

Últimas Noticias

Concluyó una nueva edición del BorgesPalooza: “La cultura no es privilegio, es un derecho”

Tras una semana en la que bares, cafés, museos, calles y redes sociales se transformaron en escenarios para celebrar la obra de Jorge Luis Borges, llegó a su final la séptima edición del ciclo dirigido por Daniel Mecca

Concluyó una nueva edición del

Murió Christoph von Dohnanyi, maestro de la orquesta alemana

El influyente músico, célebre por su trabajo en la Orquesta de Cleveland y su paso por importantes óperas europeas, es recordado por su impacto internacional y su historia familiar ligada a la resistencia

Murió Christoph von Dohnanyi, maestro

Se entregan los Premios Konex a 100 referentes de la música popular

La esperada ceremonia reunirá a los artistas más influyentes de la última década, reconociendo su impacto en géneros como tango, rock, pop y mucho más. El detalle

Se entregan los Premios Konex

La transformación cultural de Naoshima: de región industrial a referente del arte contemporáneo

La cultura y arquitectura han reinventado esta isla al sur de Japón, que deja atrás su pasado industrial para consolidarse como un destino turístico

La transformación cultural de Naoshima:

Extienden la convocatoria del Premio Azcuy

La nueva fecha límite habilita la presentación de proyectos de gran escala orientados a espacios urbanos, con charlas y actividades realizadas en diferentes provincias y un estímulo económico para los finalistas

Extienden la convocatoria del Premio
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria y la construcción

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de hidrógeno en una cámara de electricidad

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”