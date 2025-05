El misterioso faro de Banksy fue ubicado aunque mantiene el enigma de su significado

La nueva obra de Banksy se dio a conocer el jueves 29 de mayo de 2025 y fue ubicada en una pared de Marsella

Imágenes de una enigmática nueva obra del elusivo artista callejero Banksy desataron un debate sobre su significado y una búsqueda de su ubicación que concluyó este viernes en el sur de Francia.

Todo comenzó con fotografías en la cuenta de Instagram del artista, que mostraban un faro hecho con plantillas en una pared y la frase “Quiero ser lo que viste en mí”. El faro creado con plantillas da la ilusión de ser la sombra de una estaca de amarre situada cerca de la pared. Una fotografía publicada el jueves en Instagram, plataforma donde Banksy suele compartir sus nuevas obras, muestra a una pareja paseando a dos perros frente a la obra.

La imagen publicada por Banksy en su cuenta de Instagram desató una búsqueda del lugar geográfico en donde estaba ubicada

Banksy, quien ha dejado su huella en edificios desde Londres hasta Los Ángeles, pasando por Ucrania y Cisjordania, no reveló la ubicación de la obra. Después de que surgiera especulación en línea sugiriendo que podría estar en Marsella, en el sur de Francia, la agencia de noticias The Associated Press logró rastrear su ubicación en una calle cercana al puerto de la ciudad.

Algunos especularon que la frase podría estar inspirada en “Softly”, una canción de la banda de country Lonestar, originaria de Tennessee, que incluye la letra: “I want to be what you see in me. I want to love you the way that you love me” (“Quiero ser lo que ves en mí. Quiero amarte como tú me amas”).

La frase “Quiero ser lo que viste en mí” sigue despertando distintas teorías sobre su origen y significado

Banksy, quien nunca ha confirmado su identidad completa, comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del mundo. Sus imágenes traviesas y a menudo satíricas incluyen a dos policías hombres besándose, agentes antidisturbios armados con caras sonrientes amarillas y un chimpancé con un cartel que dice: “Rían ahora, pero algún día yo estaré a cargo”.

Su obra se ha vendido por millones de dólares en subastas, y murales realizados en lugares públicos a menudo han sido robados o retirados por los dueños de los edificios poco tiempo después de ser creados. En diciembre de 2023, después de que Banksy realizó una imagen de drones militares con plantillas en una señal de alto en el sur de Londres, un hombre fue fotografiado desmontando la señal. Posteriormente, la policía arrestó a dos hombres bajo sospecha de robo y daños criminales.

En marzo de 2024, una obra con temática ambiental realizada en una pared junto a un árbol en el norte de Londres fue salpicada con pintura, cubierta con plástico y cercada pocos días después de su creación.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Bishr Eltoni]