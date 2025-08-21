Cultura

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

La premiada escritora y cronista, autora de “La llamada” y “Opus Gelber”, participó del streaming de Infobae y habló de su método de trabajo y del “vacío” que la invade luego de terminar un libro

Guardar
Leila Guerriero: “La escritura se
Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

“Cuando escribo me cierro: no acepto nada, no viajo, no hago talleres, no hago ninguna actividad que no sea escribir”, comenzó diciendo Leila Guerriero en su paso por el streaming de Infobae.

La escritora y cronista argentina nacida en Juni en 1967 es autora de libros muy celebrados por la crítica y los lectores como Los suicidas del fin del mundo, Opus Gelber, La dificultad del fantasma, La otra guerra y La llamada.

"La llamada" de Leila Guerriero
"La llamada" de Leila Guerriero

Entre los galardones que ostenta están el Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Manuel Vázquez Montalbán, el Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires, el Zenda, el BBK Gutun Zuria Bilbao y el Pluma de Honor.

“La escritura se alimenta de vivir... de vivir fuerte. No quiere decir vivir de una manera extrema o dañina. Me cuido, necesito el físico bien para aguantar diez horas de escritura por día y para pensar con lucidez”, asegura. “Vivir fuerte no implica no ser metódico”.

Leila Guerriero (Foto: Europa Press)
Leila Guerriero (Foto: Europa Press)

Cuando termina un libro aparece “el vacío, desasosiego, sin sentido, no tengo más nada para decir”, dijo, un poco en broma, un poco en serio. “Entre mi primer libro y el segundo pasaron trece años. Después del primer libro dije: ‘no voy a escribir nunca más un libro’”.

“La sensación es de campo arrasado”, resumió. Y de pronto, “el nuevo libro aparece”. Y así se fueron apilando, uno a uno, todos sus libros. Y los que vendrán.

Temas Relacionados

Leila GuerrieroCulturaLibrosLiteraturaPeriodismoCrónica

Últimas Noticias

Flavio Romanelli gana el Concurso ANBA-FNA 2025 por su innovadora suite para orquesta

El joven compositor argentino fue distinguido por la originalidad de su composición, que será estrenada por la Orquesta Sinfónica de Neuquén bajo la dirección de Andrés Tolcachir

Flavio Romanelli gana el Concurso

Premios Konex: Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza recibirán Menciones Especiales

La edición dedicada a la Música Popular Argentina 2015-2024 reconoce a estos artistas que “cautivaron a sus públicos”, expresó Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

Premios Konex: Charly García, Los

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El mediometraje “Siempre es de noche” participará de la prestigiosa sección Zabaltegi-Tabakalera, donde también competirá “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira

Luis Ortega estrenará su nueva

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

El ministro Chris Bryant reveló su estrategia para fortalecer empresas nacionales. El debate sobre inversiones foráneas y la polémica por la influencia de las plataformas internacionales marcan el futuro del sector

El presente de la industria

Tango BA Festival y Mundial 2025 comenzó con un gran espectáculo de música y baile en la Usina del Arte

La gala inaugural realizada en la noche del miércoles contó con las presentaciones de Raúl Lavié, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich, José Colángelo, El Sexteto Mayor y la Orquesta Típica Pichuco

Tango BA Festival y Mundial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó firme la condena contra

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

Cambio de huso horario en Argentina: tras la aprobación en Diputados, cómo se deberían modificar los relojes

Milei llevó el “fantasma del kirchnerismo” ante los empresarios y prometió más reformas

Ya son dos las causas judiciales por los graves incidentes en la cancha de Independiente

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”