Banksy reaparece con un enigmático faro y una misteriosa frase ¿de amor?

La imagen de la nueva obra de Banksy posteada en su cuenta de Instagram, único medio de comunicación del misterioso artista con el mundo

Tras una “pausa” de casi medio año, el misterioso artista callejero británico Banksy volvió a la acción y este jueves presentó en redes sociales su nueva obra, protagonizada por un faro y acompañada por una frase: “Quiero ser lo que tú viste en mí”.

En la doble fotografía, publicada en la cuenta de Instagram del hombre de quien se desconoce su verdadera identidad, se puede observar la silueta negra del faro con un fulgor de luz emulado con pintura blanca y acompañado de la frase en inglés ‘I want to be what you saw in me’ (Quiero ser lo que tú viste en mí).

"Quiero ser lo que tú viste en mí”, la frase que corona la nueva obra gráfica de Banksy

Sin embargo, la obra parece no terminar ahí y la localización -que se desconoce por el momento- tampoco parece aleatoria. El faro se encuentra en diagonal a un poste de la calle, que ahora Banksy ha unido con una línea pintada en la acera como si fuese una sombra. En la segunda de las fotografías publicada por Banksy se aprecia a una pareja adulta mientras pasea a sus dos perros junto a la obra.

Banksy, cuya identidad oficial permanece todavía oculta, se caracteriza por utilizar sus obras de arte para enviar mensajes sociales, por lo que en las redes sociales algunos usuarios ya han intentado descifrar qué quiere decir el británico con esta nueva creación.

Una de las obras de Banksy que cubrieron Londres durante el verano boreal de 2024, en este caso ubicada en las puertas del Zoológico de Londres (Foto: REUTERS/Toby Melville)

“En nuestra sociedad, marcada por las imágenes, a menudo confundimos nuestra identidad con nuestra apariencia. Banksy transforma un simple poste callejero en un faro para demostrar que incluso las cosas más ordinarias pueden brillar si las vemos de forma diferente”, comentó el usuario @roj.ozdm en Instagram.

La última obra confirmada de Banksy data del 16 de diciembre de 2024, donde reinterpretó la clásica imagen religiosa de la virgen María y el niño Jesús que mostraba el pecho de la madre con un agujero de bala en el pezón y un reguero de sangre, algo que muchos identificaron como un mensaje prenavideño sobre la guerra en Gaza.

El pasado verano europeo, Banksy protagonizó una de sus etapas artísticas más prolíficas con la serie apodada como el Zoo de Londres, en la que durante nueve días consecutivos presentó una creación protagonizada por animales en diferentes lugares de la capital británica.

Fuente: EFE