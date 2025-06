Intercambio teatral entre Buenos Aires y Madrid, una apuesta por la cooperación cultural transatlántica

Buenos Aires y Madrid sellan un acuerdo histórico de intercambio teatral con el proyecto "Programaciones Cruzadas", anunciado este jueves en el Teatro San Martín

Las conducciones culturales de Buenos Aires y Madrid anunciaron este jueves una colaboración escénica sin precedentes, que unirá a dos de las capitales culturales más importantes del mundo a través de un ambicioso intercambio teatral. El proyecto, denominado PROGRAMACIONES CRUZADAS: Madrid-Buenos Aires / Buenos Aires-Madrid, fue presentado en el Teatro San Martín con la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano. La iniciativa busca fortalecer los lazos culturales entre ambas ciudades mediante una política pública de cooperación que trasciende la simple programación de espectáculos y apuesta por una relación a largo plazo.

El anuncio tuvo lugar en el Hall de la Sala Martín Coronado, donde Ricardes y de Paco Serrano detallaron los alcances de este acuerdo. El proyecto contempla que el Teatro San Martín presentará este año en la capital española tres obras de su repertorio: La verdadera historia de Ricardo III, Sansón de las islas y Medida por medida. Y en 2026, Madrid traerá a Buenos Aires dos grandes producciones: Viaje al amor brujo y Numancia.

Durante la presentación, la ministra Gabriela Ricardes subrayó la profundidad de los lazos que unen a ambas ciudades. “Madrid y Buenos Aires están unidas por mucho más que un idioma”, afirmó. “Nos une una historia compartida de creación y de afecto profundo entre culturas. Más allá de una programación cruzada de espectáculos, se trata de una política pública de cooperación cultural que reconoce y potencia el talento. Gracias a Mariano de Paco Serrano y a todo su equipo por abrir caminos, por el compromiso sostenido y por apostar a una relación que se proyecta al futuro”.

Por su parte, el consejero madrileño expresó su entusiasmo por la iniciativa y la conexión personal que siente con Buenos Aires. “Me siento profundamente feliz, porque he salido de mi casa y he llegado a mi casa. Así describo lo que siento en Buenos Aires. Lo que hoy nos une no es sólo un proyecto institucional, sino una historia compartida de afectos y confianza. Como la casa Velintonia, donde vivió el poeta Vicente Aleixandre, que recuperamos en Madrid, esta alianza también es una casa común, abierta, donde la cultura nos encuentra y nos hermana. Y esa hermandad se hará escena con nuestros espectáculos, que subirán al escenario del Teatro San Martín para celebrar lo que somos y todo lo que podemos crear juntos”.

El origen de esta colaboración se remonta a un convenio de cooperación firmado durante un encuentro entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El acuerdo, vigente desde noviembre de 2024, establece un marco institucional para el intercambio artístico y la promoción conjunta de la cultura en ambas ciudades. La materialización de este convenio comenzará en septiembre y octubre de este año, cuando los Teatros del Canal de Madrid reciban tres producciones del Teatro San Martín-Complejo Teatral de Buenos Aires.

Las obras seleccionadas para representar a Buenos Aires en Madrid son de gran relevancia en la escena teatral contemporánea. La verdadera historia de Ricardo III es una versión del director catalán Calixto Bieito de la tragedia de William Shakespeare, protagonizada por Joaquín Furriel. Sansón de las islas, escrita por Emiliano Dionisi y protagonizada por Luciano Castro, ofrece una perspectiva original sobre la figura bíblica, mientras que Medida por medida (La culpa es tuya), una versión libre de otra obra de Shakespeare creada por Gabriel Chamé Buendía, invita a reflexionar sobre la justicia y la moralidad en la sociedad actual.

Como contrapartida, en 2026 será el turno de Madrid de desembarcar en Buenos Aires. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentará un espectáculo basado en varias piezas compuestas por Manuel de Falla, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX. Además, se ofrecerá una versión de Numancia, la célebre obra de Miguel de Cervantes, que narra la resistencia heroica de la ciudad española frente al asedio romano. Estas producciones se presentarán en las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires.

El impacto de esta colaboración se percibe en varios niveles. Por un lado, representa una oportunidad para que el público de ambas ciudades acceda a producciones de alto nivel artístico, con el valor añadido de la diversidad de enfoques y estilos que caracteriza a las escenas teatrales de Buenos Aires y Madrid. Por otro, fomenta el diálogo entre creadores, actores, directores y técnicos, generando un espacio de aprendizaje mutuo y enriquecimiento profesional.

[Fotos: prensa CTBA]