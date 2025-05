“Argentina ganó el mundial de las series de TV”: los creadores de “El Eternauta” en una charla que fue del éxito a los niños desaparecidos

Dentro de un rato van a pasar dos cosas. Primero, este señor que es “el cerebro de Netflix en Latinoamérica” -Francisco Ramos- va a decir que “Argentina acaba de ganar el mundial de las series de TV” y la sala de la Feria del Libro donde se está hablando de la serie El Eternauta va a caer abajo de los aplausos. Y después Martín Oesterheld -asesor de la serie y nieto de Héctor G. Oesterheld, el creador de la historieta original- va a sostener, con su tono tranquilo, que no hacen falta llamados públicos ni canales alternativos para buscar a los niños desaparecidos de su familia: “Esos canales ya existen, son las abuelas y la CONADI, desfinanciada por este gobierno”. Y otra vez los aplausos harán temblar las paredes.

Pero eso será después, según avance la charla “El Eternauta, la serie: del cómic a la pantalla”, en la que participan Bruno Stagnaro -director y guionista de la serie- y Leticia Cristi -productora-, además de Oesterheld y Ramos. Modera, y pregunta, la periodista Hinde Pomeraniec.

Pero la cosa habrá empezado antes, una media hora antes, cuando el público ya se agolpa frente a la sala de la charla y se ve que va a desbordar. Cuando, un piso más abajo, esté terminando la presentación del gobernador bonaerense Axel Kicillof y él se vaya rápidamente mientras su público de salir y darle alcance. Y este público, que es grande, se cruce con el del Eternauta, que va rumbo a las escaleras. Cosas de la Feria del Libro.

Puntual, se van a acomodar muchos -se unieron dos salas para hacer espacio-y afuera quedarán otros, que dejarán clarísimo su descontento. No falta el bebé que llora, apaguen los celulares, empieza.

Martín Oesterheld en la charla sobre El Eternauta en la Feria del Libro (Cortesía @ferialibroba)

“Sería imposible decir que esta es una mesa más”, dice Pomeraniec. Porque se trata de hablar con quienes “llevaron el gran cómic a la pantalla, lo llevaron a una serie, a estos seis capítulos que tienen enloquecidos a todos”. Desde la platea, gente cuyos padres ni siquiera habían nacido cuando se publicó la historieta -1957- asiente con seriedad.

“Esta historia, la historia de Juan Salvo, dio la vuelta al mundo ingresando al top diez global semanal de Netflix en el puesto número uno de series de habla no inglesa, con 10,8 millones de visualizaciones en todo el mundo”, informa Pomeraniec como para darle solidez a sus afirmaciones.

La pandemia, dice Pomeraniec, sorprendentemente ayudó a filmar, a tener la ciudad vacía. Stagnaro da más detalles: “Concretamente, nos permitió llevar adelante estos escaneos que hicimos de las calles y esa fotogrametría, que resultaron ser el camino para poder capturar la ciudad y atesorarlo para usarlo en las distintas instancias que teníamos por delante”. Pero no era sólo la ciudad, ellos también estaban en pandemia: “Yo me acuerdo que estaba con Leti y fue como vestirnos de Eternautas”.

“12 de abril de 2020″, dice Cristi. “No había pasado ni un mes”. “De hecho -sigue Stagnaro-, ”hay una foto de Leti que está buenísima, que está con la claqueta que dice “111 Eternauta”. Y ella está con una especie de escafandra que nos hicieron, con barbijo, con los guantes y todo eso, así que parecía que éramos El Eternauta".

A sala llena, El Eternauta en la Feria del libro. (Cortesía @ferialibroba)

Martín Oesterheld es uno de los tres sobrevivientes de la masacre que hizo la dictadura con su familia. Además de Héctor, fueron secuestradas y asesinadas las cuatro hijas del autor: dos de ellas estaban embarazadas. Quedaron Elsa, la mujer de Oesterheld y dos nietos. Así que Martín creció, como hasta los 18 años, con su abuela. Y con la presencia de las historietas de su abuelo. Desde allí ahora evalúa el trabajo audiovisual: “En la actualización de Bruno hay muchos puntos de contacto con la raíz de El Eternauta. Es un proyecto que le devuelve su su punto de contacto con lo popular. Y eso es un triunfo, no solamente por la emoción que generó y por una reivindicación de nuestra cultura, sino porque también reactiva lo que fue una editorial independiente en 1957, la editorial Frontera".

La editorial de su abuelo, claro, funcionaba en la casa de su abuelo. Él escuchó esos relatos chico: la casa estaba frente a la estación. Hicieron el primer número, nadie durmió en la casa esa noche, esperando a que llegara impreso y pudieron ver cómo se entregaban esas revistas en el kiosco. “No volvieron a dormir hasta que el primero que bajó del tren dijo ‘¿Y esto qué es? Me llevo esta revista’. Eso lo vivieron como un triunfo".

¿Qué vibra de todo esto en Francisco Ramos, que es un mexicano con pasado en Madrid? Eso quiso saber Pomeraniec y Ramos tenía una respuesta: “Lo que está pasando en estos últimos diez días yo no lo he visto en mi muy dilatada carrera”, dijo. “Cómo se ha entretejido lo que pasa en la ficción con lo que pasa en la calle y como se alimentan lo uno de lo otro. Y es curioso cómo eso también se ha trasladado al mundo entero.”

Ricardo Darín y las Malvinas

¿Y Darín?, pregunta la periodista. ¿Qué hubo que cambiar cuando, finalmente, se decidió que fuera el protagonista? Stagnaro pega una vuelta y llega a Malvinas. Y las cosas se acomodan de modo de hacer justicia con una causa nacional a la vez que se va armando el rompecabezas de la ficción: “Cuando me propusieron que el protagonista fuera Ricardo, yo no lo veía, porque había una cuestión en relación a la edad. Como era una historia muy física, me parecía que íbamos a estar complicados. Pero después, dándole vueltas al asunto, me di cuenta de que la edad de Ricardo más o menos coincidía con la que tendría hoy un excombatiente de Malvinas y de alguna manera eso resolvía algo que para mí era muy importante en la adaptación: el tema del vínculo del personaje con el mundo de las armas”.

Ricardo Darín y las armas en "El Eternauta" (Netflix/Reuters)

En la historieta estadounidense, dice el director, eso se da por hecho, porque es una sociedad armada. Pero ¿acá? No, dice, y mejor así. Y además, Malvinas: “Vimos esta idea de transformar a un excombatiente en un héroe dentro de nuestra historia. Bueno, lo de Malvinas es una herida que está todavía vigente, entonces era interesante evocarla”.

Lo viejo, los viejos

Darín, también permitió darle a otra vuelta a ese hallazgo de la serie que es que “lo viejo funciona”. Stagnaro explicó que “así como los artefactos tenían una segunda oportunidad parecía interesante que eso mismo sucediera con los personajes”.

Oesterheld agrega: “La idea original de El Eternauta es que es la historia de un sobreviviente. Entonces, en la idea de poner un Juan Salvo un poco más gastado, golpeado, un sobreviviente, para mí estaba muy presente eso”.

¿Discutieron mucho Martín Oesterheld y Bruno Stagnaro? Momento de risas, que sí que no, que por el diseño de los bichos, je, je, pasemos a otra cosa.

Un viejo Torino en "El Eternauta"

Entonces Pomeraniec le habla al jefe de Netflix en la región y le pregunta por los equipos argentinos. Y es aquí cuando lo dice: “Creo que Argentina acaba de ganar el Mundial de las series de televisión. Verdaderamente creo que el talento lo hay. Entonces, lo que tiene que haber ahora es la vocación y el rigor, el empeño, el entusiasmo y los recursos”. En la sala, todos contentos.

Falta, faltan muchos temas, se van abriendo los corazones. Stagnaro dice que una de las cosas más difíciles fue despojarse “del aspecto emocional mío con la historia”. Algo que le pasa a él y a muchos: “Creo que es algo que es común a nuestra sociedad. Nosotros realmente queremos mucho al Eternauta y creo que en gran medida lo queremos tanto, además de porque la historia está buenísima, porque se transformó en algo que se va pasando de generación en generación”. Su papá, contó, le llevaba la historieta. “A mí El Eternauta me lo hizo conocer mi viejo a los diez años, que nos lo traía en una publicación semanal y era todo un ritual para mis hermanos y para mí esperar ese día. Y la expectativa por leerlo, y pelearnos por quién lo leía primero...“

Pero -aunque, a la salida, Paula dirá que tiene 59 años y hasta ahora no había oído mencionar al personaje- Stagnaro fue notando “que esa fue la experiencia de la mayoría de la gente, si no era un padre era un hermano, una madre. Eso está buenísimo y tiene mucho que ver con el corazón de El Eternauta”

Los desaparecidos

Y ahí viene la pregunta a Martín Oesterheld. Junto con la serie, aparecieron carteles pidiendo por esos chicos, sus primos. ¿Cómo se vive eso?

Y aquí el nieto del creador es firme: todavía queda mucho por hablar de “nuestro trauma de los 70″ y habla de “todos los nietos que tienen que aparecer, en particularmente en mi familia”. Pero eso va más allá de la serie, dice. “Esos canales son los canales que ya existen. No necesitamos pedidos públicos. En nuestra familia estamos en eso hace muchos años ya, sobre todo mi abuela. Y esos son los canales de Abuelas y de CONADI, absolutamente desfinanciados por este gobierno”.

Para quienes lo vivieron tan directamente, explica, la historia “tiene un punto de contacto que no es sólo el recuerdo, tiene que ver con el cuerpo. Nuestra búsqueda es irrestricta”. Entonces, dice: “hay algo que tiene que ver con lo real, con qué pasa concretamente en las intimidades. Y eso Abuelas lo tiene muy claro”.

Para el mundo

¿Por qué esta serie argentina pega en tantos países que hasta en Japón están tratando de aprender a jugar al truco? Ramos dice que algo de “la cultura en español” se está imponiendo. Y más: “No hay naves espaciales, no hay poderes sino que hay personas, es un concepto de ciencia ficción como aterrizado...” Y está la realidad: “Luego también hay varios países europeos y varios países latinoamericanos donde algunas de las metáforas que traza la serie conviven con sus realidades...”

Eso, dijo Pomeraniec. En tiempos de individualismo y crueldad, la idea, central en la historieta, de que “nadie se salva solo...” Claro, dice el hombre. Se ve en la serie que “si nos ocupamos los unos de los otros las cosas van mucho mejor”. Oesterheld va por el mismo lado: “Nadie se salva solo parece una idea reduccionista, pero cuando se articula dentro de la verosimilitud de los personajes, va creciendo la noción de que eso es posible. ¿No? Eso puede ser. Porque nadie se salva solo".